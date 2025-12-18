Estas son las dos nuevas ciudades del norte de África con vuelo directo desde Alicante

El norte de África entra en el radar alicantino y si esta semana se hacía pública la nueva conexión de la Royal Air Marroc, este jueves Vueling ha anunciado que, a partir del verano, suma nuevas rutas a Argelia y Marruecos. Se trata de las ciudades de Constantina y Tánger. La aerolínea perteneciente al grupo IAG ya ha puesto a la venta los billetes.

La conexión con la localidad argelina comenzará a operar a partir del 26 de marzo. Contará con dos frecuencias semanales (martes y domingos) y, en julio y agosto, alcanzará las tres frecuencias por semana (miércoles, viernes y domingos).

Por su parte, la nueva conexión con Tánger, disponible para volar a partir del 2 de mayo, tendrá dos frecuencias semanales los martes y sábados. Esta incorporación ofrece una alternativa directa y cómoda a uno de los destinos más vibrantes del norte de Marruecos.

A estas novedades se suma también la extensión de la ruta Alicante-Santander, que estará disponible durante toda la temporada de verano. Esta conexión contará con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados. Vueling refuerza así la conectividad desde Alicante, donde este invierno ya incorporó un avión adicional.

Según Jordi Pla, director de Red y Estrategia, “estas nuevas rutas refuerzan nuestro compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales. Además, consolidamos nuestra conectividad con el norte de África, un corredor estratégico para Vueling, sumando nuevos destinos y fortaleciendo los ya existentes”.

Refuerzo

Vueling ampliará su programación de verano 2026 con un total de 13 nuevas rutas y 6 extensiones estratégicas desde distintos aeropuertos de España, reforzando su presencia nacional e internacional.

Barcelona sumará dos nuevos destinos: Fez y Nador (Marruecos), y extenderá las rutas estrenadas este invierno a Agadir (Marruecos), Liubliana (Eslovenia), Estrasburgo (Francia) y Valladolid.

Vueling también reforzará su conectividad desde Santiago, donde incorporará un avión adicional el próximo verano, y estrenará una ruta internacional a Marrakech (Marruecos) y dos nacionales a Jerez e Ibiza. Además, la conexión entre Santiago y Zúrich (Suiza) se alargará durante toda la temporada de verano.

Bilbao, la base de Vueling con mayor número de aviones basados en España después de Barcelona, sumará también nuevas rutas a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia). Además, desde Palma de Mallorca se estrenarán el próximo verano las rutas internacionales a Bruselas (Bélgica) y Zúrich. Asimismo, se sumarán a la oferta de destinos internacionales Londres-Heathrow, desde Sevilla; y París-Orly, desde Santander.

