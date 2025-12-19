Ibis ultima la apertura de su hotel en el centro de Alicante para antes del verano

Los movimientos de final de año se suceden y el sector hotelero se muestra muy activo. Ibis es el que ha puesto el acelerador en la recta final de la apertura de su primer establecimiento céntrico en la ciudad de Alicante. Tras más de dos años de proyecto, fuentes de la empresa han confirmado que el Greet espera abrir sus puertas antes del verano para convertirse en el segundo hotel de la cadena francesa en la localidad.

La apuesta del grupo Accor viene de lejos, pues el proyecto se inició hace más de dos años. La principal característica es que rompe con la tradicional imagen de la marca y apuesta por un concepto sostenible que va desde los materiales con los que está hecho, a la eficiencia energética y a la propuesta final para el cliente.

Otro de los puntos en los que trabaja la empresa es en la incorporación de personas con discapacidad en la plantilla, lo que también quiere reflejar la apuesta que hace en el ámbito laboral. Greet está localizado en la calle Calderón de la Barca junto al Mercado Central, lo que le convierte en una oferta opuesta al actual hotel de la cadena que se encuentra a faldas de la EUIPO, tanto por ubicación como perfil al que se dirige.

Recreación del interior del hotel Greet que se abrirá en el centro de Alicante. / INFORMACIÓN

Frente a la versión ejecutiva o profesional ligada a las inmediaciones de la oficina europea, el nuevo espacio está diseñado sin bar ni restaurante, pero sí con espacios comunes, donde la empresa quiere ofrecer producto local. En algunas de las recreaciones del proyecto se proyecta esa idea.

El personal de dirección se acaba de incorporar, según han confirmado desde Ibis, y el grupo lo ha marcado como un hito relevante porque supone también aumentar su presencia en la provincia alicantina. La cadena cuenta con otro establecimiento en Elche y tiene un proyecto en Benidorm. El Ibis Styles, la marca económica "lifestyle" de Accor, fue fruto de una adquisición de un inmueble en la zona de Poniente.

Oferta urbana

Con la confirmación de la apertura, Alicante vive un momento repleto de contradicciones en materia turística; pues el crecimiento del sector se ha visto abocado a manejar dos realidades: una moratoria para poner orden en la "fiebre" de los pisos turísticos y la necesidad de contar con más plazas alojativas.

En este sentido, en poco menos de un mes se han materializado tres iniciativas hoteleras, o al menos, proyectos. El más avanzado es el de Myflats. Su CEO, Daniel Elman, confirmó la transformación del inmueble de la playa de San Juan en hotel apartamento. Este cambia de paso, supone la entrada de uno de los mayores actores de la oferta de la ciudad en el segmento hoteles. Una vez que obtenga la licencia supondrá poner en el mercado 26 apartamentos (134 plazas) con una categoría de dos estrellas.

Por otra parte, esta misma semana Port Hotels ha confirmado la compra del edificio de oficinas Hispania. Aunque desde la cadena benidormense han avanzado que el actual uso se mantendrá, tampoco han negado que el grupo de la familia Mayor no prevé experimentar en este campo, es decir, que deja abierta la puerta a un futuro y previsible cambio. Lo que no se ha puesto es fecha.

Así que con Ibis, se completa un trío de propuestas que desde el sector se considera necesaria en el mercado y que cumple con la idea de crecer poco a poco. En la actualidad, el municipio cuenta con algo más de 8.000 plazas y 58 hoteles, según el último informe de Turisme de la Comunidad Valenciana.