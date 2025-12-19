Eugin compra el Instituto Bernabeu para crear el segundo mayor grupo de fertilidad de España

Movimiento de calado en el negocio de las clínicas de fertilidad. El grupo de capital privado Buenavista Equity Partners ha anunciado este viernes su entrada en el capital del Instituto Bernabeu a través de su participada Eugin. Una operación que dará lugar al segundo mayor grupo del sector en España.

La cadena de clínicas fundada por Rafael Bernabéu era uno de los pocos actores del negocio de la fertilidad que mantenía su carácter familiar, tras la entrada en los últimos años de los fondos de inversión en la mayoría de grupos que operan en este ámbito, como fue el caso del IVI.

En este caso, se trata de la segunda inversión que la gestora realiza a través de su nuevo fondo, Buenavista Buyout III que, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, acaba de alcanzar su primer cierre. La operación está sujeta a la aprobación de los organismos de competencia.

Con esta adquisición, Eugin se conforma como el segundo mayor grupo de fertilidad de España y uno de los más importantes de Europa y Latinoamérica. De forma conjunta, ambas firmas suman una capacidad para atender a más de 10.000 pacientes anuales a través de sus 45 clínicas, en 9 países, entre los que destacan seis europeos, como España e Italia, y tres en Latinoamérica.

La operación representa un hito transformacional para Eugin, al reforzar su posicionamiento en el mercado español de fertilidad y ampliar sus capacidades como compañía de referencia. Esta adquisición permitirá aprovechar claras complementariedades como la puesta en común de know-how que se encuentra a la vanguardia del sector, así como el beneficiarse de economías de escala.

Líderes en reproducción asistida

Fundada en 1985, Instituto Bernabeu es una empresa referente en la medicina reproductiva, con presencia en España e Italia a través de 10 clínicas, que atiende tanto a pacientes nacionales como internacionales. La compañía registra una facturación de más de 30 millones de euros, con una sólida trayectoria de crecimiento sostenido.

La empresa cuenta con un equipo directivo de primer nivel, lo que le confiere un excepcional prestigio en el sector, así como una excelente reputación de marca, según apuntan desde la firma compradora.

Uno de los laboratorios del Instituto Bernabeu. / INFORMACIÓN

"La incorporación de Instituto Bernabeu sitúa a Eugin en una nueva dimensión estratégica, consolidando un grupo líder en Europa y Latinoamérica definido por la excelencia médica. Esta inversión está muy alineada con la filosofía de inversión para el fondo B/Buyout III, ya que permite sumar capacidades y sinergias para escalar el negocio e impulsar su internacionalización", ha señalado el managing partner-private equity buyout de Buenavista, Rafael López Armenta.

El fondo Buenavista Buyout III tiene un tamaño objetivo de 250 millones que espera alcanzar en los próximos meses y realizó un primer cierre en octubre de 2025, coincidiendo con su primera inversión en la compañía de retail food Hundred. Siguiendo la misma estrategia de sus predecesores, este vehículo busca invertir en participaciones mayoritarias de empresas españolas de tamaño mediano, con alto potencial de crecimiento e internacionalización y capacidad para liderar la consolidación de su sector, aplicando una estrategia buy & build. Este fondo tiene como objetivo construir una cartera diversificada con entre 8 y 10 inversiones.

La gestora ha estado asesorada en esta operación por Addleshaw Goddard, Herbet Smith Freehills, PWC, EY e Interpath; mientras que Instituto Bernabeu ha contado con Deloitte y Garrigues. Por su parte, de la financiación se ha encargado Tresmares.

Buenavista Equity Partners es una gestora independiente fundada en el año 1996 que opera en el segmento del middle-market. Actualmente gestiona más de 1.300 millones de euros a través de diferentes vehículos de Private Equity, Infraestructuras y Venture Capital. Se trata de un viejo conocido del sector empresarial en la provincia de Alicante ya que, entre otras inversiones, también tuvo una participación mayoritaria en la firma de desarrollo de software y gestión de servicios para el cobro de impuestos GTT.