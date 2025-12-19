Cano dará más autonomía a los ayuntamientos para la apertura de comercios en festivos

A la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha comparecido el cierre de las sesiones de presentación de las líneas estratégicas de las consellerias en el nuevo Consell. La alicantina ha hecho un relato pormenorizado de sus diferentes áreas, donde han predominado los datos y un expresión "escucha activa". También ha habido anuncios y, precisamente estas novedades son las que marcarán la acción de su macroárea en el año y medio que resta para las elecciones, como ha señalado. En frente se ha topado con un Vox exigente en los cumplimientos y que le advertido sobre ellos, una oposición (Compromís y PSPV-PSOE) que ha planteado muchas preguntas y un PP, que la ha animado a continuar.

Como en el resto de intervenciones, la dana y su impacto han estado muy presentes en el discurso y en las réplicas en el Pleno de las Cortes Valencianas. Además de este importante capítulo económico, Cano ha avanzado que su departamento prepara una modificación de la Ley de Comercio para "actualizar horarios y aperturas, regulará nuevas fórmulas de venta y amplía competencias municipales para autorizar aperturas por interés local".

La idea de dar mayor autonomía a los ayuntamientos sigue los mismos criterios que se ha realizado en las sanciones y control de los apartamentos turísticos y es dar autonomía a la administración que tiene parte de las competencias. No hay que olvidar que son los consistorios los que determinan dos días. Por ejemplo, en el caso de Alicante para 2026 se han fijado el jueves 16 de abril, día de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en plenas Hogueras. El 24 de junio, día de San Juan, seguirá teniendo la consideración de fiesta autonómica.

Por otra parte, la consellera ha anticipado la próxima presentación del Plan Estratégico de Turismo 2026–2030, que "marcará la hoja de ruta de las políticas turísticas durante los próximos cinco años". Cano ha explicado que este documento actualizará la visión turística del territorio, incorporará una revisión a la estrategia de marcas y revisará la normativa de alojamiento “para garantizar un crecimiento equilibrado, sostenible y con proyección europea”.

El diputado de Compromís Vicente Granel, durante su intervención. / José Cuéllar/ Corts Valencianes

Recientemente, la titular autonómica dijo que se prepara una nueva limpieza del registro de Viviendas de Uso Turístico (VUT) de 16.000 unidades, cinco mil derivadas de la falta de referencia catastral (o duplicidades) y las restantes 11.000 responden a autorizaciones pendientes de revisar. Falta por concretar, provincialmente cómo se traducen esos números. En ese nuevo plan, el principal atractivo es el "lanzamiento de un Intergrupo Europeo de 10 regiones turísticas y situándonos entre las pocas comunidades autónomas que definen su propia visión turística desde el Gobierno”, ha subrayado.

Hub industrial

Dentro de los pilares estratégicos, la reindustrialización y la innovación han tenido un protagonismo ligado a la provincia. En primer lugar, Cano se ha comprometido a crear un "hub de suelo industrial que permitirá poner a disposición del empresariado 10 millones de metros cuadrados en los próximos 6 años". En este punto, ha asegurado que la Conselleria ya está con el procedimiento administrativo para ampliar en 160.000 m2 el área del Maigmó.

La titular de Industria también ha anunciado la reactivación del Plan de Coordinación Territorial para atraer proyectos estratégicos y mejorar la agilidad administrativa, así como el desarrollo de un Plan de posicionamiento internacional en sectores clave. Es el caso de la industria aeroespacial. Además, ha recordado que la Comunidad Valenciana es la primera comunidad autónoma en aprobar un decreto para desplegar las indicaciones geográficas artesanales e industriales.

El socialista Mario Villar, durante el turno de preguntas. / José Cuéllar/ Corts Valencianes

En materia de innovación, Cano ha destacado el impulso a hubs tecnológico-digitales en los puertos de Castellón y Alicante. Del mismo modo, ha asegurado el apoyo a sectores emergentes como el audiovisual, que ya ha generado más de 60 millones de euros, en referencia a la Ciudad de la Luz. Como ejemplo, ha puesto el nuevo uso que se le han dado a las instalaciones por parte de grupos como Viva Suecia, que ha realizado los ensayos generales para su nueva gira.

Asimismo, la titular de Industria ha puesto en valor proyectos estratégicos como la ampliación y entre ellos, ha destacado la plataforma logística de la empresa de la Marina Alta, Ale-hop en Gandia, la nueva planta de PLD Space en Elche.

Desde la oposición, Vicente Granel de Compromís le ha recriminado especialmente la lentitud en la gestión de ayudas de comercio y la preocupante situación de las estaciones ITV. En el caso de los socialistas, el diputado Mario Villar ha calificado "de papel mojado" su paso por el gobierno valenciano en este tiempo y le ha lanzado una veintena de preguntas sobre anuncios como el centro de datos, la Oficina de Inversiones, entre otras. También ha reclamado la modificación del decreto de turismo para reducir el tope de 11 días en el alquiler de pisos turísticos y luchar contra el intrusismo.