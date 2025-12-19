Mercadona dará una semana más de vacaciones y una paga extra a sus trabajadores en 2026

El comité de dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, que pasa de 30 a 37 días al año, para 110.000 trabajadores de la compañía. Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, "supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100 %", según ha comunicado este viernes la compañía de Juan Roig.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que supondrá un coste de 100 millones de euros anual, "el modelo propio de recursos humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando. Una relación que permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta", señala la nota.

En este mismo sentido, el comité de dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Con esta decisión, "Mercadona reconoce además el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados en productividad, eficiencia y gestión, clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100 % de la plantilla un 8,5 % en 2025", recuerdan desde la compañía.

Con estas medidas, que supondrán un esfuerzo inversor de 380 millones de euros, "Mercadona demuestra, una vez más, su carácter pionero en la satisfacción de los trabajadores", concluye la compañía.