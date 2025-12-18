La Nochevieja tira de las reservas hoteleras en la Costa Blanca

Con una primera quincena de datos positivos, pero sin confeti, el sector hotelero prevé una buena campaña navideña. Hosbec ha avanzado los datos de la segunda quincena del mes y, "aunque todavía queda un 40% de capacidad por vender", se considera que la temporada se recuperará para el periodo de Nochevieja, en el que ya está vendida un 85 % de la capacidad hotelera en la Comunidad Valenciana.

Para la asociación estamos ante una "tendencia al alza que se extiende hasta el 4 de enero y que enlaza, de nuevo, con la festividad de los Reyes Magos. Para ese periodo las reservas están en una media del 70 %". De todos los destinos Benidorm vuelve a ser el más demandado. En estos momentos y a falta de dos semanas para el cierre del ejercicio ya tiene reservas confirmadas que superan el 88 % para Fin de Año.

Respecto a los primeros quince días de diciembre, Hosbec apunta a una ocupación media en la región valenciana del 60 %, si bien cabe destacar la recuperación de València con un 67 %. La ciudad vuelve a sus valores normales Como es habitual en estas fechas, el mercado nacional recupera posiciones y se sitúa en el 50% de cuota de mercado.

De cara a la segunda quincena de diciembre, la previsión apunta a un ligero repunte hasta el 63,3 % en Benidorm, "anticipando un cierre de año estable y coherente con la trayectoria histórica del destino", de acuerdo con el informe de Hosbec.

Ocupación hotelera y previsiones en diciembre en Benidorm. / Fuente: Hosbec

En cuanto al resto de la provincia, Hosbec ofrece las previsiones para Costa Blanca y Alicante Sur que cubre Torrevieja y gran parte de la Vega Baja. Respecto a la primera, las expectativas d se sitúan en 58,5 % y, a la segunda, sube hasta el 60,6 %, lo que apunta "un cierre de año contenido pero sostenido, a la espera del impulso propio de las fechas navideñas".

Balance

En lo que a los diferentes destinos turísticos se refiere, la asociación señala que Benidorm confirmó en el arranque de diciembre su condición de destino modelo frente a la estacionalidad, con el 81,7 % de las plazas hoteleras asociadas abiertas y una ocupación media del 61,3 %. El porcentaje es similar al mismo periodo del año anterior.

El mercado sigue claramente polarizado entre demanda nacional y británica, que juntas concentran más del 86 % del volumen total. España lidera el ranking con un 50,3 %, mientras que Reino Unido refuerza su peso hasta el 36,2 %, apoyando una planta hotelera muy orientada a estancias medias y largas, viajes senior y una agenda de eventos y concentraciones que sostienen la actividad en estas fechas.

Ocupación hotelera y previsiones para diciembre en la Costa Blanca. / Fuente: Hosbec

En cualquier caso, la Costa Blanca entra en diciembre con un ritmo propio de temporada baja, pero sin perder pulso turístico. La primera quincena se saldó con una ocupación del 57,3 %, ligeramente por debajo del año anterior, en un "contexto marcado por la reducción de oferta y una demanda que se mueve más por afinidad climática y fidelidad que por volumen". El mercado nacional sigue siendo el gran sostén del destino, superando el 55 %, mientras que el internacional mantiene una presencia estable y muy reconocible.

En ese mapa de procedencias destacan Reino Unido y Bélgica, junto a Francia, Italia y los mercados nórdicos, que siguen encontrando en la Costa Blanca un refugio climático en pleno invierno europeo. Países Bajos, Alemania y Polonia completan un mix equilibrado, que permite sostener niveles razonables de actividad hotelera. Por categorías, los establecimientos de 4 y 3 estrellas se mueven en un mismo rango con un 57 % y 58 % respectivamente.

Dentro de este conjunto, Alicante Sur vuelve a comportarse como uno de los motores más estables del invierno, con una ocupación del 65,5 %, prácticamente idéntica a la de 2024. Para la asociación hotelera, "el peso del mercado nacional es aún mayor, rozando el 60 %, pero acompañado de una base internacional sólida, con Reino Unido, Italia, Bélgica y Alemania como principales emisores, además de aportaciones constantes del norte de Europa".