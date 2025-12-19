El turismo y la demanda interna tiran de la economía alicantina

Aunque aun se trabaja con datos provisionales, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) se ha mostrado optimista respecto a las previsiones para 2026. Tras la publicación del informe del tercer trimestre, la patronal apunta a que la economía valenciana podría registrar en 2025 un crecimiento agregado del 3 %, un porcentaje por encima de las previsiones nacionales. Detrás del dato de mejora, estaría el "notable avance de la demanda interna, a través del consumo privado y la inversión, así como una aportación menor grado de la demanda externa, en la que habrán destacado los servicios turísticos".

Sin embargo, de cara a 2026, el conjunto de las previsiones coincide en "anticipar una desaceleración gradual de la actividad económica, tanto a nivel global como nacional y regional". Algunas de esas voces menos positivas llegan desde la provincia de Alicante, por los resultados que se están dando.

En ese apunte de coyuntura interior, CEV destaca el mayor dinamismo del empleo y la inserción laboral de la población inmigrante, el efecto multiplicador asociado a los proyectos vinculados a la dana, así como el comportamiento del turismo internacional, cuyo desempeño continúa siendo más dinámico que en el resto de España. Si se abre el foco, el informe recoge que como elementos a que han facilitado el crecimiento el mantenimiento de una política monetaria moderadamente expansiva de BCE, el tono más expansivo de las políticas fiscales en la zona euro, la moderación de la inflación, y la previsible intensificación en la ejecución de los proyectos asociados al cierre del periodo de los Fondos NGEU.

Ambas caras de la misma moneda, "permiten anticipar que en 2026 nuestra economía podría crecer en el entorno del 2,5 %, varias décimas por encima de la media nacional y de forma significativa por encima del crecimiento esperado para la zona euro. Al igual que en años anteriores, este ritmo de crecimiento permitirá seguir generando empleo neto, aunque a tasas menos intensas, y será compatible con la reducción del paro registrado".

Datos del tercer trimestre en la Comunidad Valenciana. / Fuente: CEV

Balance por sectores

Además de los datos, dentro de las aportaciones por sectores productivos, el informe de la CEV incluye las aportaciones de asociaciones, donde la provinvia alicantina tiene un peso relevante. Es el caso de calzado, mármol, vivienda y turismo. En los dos primeros casos, el papel de las exportaciones ha sido relevante durante el tercer trimestre de 2025. De acuerdo con los datos del documento, la región ha exportado en este periodo un volumen total de bienes por valor de 8.587,3 millones, que equivalen al 9,4 % del total de las expediciones y exportaciones realizadas por el conjunto del país en dicho periodo. Desglosando el análisis por provincias y tomando como referencia la comparativa anual — debido a la elevada estacionalidad del dato trimestral—, destaca que las exportaciones aumentaron en las tres provincias. Alicante registró el mayor crecimiento (4,6 %), impulsado principalmente por el repunte del aluminio y sus manufacturas, que aumentaron en 20 millones de euros, un 26,37 % más que en el mismo periodo del año anterior.

A partir de este contexto, el lado negativo lo reflejan los dos sectores mencionados. Así, la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal) que se ha topado con los vaivenes arancelarios de la administración Trump, ha realizado un balance conservador, pues ha detectado una “trayectoria de estancamiento y tendencia a la baja de la actividad”, marcada por la disminución de pedidos, tanto en número como en importe, y una “demanda, especialmente la externa, que muestra un deterioro progresivo”. Las empresas trasladan caídas en exportaciones, ventas nacionales e inversión, que se centra mínimamente en promoción y ferias. El empleo retrocede por el cierre de fábricas. “Todo ello se ve agravado por la falta de liquidez, al aumento de costes fijos y la caída general de la demanda, configurando un contexto de debilidad e incertidumbre generalizada".

En cuanto al Mármol de Alicante, la organización ha atravesado entre julio y septiembre un "trimestre claramente contractivo". Según la asociación, la actividad se encuentra “en un período descendente en todas las áreas”, con caídas tanto en ventas nacionales como en exportaciones y en el empleo. Las exportaciones retrocedieron un 11 % en tasa trimestral y un 2 % en tasa interanual, tendencia que se espera que se intensifique en el último trimestre del año. El sector cerrará previsiblemente el año con una caída en exportaciones del 3,9 % y una reducción del empleo del 2 %. No obstante, se espera mantener los niveles de inversión del año anterior. Entre los factores que condicionan negativamente la actividad, la asociación destaca la creciente competencia de países terceros, que operan con “menores requisitos en sus productos”.

Imagen de la pasada edición de Futurmoda. / AXEL ALVAREZ

Liderazgos

Como motores, la provincia sigue exhibiendo músculo en turismo y vivienda. En este último caso, la CEV señala que la Comunidad "continúa como la tercera autonomía con mayor volumen de transacciones inmobiliarias (15,81 % del total nacional), sólo por detrás de Andalucía y Cataluña". En cuanto a la tipología de la demanda, destaca el peso de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que en el tercer trimestre representó el 27 % del total de adquisiciones en la región. Con esta cifra la Comunitat ocupa la segunda posición a nivel nacional, únicamente superada por Baleares. A nivel provincial, Alicante continúa liderando el ranking nacional, con un 43,29 % de las compras realizadas por extranjeros en España.

Por otra parte, y en el capítulo turístico, se evidencia que las cifras récord tienen un claro impacto en la llegada de divisas al territorio por parte de los viajeros internacionales. La CEV recoge en su documento que el aumento en el número de viajeros (2,4 % en tasa anual para el conjunto) no se ha producido en todas las provincias. Por ello, las cifras alicantinas tienen un mayor efecto tractor. En concreto, en Alicante, el número de viajeros ha aumentado a un ritmo mayor que el registrado en media nacional, mientras que en Castellón, aunque el número de viajeros aumentó un 1 % respecto al año anterior, la intensidad ha sido menor que la media del país.

Por el contrario, en Valencia el número de viajeros ha descendido un 3,9 % anual. Las pernoctaciones avanzaron en la Comunidad, un 2 % en tasa anual. No obstante, las dinámicas provinciales no han sido homogéneas, con un avance en Alicante del 4,4 %, y retrocesos en las provincias de Castellón (0,4 %) y Valencia (1,9 %).