El Puerto de Alicante abre expediente sancionador a Digital Corner por los «excesos constructivos» en Panoramis

El Puerto de Alicante ha abierto un expediente sancionador a Digital Corner, empresa concesionaria de Panoramis, tras constatar la existencia de excesos de superficie construida en diferentes espacios del edificio. Entre ellos los detectados en la nueva sede de la Cámara, a la que el Ayuntamiento ya ha ordenado demoler la planta que construyó fuera de ordenación. El expediente tendrá que seguir su curso, aunque fuentes de la Autoridad Portuaria señalan que, dependiendo de su evolución, podría desembocar en una sanción pecuniaria, la pérdida de la prórroga de la concesión de la que disfruta la empresa, o incluso la retirada de la concesión en su totalidad.

La apertura del expediente se ha producido después de la elaboración de un informe del que se dio cuenta en la reunión del consejo de administración del Puerto de Alicante celebrada este jueves. En el mismo, según las fuentes consultadas, se da cuenta de una serie de excesos de superficie localizados en diferentes espacios del edificio de Panoramis en relación a lo contemplado en el proyecto básico de abril de 2021.

Entre los excesos constructivos figuran los de la nueva sede que la Cámara de Alicante ha venido habilitando en el inmueble. La entidad que preside Carlos Baño paralizó las obras en abril, días después de que este diario desvelara que se estaba construyendo sin licencia. Posteriormente se constató que se había levantado una planta de más aprovechando la altura de las antiguas salas de proyecciones del antiguo centro comercial, hoy reconvertido en edificio de oficinas.

La reunión del consejo de administración del puerto. / INFORMACION

El Ayuntamiento comunicaba la semana pasada a la Cámara que tendrá que demoler la planta considerada ilegal para obtener la licencia de obra mayor y, con ella, levantar el bloqueo de su sede. Todo ello tras el dictamen de los técnicos de Urbanismo, que consideran que la segunda altura levantada por la entidad es «ilegalizable», instándola a presentar un nuevo proyecto adecuado a la normativa vigente.

Pues bien, es en este contexto en el que el Puerto le ha abierto expediente a Digital Corner por todos estos excesos de superficie ejecutados sin que, destacan desde la Autoridad Portuaria, mediaran en su momento proyectos ni solicitudes de autorización. Es ahora, señalan las mismas fuentes, cuando la empresa ha presentado la información requerida.

De momento no se ha concretado el alcance de las sanciones en que podría desembocar el expediente. En cualquier caso, las fuentes consultadas destacan que podrían pasar desde una sanción pecuniaria a la pérdida de la prórroga de 15 años de concesión aprobada en 2021. Tampoco se descarta una retirada total de la propia concesión.

El Puerto ha procedido, asimismo, a la elaboración «de un plan de prevención de delitos penales» y al nombramiento de «un responsable del control y seguimiento de las concesiones».

Planta de Hidrógeno

En la misma reunión del consejo se ha autorizado el concurso para la construcción de la planta de hidrógeno verde. Este proyecto se enmarca en la estrategia de innovación, digitalización y sostenibilidad de la Autoridad Portuaria y la futura planta permitirá la producción, almacenamiento y suministro de hidrógeno verde, favoreciendo la implantación de tecnologías limpias y el avance en los objetivos de descarbonización del enclave portuario.

La Autoridad Portuaria pondrá a disposición del futuro concesionario una parcela de unos 500 metros cuadrados en el extremo sur del muelle 19 para la planta, así como aproximadamente 3.300 metros cuadrados adicionales en el dique de abrigo destinados a sistemas de generación eléctrica de origen sostenible, como solar o eólica.

El consejo también ha aprobado la convocatoria del concurso para la construcción y explotación de una gran nave frigorífica, un proyecto llamado a convertirse en pieza clave de la nueva especialización logística del puerto, y en un aliado estratégico para el sector agroalimentario de la provincia.

El proyecto prevé la implantación de la nave sobre una reserva de suelo portuario que podrá alcanzar hasta 5.000 metros cuadrados, lo que garantiza capacidad suficiente para acompañar el crecimiento futuro de los tráficos refrigerados.

Finalmente, a propuesta del presidente, se ha decidido resolver el contrato de ejecución de la obra de la isla artificial situada en la bocana del puerto por el riesgo de colapso, al no haberse llevado a cabo el proyecto tal y como estaba prescrito, ni haber subsanado esos defectos.