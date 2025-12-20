CrediMonte, lo que tienes que conocer para obtener un crédito inmediato con tus joyas

Estos últimos días del año y los primeros del próximo traen siempre muchas alegrías, pero también algún que otro quebradero de cabeza con gastos que se multiplican: regalos, viajes, planes de ocio o pequeños imprevistos que aparecen justo cuando el presupuesto está más ajustado. La solución para esa necesidad de crédito inmediato la tienes en tus joyas y en CrediMonte.

¿Aún no conoces CrediMonte? Es el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, que desde hace más de un siglo ofrece una solución eficaz y segura a esas tensiones de liquidez mediante sus microcréditos inmediatos a través del empeño de tus joyas, con el valor añadido de que no tienes que desprenderte de ellas y las recuperas para volver a lucirlas o volver a financiarte.

CrediMonte te pone muy fácil el acceso a dinero inmediato. Solo tienes que acudir a su oficina en Alicante (Avenida General Marvá, 9) con tus joyas, que son la única garantía que tienes que aportar para obtener el crédito al instante. Allí, un equipo formado de gemólogos profesionales titulados tasa tus joyas de oro con instrumental homologado y concede en ese mismo instante el crédito, cuyo importe depende del valor de las joyas aportadas y siempre vinculado a la cotización del oro en ese momento. La tasación justa y segura es un valor diferencial de CrediMonte en el ámbito de la financiación a través de joyas.

En el Monte de Piedad de la Fundación Bancaja, la agilidad es una característica esencial con respecto a otras opciones en las que el proceso de aprobación es largo y costoso, precisamente cuando la necesidad de financiación lleva aparejada en muchas ocasiones la urgencia de resolver una situación puntual. La tramitación no requiere la presentación de avales ni nóminas o historial crediticio.

El servicio, que te permite salir de la oficina con el dinero ya concedido, resulta especialmente atractivo por sus condiciones competitivas en un mercado donde a veces los tipos de interés se disparan. En CrediMonte te puedes financiar con un tipo de interés nominal anual de entre 6,5% y 8,5% en función del importe prestado y una TAE de entre el 13% y el 14%. Y obtienes el dinero sin tener que realizar ningún pago de comisión o interés hasta la cancelación del crédito.

La tasación justa y segura es un valor diferencial de CrediMonte. / .

El cliente, que formaliza el crédito por un año y que puede renovar las veces que necesite, puede también cancelarlo en cualquier momento sin penalizaciones y recuperar al momento sus joyas.

Mantener la propiedad de las joyas y no desprenderse de ellas es una decisión muy beneficiosa para la economía familiar, pues más allá de su valor estético, el oro ha sido históricamente y sigue siendo un activo que funciona como forma de ahorro. Su condición de metal precioso se ve así ampliada a la condición de patrimonio, una certeza que justifica que muchas familias lo hayan utilizado, y lo sigan utilizando, como un valor tangible, especialmente en forma de joyas.

El 97% de las joyas empeñadas en CrediMonte se recuperan y vuelven a sus propietarios y al circuito de la financiación si es necesario, activando así esa doble función de las joyas no solo como patrimonio sino también como activo funcional.

La larga experiencia en esta labor de inclusión y solución financiera que realiza CrediMonte ha llevado al Monte de Piedad de Fundación Bancaja a potenciar su servicio y estar más cerca de las personas que lo necesitan con una red ampliada de oficinas presentes en Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Albacete.

En paralelo a su papel social, la actividad de CrediMonte se realiza sin ánimo de lucro, destinándose sus beneficios a financiar la importante labor social y cultural de la Fundación Bancaja.

Las ventajas de financiarte con tus joyas

Dinero al instante. En CrediMonte te llevas el dinero que necesitas al momento, sin complejos procesos de tramitación.

Accesible. No tienes que presentar avales, ni nóminas ni historial crediticio. Solo depositas tu joya como única garantía del crédito.

Tasación con garantías. Tasación de tus joyas siempre delante de ti, realizada por gemólogos profesionales titulados e instrumental de tasación homologado.

Con bajo tipo de interés. Tipos de interés mínimos evitando los altos costes que se cargan en otras alternativas de financiación a través de joyas o créditos inmediatos.

Sin ningún coste hasta liquidar el crédito. Obtienes el crédito sin tener que abonar ningún gasto inicial de apertura. Solo liquidarás los intereses al final cuando canceles el crédito.

Mantienes la propiedad de tus joyas. No tienes que desprenderte de un bien de valor sentimental, pero también de gran valor económico que puedes recuperar en cualquier momento. El 97% de los clientes recupera sus joyas.

Total flexibilidad. Puedes liquidar el crédito en cualquier momento y recuperar tus joyas, y también puedes renovarlo cuantas veces necesites.

Más de un siglo de experiencia. CrediMonte es el Monte de Piedad de Fundación Bancaja, que desde hace más un siglo está ofreciendo este modelo social de financiación que permite acceder al crédito a personas con barreras de acceso.

Actividad sin ánimo de lucro. La actividad de CrediMonte es sin ánimo de lucro. Los beneficios que genera se destinan íntegramente a financiar los programas de inclusión social y culturales de la Fundación Bancaja.