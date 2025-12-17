Comercio
MediaMarkt facturó 2.753 millones en España en su año fiscal 2025, un 7,2% más
El grupo alemán se anotó unas pérdidas globales de 35 millones frente a beneficios de un año antes
Redacción
MediaMarkt facturó 2.753 millones de euros en España durante el ejercicio fiscal 2024-2025, concluido el 30 de septiembre, un 7,2% más respecto del año precedente, lo que dejó al país como el tercero que más ingresos brindó a la firma de entre aquellos donde tiene presencia. Según la hoja de resultados, la multinacional propiedad de la alemana Ceconomy contaba con una plantilla de 6.640 empleados en España, un 4,1% más, de los cuales la equivalencia a tiempo completo fue de 5.420.
Ya a nivel general de multinacional, Mediamarkt obtuvo unas pérdidas netas de 35 millones de euros frente a los beneficios de 76 millones de euros contabilizados 12 meses atrás. De su lado, las ventas se elevaron un 2,8%, hasta los 23.072 millones de euros. Un total de 5.719 millones de euros se generaron por internet, un 11,4% más. Por orden, Alemania aportó 9.567 millones de euros, Italia 2.240 millones de euros, tanto España como Turquía 2.753 millones de euros, al igual que un aporte positivo de activos de 1.706 millones de euros en Alemania y otros 381 millones de euros en Italia.
"Ceconomy se está convirtiendo en una plataforma de servicios omnicanal. Al mismo tiempo, mantenemos nuestras fortalezas en el comercio minorista tradicional. Nuestra estrategia está funcionando: crecen las ventas, aumenta la rentabilidad y, en algunas áreas clave, ya hemos alcanzado nuestros objetivos a medio plazo", ha afirmado el consejero delegado de Ceconomy, Kai-Ulrich Deissner.
De cara al siguiente ejercicio fiscal, se anticipa un "crecimiento moderado" en las ventas ajustadas para cartera y cambio de divisas. Ceconomy espera que todas las unidades contribuyan al alza de ingresos. Cabe recordar que Ceconomy será comprada durante el primer semestre de 2026 por el gigante chino del comercio electrónico JD.com. En este sentido, se hará con un 85,2% del capital social de la matriz de MediaMarkt.
