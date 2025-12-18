Luz verde del Puerto de Alicante a la planta de hidrógeno y la nave para productos agroalimentarios

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante ha autorizado el concurso para la construcción de la planta de hidrógeno verde, así como el de la nave frigorífica destinada a potenciar el tráfico de productos agroalimentarios. Ha sido en la misma sesión en la que también se ha decidido romper el contrato de construcción de la isla flotante ubicada en la bocana del propio puerto, ante el riesgo de colapso existente.

El consejo se ha reunido esta mañana, bajo la presidencia de Luis Rodríguez. En el transcurso de la sesión se ha autorizado la convocatoria de un concurso público para la construcción y explotación de una planta de producción y suministro de hidrógeno renovable en el puerto de Alicante, así como la aprobación de los pliegos que regirán el procedimiento.

Luis Rodríguez conversando con el alcalde de Elche, Pablo Ruz, antes de la reunión. / INFORMACION

Este proyecto se enmarca en la estrategia de innovación, digitalización y sostenibilidad de la Autoridad Portuaria y se integra en el proyecto PORTALI‑H2, orientado a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones asociadas a la actividad portuaria y al transporte. La futura planta permitirá la producción, almacenamiento y suministro de hidrógeno verde, favoreciendo la implantación de tecnologías limpias y el avance en los objetivos de descarbonización del enclave portuario.

La Autoridad Portuaria pondrá a disposición del futuro concesionario una parcela de unos 500 metros cuadrados en el extremo sur del muelle 19 para la planta, así como aproximadamente 3.300 metros cuadrados adicionales en el dique de abrigo destinados a sistemas de generación eléctrica de origen sostenible, como solar o eólica. Además, se contempla una superficie opcional de alrededor de 1.900 metros cuadrados para la instalación de nuevos generadores de energía renovable, reforzando la integración de la planta en el ecosistema energético verde del recinto portuario.

El plazo de la concesión se ha fijado en 30 años, lo que ofrece estabilidad para el desarrollo de un proyecto intensivo en innovación y permite consolidar progresivamente la implantación del hidrógeno en la infraestructura y los servicios portuarios. Con ello, la APA da un paso decisivo en su estrategia de sostenibilidad, reforzando su compromiso con la digitalización, la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono en el entorno marítimo‑portuario

Nave frigorífica

El consejo también ha aprobado la convocatoria del concurso para la construcción y explotación de una gran nave frigorífica, un proyecto llamado a convertirse en pieza clave de la nueva especialización logística del puerto, y en un aliado estratégico para el sector agroalimentario de la provincia. Esta infraestructura de frío refuerza la vocación del Puerto de Alicante como hub para mercancías hortofrutícolas y productos congelados, aportando valor añadido, empleo y nuevas oportunidades de negocio para todo el tejido productivo

La convocatoria del concurso abre la puerta a una nave frigorífica de última generación, diseñada para dar respuesta a las necesidades de exportadores e importadores de frutas, hortalizas y productos congelados de la provincia y del conjunto del arco mediterráneo. La instalación permitirá concentrar, conservar y preparar mercancía en condiciones óptimas, reduciendo tiempos, costes y mermas, y facilitando la salida directa a los mercados internacionales desde el propio recinto portuario.

La isla que presenta riesgo de colapso y cuyo contrato se ha resuelto. / HECTOR FUENTES

El proyecto prevé la implantación de la nave sobre una reserva de suelo portuario que podrá alcanzar hasta 5.000 metros cuadrados, lo que garantiza capacidad suficiente para acompañar el crecimiento futuro de los tráficos refrigerados. Este margen de desarrollo permitirá adaptar la instalación a la demanda real del mercado, escalar servicios y atraer nuevas cadenas logísticas especializadas en productos a temperatura controlada.

Con este paso, el Puerto de Alicante lanza un mensaje claro al tejido empresarial, sobre la base de que hay espacio, infraestructura y voluntad para crecer juntos alrededor de la cadena de frío. La nave frigorífica aspira a ser mucho más que un almacén: un punto de encuentro de productores, exportadores, transitarios y navieras, desde el que proyectar al mundo la calidad de los productos de la provincia y consolidar el puerto como motor económico y logístico de su entorno.

Bocana

Finalmente, el Consejo de Administración, a propuesta del presidente, ha decidido resolver el contrato de ejecución de la obra “Estructura fija en la bocana de la dársena interior del puerto de Alicante”, debido a un “incumplimiento de la obligación principal del contrato”. En ese sentido, los diversos informes realizados, constatan defectos de ejecución, al no haber llevado a cabo el proyecto tal y como estaba prescrito, ni haber subsanado esos defectos, pese a que el ente portuario favoreció el cumplimiento del contrato instando al contratista a presentar una propuesta de subsanación, y ampliando el plazo de finalización de la obra, siendo, ambas opciones, rechazadas por el contratista alegando falta de viabilidad.

Aprobada la resolución del contrato, se procederá a la comprobación, medición, recepción y liquidación de las obras realizadas, debiéndose levantar acta descriptiva de las obras realizadas y recibidas; determinando, junto con la liquidación del contrato, los daños y perjuicios que, en su caso, procedan.