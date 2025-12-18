Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las dos nuevas ciudades del norte de África con vuelo directo desde Alicante

Vueling refuerza su oferta desde la terminal alicantina con nuevas rutas a la ciudad argelina de Constantina y la marroquí de Tánger para el próximo verano

Uno de los aviones de Vueling en el aeropuerto Alicante-Elche.

Ana Jover

Ana Jover

El norte de África entra en el radar alicantino y si esta semana se hacía pública la nueva conexión de la Royal Air Marroc, este jueves Vueling ha anunciado que, a partir del verano, suma nuevas rutas a Argelia y Marruecos. Se trata de las ciudades de Constantina y Tánger. La aerolínea perteneciente al grupo IAG ya ha puesto a la venta los billetes.

La conexión con la localidad argelina comenzará a operar a partir del 26 de marzo. Contará con dos frecuencias semanales (martes y domingos) y, en julio y agosto, alcanzará las tres frecuencias por semana (miércoles, viernes y domingos).

Por su parte, la nueva conexión con Tánger, disponible para volar a partir del 2 de mayo, tendrá dos frecuencias semanales los martes y sábados. Esta incorporación ofrece una alternativa directa y cómoda a uno de los destinos más vibrantes del norte de Marruecos.

A estas novedades se suma también la extensión de la ruta Alicante-Santander, que estará disponible durante toda la temporada de verano. Esta conexión contará con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados. Vueling refuerza así la conectividad desde Alicante, donde este invierno ya incorporó un avión adicional.

Jordi Pla, en las instalaciones de Vueling.

Según Jordi Pla, director de Red y Estrategia, “estas nuevas rutas refuerzan nuestro compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales. Además, consolidamos nuestra conectividad con el norte de África, un corredor estratégico para Vueling, sumando nuevos destinos y fortaleciendo los ya existentes”.

Refuerzo

Vueling ampliará su programación de verano 2026 con un total de 13 nuevas rutas y 6 extensiones estratégicas desde distintos aeropuertos de España, reforzando su presencia nacional e internacional.

Barcelona sumará dos nuevos destinos: Fez y Nador (Marruecos), y extenderá las rutas estrenadas este invierno a Agadir (Marruecos), Liubliana (Eslovenia), Estrasburgo (Francia) y Valladolid.

Vueling también reforzará su conectividad desde Santiago, donde incorporará un avión adicional el próximo verano, y estrenará una ruta internacional a Marrakech (Marruecos) y dos nacionales a Jerez e Ibiza. Además, la conexión entre Santiago y Zúrich (Suiza) se alargará durante toda la temporada de verano.

Bilbao, la base de Vueling con mayor número de aviones basados en España después de Barcelona, sumará también nuevas rutas a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia). Además, desde Palma de Mallorca se estrenarán el próximo verano las rutas internacionales a Bruselas (Bélgica) y Zúrich. Asimismo, se sumarán a la oferta de destinos internacionales Londres-Heathrow, desde Sevilla; y París-Orly, desde Santander.

(noticia en elaboración)

