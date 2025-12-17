Port Hotels entra de lleno en Alicante con la compra del edificio Hispania

El grupo Port Hotels ha adquirido el Edificio Hispania a Ciudadela de Inversiones, la sociedad propietaria del inmueble. Con esta compra, la cadena hotelera de la familia Mayor abrirá su segundo establecimiento en la capital alicantina y materializa un punto clave en sus planes de crecimiento. Port Hotels se convierte en propietario de uno de los inmuebles más icónicos de la ciudad de Alicante, incorporando a su cartera de activos corporativos este edificio de oficinas con 10 plantas, 9.000 metros cuadrados y 156 plazas de aparcamiento.

Con 11 hoteles en la Comunidad Valenciana, el grupo aborda también el proyecto ubicado frente al Parque Central de Valencia. Ambas operaciones consolidan una línea de crecimiento basada en la selección de activos estratégicos en destinos en evolución, capaces de generar valor a largo plazo. “Esta adquisición refleja nuestra voluntad de anticiparnos a las oportunidades que ofrece el mercado y de apostar por activos con un valor estructural y estratégico excepcional. Alicante es una ciudad dinámica, con una fuerte proyección empresarial y turística, y queremos seguir formando parte activa de su crecimiento”, ha afirmado Toni Mayor, presidente de Port Hotels.

Actualmente, Port Hotels opera en Alicante a través de Port Alicante, renovado íntegramente en 2022 y posicionado como uno de los alojamientos de referencia de la ciudad. La venta del Edificio Hispania representa un hito muy relevante para la ciudad de Alicante y para Ciudadela de Inversiones, según señalan desde la compañía. "Tras varios años de gestión activa del inmueble, culminamos una desinversión exitosa que refleja nuestra capacidad para reposicionar activos y generar valor de forma sostenida.” comenta Alfredo Fluixá, gerente en Ciudadela Inversiones.

Edificio Hispania en Alicante. / INFORMACIÓN

El déficit alicantino

El acuerdo se produce, además, en un momento en el que se ha demostrado la falta de plazas hoteleras en el municipio que, en la actualidad, vuelca sobre los apartamentos turísticos su oferta alojativa. La entrada de este inmueble en la esfera hotelera representa esa encaje con la demanda del mercado. La consultora Colliers, como asesor de la operación, destaca la oportunidad que se abre para el mercado de oficinas en la ciudad alicantina y la necesidad de impulsar nuevos desarrollos y rehabilitaciones que permitan absorber esa demanda con espacios modernos, eficientes y competitivos.

Rafael Paz, director de Colliers en la Comunidad Valenciana: “Alicante tiene una oportunidad real para consolidar un parque de oficinas de nueva generación que acompañe el crecimiento empresarial y refuerce su atractivo como polo económico. La ciudad está viviendo un momento de gran dinamismo en el mercado de oficinas. Cada vez más empresas eligen Alicante para instalarse o ampliar sus operaciones, y estamos detectando una demanda creciente de superficies superiores a 1.000 m², un producto actualmente muy escaso”.

Por último, desde la propiedad, Fluixà ha subrayaddo que "en estos años hemos demostrado que una gestión rigurosa y paciente permite transformar activos complejos en oportunidades reales para nuevos operadores. La entrada de Port Hotels confirma el potencial del edificio. De cara al futuro, mantendremos firme nuestra estrategia de invertir en la Comunidad Valenciana y en segmentos como oficinas, locales comerciales, living y hoteles. Como grupo familiar con enfoque patrimonial continuamos comprometidos con identificar ubicaciones estratégicas y promover proyectos que aporten valor añadido y un impacto positivo en el entorno".

(Noticia en elaboración)