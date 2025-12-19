De los bordados de Guimaraes al granito de la Bretaña: estas son las primeras indicaciones geográficas europeas de productos industriales y artesanales

Francia y Portugal toman la delantera en la protección de sus productos industriales y artesanales a nivel europeo. Ambos países son el origen de las 35 solicitudes que ha recibido hasta el momento la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) para acogerse a las nuevas indicaciones geográficas protegidas para artículos de este tipo que entraron en vigor el pasado 1 de diciembre, según puede comprobarse en la base de datos del organismo comunitario con sede en Alicante.

Una rapidez que se debe a que, tanto en uno, como en otro caso, ya existía esta figura a nivel nacional, por lo que tan sólo ha sido necesario dar traslado de las mismas a la EUIPO. Por el contrario, en los países donde no había una figura equivalente, como España, donde solo están reconocidas las denominaciones alimentarias, es necesario realizar primero una tramitación a nivel nacional, lo que retrasará su aprobación.

Es lo que ocurre con la alfombra de Crevillent, el primer producto español que pretende obtener este reconocimiento y el único que, a fecha de este viernes, se había dirigido a la Oficina Española de Patentes y Marcas para tramitarlo. Eso sí, de momento el proceso no ha podido avanzar mucho, ya que, de hecho, aún está pendiente de publicación en el BOE su regulación.

En cualquier caso, los productores de la ciudad alicantina confían en que la obtención de la indicación protegida suponga un revulsivo para el sector, un nuevo sello de calidad que distinga la producción local, como señala la CEO de Padima, Eva Toledo, que se encarga de las gestiones.

En toda Europa

Mientras esto sucede, son las indicaciones francesas y portuguesas las que ya han solicitado formalmente su reconocimiento a nivel europeo, lo que otorgará protección frente a las copias y falsificaciones en los 27 países que forman parte de la UE.

El país luso ha registrado una decena de indicaciones, que abarcan desde los bordados de Guimaraes, a la cestería de Sotelha o los bonecos de Estremoz, unas figuritas de barro típicas de esta población portuguesa.

Los responsables de la EUIPO y de la Unión Europea pudieron conocer de primera mano el proceso de fabricación de Alfombras de Crevillente / V. L. Deltell

Por su parte, los representantes de las indicaciones francesas han sellado otras 25 peticiones, entre las que, por ejemplo, hay varias relacionadas con la industria de la piedra natural, como la del Granito de Bretaña, la piedra de Arudy o los mármoles de la región de Rhône-Alpes. Un buen ejemplo para el mármol de Alicante, que es otro de los productos alicantinos que se plantea acogerse a esta fórmula como revulsivo para sus ventas.

Como era de esperar, otras las primeras indicaciones francesas en buscar el reconocimiento europeo es la popular porcelana de Limoges, aunque no es la única, también se ha solicitado ya para la arcilla de Velay.

Manteles

Igualmente, ya se encuentra en trámites la protección para la mantelería del País Vasco francés o para la madera de cartuja (bois de chartreuse), hecha de abetos y píceas de origen controlado y muy apreciada en construcción por su resistencia.

Los franceses también se han adelantado a las navajas de Albacete al solicitar la indicación geográfica protegida "couteau de Laguiole", es decir, del cuchillo de Laguiole.

Otras de las denominaciones francesas en marcha es la de "siège de Liffol", que distingue a la industria de fabricación de sillas y sillones de este paraje, que se siguen fabricando siguiendo las técnicas ancestrales desarrolladas por sus artesanos.