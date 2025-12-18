El aeropuerto Alicante-Elche arranca las Navidades con más de 300 vuelos diarios

Este viernes empieza la temporada de Navidad en el aeropuerto Alicante-Elche y lo harácon la gestión de 6.086 vuelos durante los próximos 20 días. El tráfico aéreo se incrementará un 14 % respecto al año pasado, si bien suma una jornada más. Aún así se da una subida superior al 7 % lo que confima que la tendencia al alza sigue imparable en el aeródromo Miguel Hernández.

Las previsiones con las que trabaja Aena confirman que este fin de semana y el anterior a Nochevieja son los de mayor movimiento. En ambos casos, se registraron los picos de aterrizajes y despegues que se sitúan en 361 vuelos y que se darán el sábado 20 y el 30 de diciembre. Por el contrario, los días con menos tráfico serán el día de Navidad, con 16 operaciones y el miércoles 7 de enero, con 187, una coincidencia habitual en esta época del año.

Un avión sobrevuela el aeropuerto Alicante-Elche. / AXEL ALVAREZ

Tráfico de récord

En el apartado de curiosidades, la estadística deja dos cuestiones. La primera es que el aeropuerto tendrá una media de 304 vuelos diarios. La segunda es que son 37 movimientos más cada día que el año pasado por estas fechas.

Con el récord ya en el bolsillo, la terminal se pondrá por encima de los 20 millones de pasajeros con toda probabilidad. Sobrepasar este umbral confirmará al Miguel Hernández como uno de los grandes aeropuertos del país y supondrá meter presión a los gestores en la ampliación. Aena espera tener el nuevo contrato de asistencia listo antes de que acabe el año para este proyecto y, en cualquier caso, los recientes anuncios de aerolíneas como RAM o Vueling confirman que la capacidad no ha alcanzado su tope.