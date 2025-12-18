Hostelería e industria tiran hacia abajo de la confianza empresarial en Alicante

Es cierto que los datos macro indican que la economía va bien en términos generales, pero se podría decir que no todo es oro lo que reluce, o al menos eso es lo que se piensa en el seno de las empresas. Y es que los indicadores de confianza empresarial, que habían arrancado el año al alza en el conjunto de la Comunidad Valenciana, van a cerrarlo inmersos en una dinámica negativa. Especialmente en la provincia de Alicante, donde la hostelería y la industria son los sectores que están tirando con mayor fuerza hacia abajo. Todo en un contexto en el que el 14 % de los negocios consideran que van a concluir el ejercicio de manera desfavorable, el 60 % en una situación de estancamiento, y solo un 26 % mejorando resultados.

Los datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) son ilustrativos. El índice de confianza empresarial de la Comunidad Valenciana arrancó el año que está a punto de finalizar con una evolución positiva, encadenando subidas del 1,2 % y del 2,6 % en los dos primeros trimestres. La situación, sin embargo, empezó a torcerse ya en el tercer trimestre, con un descenso del 0,5 %, en una tendencia a la baja que ha aacabado agudizándose en el cuarto y último trimestre, en el que el descenso ha sido del 1,7 %.

Una camarera atendiendo la terraza de un restaurante en Alicante. / PILAR CORTES

Y lo más preocupante, en lo que respecta a la distribución por provincias, es que es la de Alicante la que presenta una mayor tendencia a la baja, con un retroceso del 2,7 %., frente al del 2,4 % de Castellón y al del 0,5 % de Valencia.

Entrando al detalle, el 26,4 % de los gestores de establecimientos empresariales considera que la marcha de su negocio será favorable a la conclusión de este 2025, mientras que el 13,9 % opina que será desfavorable. Dos porcentajes que dejan en medio un amplio margen del 59,7 %, que son de los que consideran que la evolución de su negocio será normal o, lo que es lo mismo, que permanecerá estancada.

En lo que respecta a los sectores de actividad, ninguno aumenta la confianza empresarial con relación al trimestre anterior, sino más bien todo lo contrario. Con todo, el mayor retroceso, del 4,5 %, lo registra la hostelería y el transporte, seguido a continuación por el 1,4 % de la industria. El comercio, por su parte, experimenta una caída del 0,6 %, mientras que la construcción permanece sin alteraciones. A estos apartados hay que añadir el de otros servicios, donde el indicador disminuye un 1,9 %.

La industria atraviesa por un momento de incertidumbre. / Juani Ruz

En el caso de la hostelería, y pese al buen comportamiento que está teniendo en líneas generales el sector turístico, el último informe de coyuntura y perspectivas económicas de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), ya advertía, citando fuentes del sector, que el nivel de confianza del empresariado se mantenía debilitado, con una visión generalizada de estancamiento o deterioro.

Entre los factores que más condicionaban el desempeño de los establecimientos destacaban el incremento de los costes salariales. También se señalaban como determinantes los precios, los costes generales, el comportamiento del turismo nacional y las condiciones climatológicas.

La construcción se mantiene estable. / AXEL ALVAREZ

En lo que respecta al sector industrial, se indicaba que, pese a tenues mejorías, tanto la producción como la cifra de negocios estaba empeorando. Sobre todo en ramas como los bienes de consumo duradero o los bienes de equipo, debido al desplome en material de transporte.

Pues bien, dentro del informe sobre indicadores de confianza empresarial, el uso de las capacidades productivas de la industria también ilustra la situación que vive en la actualidad este sector. Y es que solo un 19,2 % de las empresas están utilizando entre el 100 % y el 90 % de sus capacidades, mientras que un 30 % usan entre el 80 % y el 89 %. A continuación aparece el 21,7 % que utilizan entre en 70 % y el 79 %; el 15,8 % que recurre a entre el 55 % y el 69 %; el 7,5 % que hace uso de entre el 40 % y el 54 %; y el 5,8 % que se arregla con menos del 40 %.

Tamaño

El informe también recoge la evolución de la confianza empresarial por el tamaño de los negocios, siendo los que cuentan entre 200 y 999 asalariados, así como los de 10 a 49, los que experimentan un mayor retroceso, concretamente del 2,9 %. A continuación aparecen las empresas con más de 1.000 asalariados, donde se registra un descenso del 2,2 %; y las de menos de diez asalariados, con una caída del 1,3 %. El único apartado en el que se registra una leve mejoría es en el de los negocios de entre 50 y 100 empleados, con una subida del 1,1 %.

Por último, y en lo que respecta al empleo, el 18 % de los gestores de establecimientos empresariales estacan que la ocupación, referida a personal contratado en su negocio, aumenta en este final de año, mientras que el 12,2 % señala que disminuye. En el 69,8 % restante permanece estable.