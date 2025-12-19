Los viajes de los españoles bajan en verano un 3,6%, pero sube su gasto

El número de viajes de los residentes en España descendió un 3,6% en el tercer trimestre del año y se situó en 58,2 millones, mientras que el gasto total se incrementó un 1,9% y superó los 25.014 millones de euros, la mayor cifra de los últimos años, según ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 4,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 4%. En los viajes con destino en España el gasto total bajó un 0,1%, pero en los hechos al extranjero subió un 6%.

El mes de agosto registró este trimestre el mayor número de viajes (24,9 millones) y la duración media más prolongada (7,8 pernoctaciones). A nivel global, las pernoctaciones alcanzaron en el tercer trimestre una duración media de 6,4 días, el 1,6% menos que en el mismo trimestre de 2025.

En concreto, la duración de los viajes fue mayor en aquellos con destino al extranjero -9,8 días de media-, casi el 10% menos que un año antes. En el caso de los viajes por España, llegaron a 5,9 días, el 0,1% inferior.

Caen los desplazamientos por negocios

En el tercer trimestre del año, coincidiendo con la temporada estival, los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales disminuyeron un 18%, aunque su duración media creció un 5,5%. Por su parte, los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 2,8% en el periodo y las visitas a familiares o amigos también se redujeron, un 2,2%. Además, los viajes hechos por otros motivos descendieron un 5,1%.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 1,8%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 19,9%.

Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, a la cabeza

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el tercer trimestre fueron Andalucía (17,3% del total), Cataluña (12,3%) y Comunidad Valenciana (10,7%).

En cuanto al origen, los viajes de los residentes en la Comunidad de Madrid supusieron el 18,9% del total. Por detrás se situaron Cataluña (17,1%) y Andalucía (15,3%). Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en el País Vasco (1.562 viajes por cada 1.000 habitantes), la Comunidad de Madrid (1.511) y Aragón (1.360).

Gasto medio de 67 euros al día

En el tercer trimestre, el gasto medio diario fue de 67 euros, el 7,4% más. En los viajes con destino en España, el gasto medio fue de 55 euros al día (4,9% superior), mientras que en los realizados al extranjero fue de 111 euros, el 13,2% superior.

Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el hecho en alojamiento, con el 29,5% del total y un descenso anual del 0,4%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, con el 27% del total y un incremento del 8,2%.

Por destino principal, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a Canarias (96 euros), Baleares (87) y la Comunidad de Madrid (82). Por origen, los mayores gastos medios diarios los hicieron los residentes en Canarias (84 euros), Extremadura (77) y Galicia (76).