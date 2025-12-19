Una empresa que combate plagas sin residuos químicos gana los Premios de Mercalicante

La empresa Nest Biocontrol ha obtenido el primer premio de la III edición de los Premios Agroinnova de Mercalicante, unos galardones que reconocen la innovación, la sostenibilidad y la transformación del sector agroalimentario. Su proyecto, centrado en la producción descentralizada de insectos beneficiosos mediante Unidades de Producción Móviles (UPMs), ha sido distinguido con el premio de 2.000 euros por su capacidad para combatir plagas de forma eficaz y sin generar residuos químicos, eliminando la dependencia de biofábricas centralizadas y reduciendo de manera significativa la huella de carbono en cultivos como los cítricos y la uva de mesa.

El segundo premio, con una dotación de 1.000 euros, ha sido concedido a Intelligence Trade por su proyecto Vendimia.ai, una herramienta digital basada en inteligencia artificial que funciona como recomendador personalizado de vinos en plataformas accesibles como WhatsApp. El proyecto incluye también un ecommerce que visibiliza bodegas sostenibles y singulares, apostando por una comercialización más justa e inclusiva del vino español.

Foto de familia de los galardonados en los Premios Agroinnova de Mercalicante. / INFORMACION

El tercer galardón, valorado en 500 euros, ha recaído en ZoomAgri, gracias a su sistema de clasificación varietal de cebada cervecera mediante visión por computador e inteligencia artificial. Esta tecnología permite verificar en tiempo real la pureza de los lotes sin necesidad de análisis destructivos, garantizando trazabilidad, homogeneidad y eficiencia en la cadena de producción cervecera.

La tercera edición de los Premios Agroinnova, convocados por Mercalicante y con la colaboración de la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante), ha contado con un jurado compuesto por profesionales con amplia trayectoria en el ámbito de la innovación, el emprendimiento, la administración pública y la economía aplicada. El comité evaluador de esta edición ha estado integrado por Eloy Sentana, jefe de Servicio de Proyectos Estratégicos para la Sociedad Digital y la Inteligencia Artificial en la Conselleria de Innovación de la Generalitat Valenciana; Tonia Salinas, directora gerente del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Silvia Llerena, directora de Desarrollo de Negocio en Mercasa; Lidia López, concejala de Comercio, Consumo, Hostelería y Mercados del Ayuntamiento de Alicante; Andrés Pedreño Muñoz, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante y rector de esta institución entre 1993 y 2000; Elisa Díaz González, jefa de servicio desempleo y fomento del Ayuntamiento de Alicante; y Mar Cervera, asesora de startups y spin-offs de tecnología avanzada en el Parque Científico de Alicante.

El segundo premio. / INFORMACION

La entrega de premios ha tenido lugar este viernes en las instalaciones de Mercalicante y ha contado con la presencia de representantes del ecosistema agroalimentario y de innovación de la provincia. Durante el acto, se ha destacado el papel transformador de la innovación tecnológica en el desarrollo de un sector agroalimentario más competitivo, eficiente y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El tercer premio. / INFORMACION

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha destacado durante el acto que “los Premios Agroinnova nacen con la vocación de visibilizar y apoyar aquellas iniciativas que están transformando el sector agroalimentario desde la innovación, la sostenibilidad y la tecnología. En esta tercera edición hemos comprobado, una vez más, que el ecosistema agroalimentario cuenta con un enorme potencial creativo y una gran capacidad para adaptarse a los retos presentes y futuros. Desde Mercalicante queremos seguir impulsando soluciones que mejoren la eficiencia de la cadena de valor, refuercen la competitividad de nuestras empresas y contribuyan a consolidar un modelo productivo más respetuoso con el entorno y más conectado con las necesidades reales del mercado”.