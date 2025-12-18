La iniciativa Empresas Solidarias entrega 2.000 lotes navideños a familias en situación de vulnerabilidad

El proyecto Empresas Solidarias celebró este miércoles su tradicional encuentro anual, un acto que reunió a empresas colaboradoras y entidades sociales receptoras en Edificio Carmelitas del CEU de Elche. Durante la jornada se presentaron los resultados de la 16ª edición y se reconoció el compromiso de quienes han hecho posible esta nueva campaña solidaria.

El acto dio comienzo con una apertura musical a cargo del Coro de la Asociación Orfeón Cantábile de Alicante, que también puso el broche final a la jornada. Tras la bienvenida institucional, se presentó el balance anual del proyecto, en el que este año han participado 71 empresas, cuyas aportaciones han permitido confeccionar y distribuir 2.000 cestas solidarias. Estas cestas se han entregado a través de 68 entidades sociales, que trabajan de manera directa con familias en situación de vulnerabilidad en distintos municipios de la provincia.

Durante la presentación de resultados, se puso en valor la trayectoria del proyecto, impulsado en 2010, y su evolución hasta convertirse en un referente provincial en materia de colaboración empresarial y acción social. A lo largo del encuentro intervinieron representantes del tejido empresarial, como GSMB, quienes destacaron el impacto positivo de la suma de esfuerzos colectivos. También participó la Asociación SAFAMI, en representación de las entidades sociales, que expuso cómo estas ayudas se transforman en apoyo real para las familias más necesitadas.

Los participantes en el encuentro de empresas solidarias. / INFORMACIÓN

Posteriormente, tomó la palabra Rosana Perán, presidenta de la Fundación Juan Perán Pikolinos, quien recordó el origen del proyecto y agradeció la implicación de todas las empresas y voluntarios que hacen posible este gesto solidario cada Navidad. El acto finalizó con un espacio de convivencia, que permitió a empresas y entidades sociales compartir impresiones y reforzar la colaboración que sostiene esta iniciativa.

Compromiso

Con este encuentro, Empresas Solidarias reafirma su compromiso de seguir trabajando junto al tejido empresarial de la provincia para apoyar a los colectivos más vulnerables, consolidando un proyecto que demuestra que la solidaridad compartida multiplica su impacto.

Empresas Solidarias es un proyecto integrado por distintas compañías de la provincia que decidieron unirse en 2010 para realizar una aportación solidaria a familias en condición de vulnerabilidad de distintos municipios con motivo de la llegada de las fiestas navideñas. El proyecto se hace realidad gracias a un grupo de voluntarios que trabajan con un objetivo común: ayudar a los que más lo necesitan. Estos colaboradores se organizan en distintas comisiones de trabajo, a través de las cuales coordinan las donaciones económicas y en especie, confeccionan los lotes, se encargan de la logística o las labores de comunicación.