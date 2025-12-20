Las empresas alicantinas duplican sus beneficios en solo cuatro años

La buena marcha de la economía le está sentando especialmente bien a los resultados de las empresas alicantinas, que en apenas cuatro años han logrado más que duplicar su cifra de beneficios. O, al menos, la de los beneficios que declaran a Hacienda.

Un hito que resulta especialmente relevante, si se tiene en cuenta el incremento de costes que se ha registrado en este tiempo como consecuencia de la pandemia y la guerra de Ucrania, que dispararon el precio de la energía y de numerosas materias primas.

A lo anterior hay que sumar el encarecimiento de la financiación, derivada de las subidas de tipos que aplicó el Banco Central Europeo, precisamente, para contener la inflación, lo que también contribuyó a elevar la columna de los gastos en los balances contables. Y esto sin tener en cuenta la subida de los salarios que, eso sí, se quedó bastante por debajo del IPC en estos ejercicios.

Pues a pesar de todo esto y de los problemas puntuales de algunos sectores concretos, lo cierto es que la rentabilidad de las firmas de la provincia se recuperó muy rápidamente de los estragos causados por el covid, hasta situarse en niveles muy superiores a los que registraba antes de la pandemia.

Así se deduce al menos de la última estadística sobre los declarantes del Impuesto de Sociedades elaborada por la Agencia Tributaria, que sitúa en 4.233 millones de euros el resultado contable del conjunto de empresas alicantinas en el año 2023, el último con datos disponibles. Una cifra que supera en un 47 % a la contabilizada en 2022 -un ejercicio todavía marcado por las restricciones para frenar el avance del coronavirus-, pero, sobre todo, que más que duplica los 1.872 millones que calculaba Hacienda en 2019.

Evolución

La cifra es el resultado de sumar y restar los beneficios o pérdidas que declara cada uno de los contribuyentes obligados a tributar por este impuesto en la demarcación -en otras palabras, todas las empresas con actividad-, por lo que refleja con bastante claridad la situación del tejido productivo de la zona.

Así, por ejemplo, en el año 2020 ese teórico beneficio conjunto de las firmas alicantinas se desplomó a la mitad, hasta los 923 millones de euros, como resultado de la paralización que experimentó la economía durante el confinamiento, pero sin caer en cifras negativas, como sí ocurrió en los años que siguieron al estallido de la burbuja inmobiliaria, en los que se destruyó un importante volumen de capital. Por poner un ejemplo, las pérdidas acumuladas por las compañías alicantinas en 2013 superaron en 231 millones a los beneficios de aquellas firmas de la zona que presentaron una evolución positiva durante este ejercicio.

Resultado contable de las empresas alicantinas Resultado contable de las empresas alicantinas en el Impuesto de Sociedades. Fuente: Agencia Tributaria

Sin duda, todo un indicativo de que el denominado escudo social que se adoptó durante la pandemia amortiguó realmente las consecuencias económicas de esta catástrofe sanitaria. Pero, sin duda, lo más llamativo fue la evolución posterior, ya que, en un solo ejercicio, el de 2021, el conjunto de empresas de la provincia ya había recuperado todo el terreno perdido, con un beneficio conjunto que incluso superaba al de 2019, con un total de 2.074 millones de euros. Una cifra que creció rápidamente hasta los 2.865 millones en 2022 y se disparó en 2023 hasta los citados 4.233 millones de euros.

Subida de márgenes

De esta forma, se confirman las advertencias realizadas tanto por el Banco de España, como por el Banco Central Europeo de que muchas empresas aprovecharon la inflación de esos años para encubrir un aumento de sus márgenes comerciales, lo que contribuyó a elevar aún más los precios.

Una situación que, además, se extendió por el conjunto de sectores productivos. Así, de las diez categorías en que segmenta la Agencia Tributaria el conjunto de sociedades alicantinas -en total, en 2023 tributaron en el Impuesto de Sociedades 74.691 empresas en la provincia- el que mayores beneficios arrojó fue el que agrupa a las entidades financieras, aseguradoras y similares, que sumaron 1.116 millones de euros, frente los 54 millones declarados en 2019. Algo lógico, si se tiene en cuenta la escalada que experimentaron los tipos de interés que, en buena medida, marca la evolución de estos negocios.

Imagen aérea del polígono de las Atalayas de Alicante. / INFORMACION

Sin embargo, la bonanza se reflejó en todas las actividades. Por ejemplo, el comercio y el transporte ganaron casi 670 millones en 2023 frente a los 361 que habían obtenido en 2019. Los servicios personales y de ocio, donde se incluye la hostelería, pasaron de 149 a 307 millones de resultado contable; mientras que construcción e inmobiliarias declararon 639 millones de euros frente a 322 de solo cuatro años antes.

También la industria

Incluso la industria manufacturera vio multiplicarse sus ganancias, con 594 millones de euros en 2023, por los 316 millones que lograron el último año antes del covid. Hasta las sociedades dedicadas a la agricultura -un sector que muchos años presenta un balance negativo- cerró el ejercicio con 19,2 millones en positivo.

Las firmas de servicios empresariales arrojaron un resultado conjunto de 695 millones, aunque en este caso el aumento sobre lo que declaraban en 2019 es bastante más moderado, ya que entonces ganaron 559 millones. Por último, también el sector de la información y las comunicaciones, donde se incluyen las empresas de nuevas tecnologías, cerró con 73 millones positivos, más del doble que solo cuatro años antes.

Así, en esta comparativa, únicamente el sector de la industria extractiva, la gestión del agua y las energéticas presentan una evolución a la baja, al cerrar 2023 con un beneficio global de sólo 38 millones por los más de 56 que anotaron en el último año de normalidad antes del covid.

Aunque de manera menos acusada, esta misma evolución se observa también a nivel nacional, donde el resultado contable teórico del conjunto de empresas españolas se situó en 247.647 millones en 2023, 43.000 millones más que antes de la pandemia.