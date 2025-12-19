Consell y Gobierno central se dan cuatro años más para hacer las mismas inversiones

El Consell ha aprobado este viernes la adenda del acuerdo de inversiones con el Ministerio de Transportes para la Comunidad Valenciana y que significará mantener vigente el convenio firmado en 2022 hasta el 31 de diciembre de 2029 con el objetivo de poder realizar las inversiones previstas entonces. En definitiva, las administraciones se han dado cuatro años más para llevar adelante lo que acordaron hacer en cuatro años y que implica la nada desdeñable cifra de 240 millones.

Los motivos que explican esta extensión son los que evidencian que más allá del acuerdo protocolario, hay claras discrepancias en las causas. Así, fuentes del Ministerio aseguran que "el nivel de ejecución es tan bajo que se ha tenido que prolongar"; mientras que desde la Conselleria de Infraestructuras admiten que la "ampliación del plazo materializada solo cubre una parte de las exigencias de la Generalitat, que reclamaba también un aumento de los importes debido a que la estimación realizada por el Botánico para llevar a cabo las obras contempladas solo cubría una parte de estas".

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Vicente Martínez Mus han puesto el foco en que "en lugar de 240 millones para ejecutar todas las obras son necesarios 358. La diferencia tendrá que ser abonada únicamente por la Generalitat, que no renuncia a ninguno de los proyectos pero que tendrá que asumir, por lo menos por el momento, en solitario el sobrecoste de 118 millones por una mala previsión. En este sentido, se sigue reclamando una ampliación de importes en el convenio o la firma de uno nuevo".

Fin a la polémica de marzo

En el listado de actuaciones, se recoge la actualización de la actuación en la estación de trenes de Alicante y sale como tal el TRAM de l'Alacantí que ya se anunció, el cual queda desagregado por los proyectos de redacción en sus conexiones con San Juan y Mutxamel. Este convenio ha estado rodeado en 2025 de polémica, porque en las diferentes versiones del anexo en la que vienen la relación de propuestas, el Consell trató de convencer a Transportes de incrementar el importe global; mientras que el Ministerio que dirige Óscar Puente no estaba dispuesto a asumir la tardanza en la licitació de las obras y conminó al gobierno valenciano a adaptarlo sin cambiar el importe. En esas negociaciones, quedaron fueran obras para la provincia alicantina incialmente, pero en marzo el Ejecutivo que, entonces presidía Mazón, cambió el paso para evitar un conflicto con los alcaldes populares de su comarca.

El convenio original establecía un marco de colaboración entre ambas administraciones para la ejecución de infraestructuras, con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En él se atribuía a la Generalitat la responsabilidad del desarrollo de los trabajos, incluyendo las contrataciones, adquisiciones o tramitaciones necesarias conforme a la legislación vigente, y se fijaba una financiación máxima por parte de la Administración General del Estado de 200 millones de euros y la cofinanciación por parte de la Generalitat en aquellas obras que necesiten una mayor inversión para su finalización, por lo que se alcanzará un importe superior a los 240 millones de euros.

En el momento de la formalización del convenio, una parte significativa de las actuaciones incluidas en su anexo no contaba con proyectos redactados ni con las tramitaciones ambientales preceptivas finalizadas. Esta falta de definición, junto con la situación administrativa de los expedientes, ha provocado desviaciones relevantes respecto a las previsiones iniciales, tanto en los plazos de ejecución como en la inversión estimada.

Ante el próximo vencimiento del convenio, la Comisión de seguimiento acordó, en la sesión celebrada el pasado mes de noviembre, proponer su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2029 y la modificación del anexo, actualizando a las previsiones económicas del convenio vigente, según señalan desde la Conselleria. Asimismo, la adenda contempla la posibilidad de que la Generalitat pueda proponer a la Comisión de seguimiento la minoración del número de actuaciones financiables o, en su caso, la asunción de los importes con cargo a sus presupuestos ordinarios, en función de la disponibilidad presupuestaria.

