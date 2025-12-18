El fondo CVC y la familia March se reparten sus acciones en Naturgy para tener "más flexibilidad" financiera

El fondo CVC y la familia March han decidido repartirse su participación en Naturgy, en plena reorganización accionarial de la compañía tras el anuncio de Blackrock (GIP) de salir de la empresa. Y lo hacen con el objetivo de que ambos tengan una "mayor flexibilidad" en su participación en la energética "sin alterar la gobernanza ni los objetivos conjuntos de su inversión en Naturgy", según han avanzado en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

CVC y la Corporación Alba (propiedad de los March) tienen en la actualidad el 18,59% del capital de la Naturgy a través de diversos vehículos de inversión bajo la denominación común de 'Rioja'. A partir de ahora, tras los cambios anunciados, Alba contará con una participación directa del 5,01% en el capital social de la compañía que preside Francisco Reynés, a través de Alba Europe. Mientras, CVC mantendrá una participación del 13,80%, a través del grupo Rioja.

Según explican en el hecho relevante, la participación de Alba incluye el 4,78% indirecto que mantenía a través de su participación del 25,73% en Rioja y un 0,23% que ya poseía de manera directa. Fuentes cercanas a los March señalan que esta decisión responde a un "deseo" de la familia March de "recuperar su independencia y flexibilidad financiera" en Naturgy, que supondrá, entre otras cuestiones, cobrar dividendos de forma directa y no a través de Rioja.

Según explican estas fuentes, cuando la familia March entró en la energética se 'sumó al carro' de la negociación con CVC, pero ahora la situación es muy distinta. Estas fuentes añaden que esta decisión no está vinculada con la noticia de Blackrock de desinvertir en Naturgy, sino que tiene que ver con que el acuerdo de socios firmado entre Alba y CVC en 2018 (y modificado en 2019) 'caducó' en mayo de este año, por lo que desde entonces ambos inversores estarían negociando un nuevo acuerdo.

Nuevo acuerdo parasocial

El nuevo pacto mantiene la filosofía del vigente en cuanto a la "sindicación de los derechos de voto, la representación en el Consejo, así como el alineamiento en los principios de gobernanza y la coordinación de materias en la inversión conjunta en Naturgy". Es decir, ambos inversores se reparten su participación en la compañía, pero mantienen una misma voz en el Consejo de la empresa, así como su apoyo al consejero delegado y presidente, Francisco Reynés, y la estrategia de la compañía, según fuentes conocedoras.

"Esta modificación societaria no afecta al compromiso de los accionistas de Rioja con respecto a su inversión y la creación de valor en Naturgy. En este sentido, conviene recordar que la participación en Naturgy es la mayor inversión individual de Alba e indirectamente una de las mayores inversiones de los fondos gestionados por CVC en Europa. Ambos accionistas siguen plenamente comprometidos y coordinados", aclara el comunicado.