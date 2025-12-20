«La gran asignatura pendiente del farmacéutico es la planificación sucesoria»

A diferencia de otros empresarios, el farmacéutico combina su condición de profesional sanitario con la de titular de un negocio altamente regulado. Esta singularidad hace que la planificación del relevo generacional no solo sea recomendable, sino absolutamente necesaria para evitar conflictos familiares, costes impositivos que podrían haber sido optimizados o incluso bloqueos administrativos y pérdidas de valor del principal activo patrimonial de muchas familias.

Juan Antonio Botella Cuvertoret, socio del departamento mercantil de DEVESA Abogados, expone en este artículo la problemática y las claves para lograr una sucesión ordenada de una oficina de farmacia, uno de los principales retos patrimoniales y familiares a los que se enfrentan los farmacéuticos titulares.

DEVESA Abogados es un despacho de abogados de origen alicantino, con oficinas en Madrid, Alicante y Valencia, que además de prestar asesoramiento a compañías, empresarios, inversores y fondos de inversión, asesora también a multitud de farmacéuticos titulares de oficinas de farmacia en procesos de transmisión, reorganización patrimonial y planificación sucesoria.

¿Por qué la sucesión de una farmacia requiere una planificación específica?

Porque la farmacia no es un negocio ordinario. A diferencia de una empresa explotada a través de una sociedad mercantil (una S.L. o una S.A.), la oficina de farmacia debe estar en manos de un farmacéutico autónomo, persona física, y su transmisión está sujeta a una normativa administrativa muy concreta que limita quién puede ser titular y en qué condiciones.

Sin embargo, aunque la forma jurídica sea distinta, los problemas que surgen en el relevo generacional son muy similares. Los empresarios que operan mediante sociedades mercantiles son conscientes de la necesidad de regular su sucesión, anticipar escenarios y establecer reglas claras para evitar conflictos entre socios o herederos. Los farmacéuticos, pese a no tener una estructura societaria, se enfrentan a las mismas tensiones familiares, patrimoniales y económicas.

Lo fundamental es que la familia farmacéutica sea consciente de la importancia de firmar un acuerdo privado familiar, suscrito por todos los miembros. / INFORMACIÓN

¿Qué problemas concretos se encuentran en el despacho en el sector farmacéutico?

Aunque un farmacéutico no tenga una sociedad mercantil, los problemas de fondo son los mismos. ¿Quién puede continuar con la farmacia? ¿Qué ocurre si solo uno de los hijos es farmacéutico? ¿Cómo se compensa al resto? ¿Qué pasa si surgen desacuerdos entre hermanos? ¿Cómo se evita que un conflicto familiar ponga en riesgo el negocio?

En la práctica, los escenarios que se repiten con frecuencia son muchos. Por ejemplo, cuando existe un propietario de farmacia que tiene herederos y uno de ellos no posee el título de farmacéutico, por lo que no puede ser titular, pero al que los padres desean adjudicarle los mismos derechos o bienes que a sus hermanos en la sucesión.

También son muy habituales los desacuerdos entre los hijos respecto a la distribución del patrimonio familiar, muchas veces derivados de la existencia de una farmacia dentro del patrimonio familiar. A ello se suman situaciones en las que el cliente desconoce los plazos administrativos o tiene dudas sobre si la farmacia debe mantenerse en la familia o venderse a un tercero.

Además, no debe olvidarse el impacto tributario de cualquier decisión adoptada en el marco de una sucesión empresarial y familiar. Una transmisión mal estructurada puede generar una carga fiscal muy superior a la necesaria, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Decisiones como donar la farmacia, transmitirla o entregarla vía herencia, así como el momento y la forma jurídica elegidos, son decisiones críticas para la familia farmacéutica, ya que una mala planificación suele implicar pagar más impuestos y renunciar a opciones legales de optimización fiscal.

¿Es recomendable que los farmacéuticos firmen un protocolo familiar como hacen muchos empresarios?

Sin duda. Más allá del nombre que reciba el documento, lo fundamental es que la familia farmacéutica sea consciente de la importancia de firmar un acuerdo privado familiar, suscrito por todos los miembros, en el que se regulen cuestiones clave como los requisitos de entrada al negocio familiar.

Es habitual, por ejemplo, exigir que los hijos trabajen uno o varios años en otras oficinas de farmacia distintas a la familiar, definir la organización y gestión de la farmacia con la incorporación de los hijos, establecer la voluntad de los padres respecto a la distribución del patrimonio entre hijos farmacéuticos y no farmacéuticos y, sobre todo, fijar mecanismos de resolución de conflictos y fórmulas consensuadas para desbloquear situaciones de tensión familiar.

El despacho de Devesa Abogados en Alicante está ubicado en la emblemática Casa Carbonell. / Héctor Fuentes

¿Juegan también un papel importante los testamentos en esta planificación sucesoria?

Un papel esencial. Cualquier acuerdo familiar debe ir acompañado de una planificación testamentaria adecuada. Los testamentos de los titulares de la farmacia deben estar alineados con lo pactado en el ámbito familiar y con la normativa administrativa aplicable.

La coordinación entre el acuerdo familiar y los testamentos es clave para evitar contradicciones, impugnaciones o bloqueos en las herencias de familias titulares de una o varias farmacias. La planificación sucesoria no debería verse como una cuestión lejana, sino como una parte esencial de la gestión responsable de la farmacia.

Al igual que los empresarios que operan a través de sociedades mercantiles planifican el futuro de su empresa, los farmacéuticos autónomos deben anticiparse y regular su sucesión con tiempo. En DEVESA Abogados son expertos en el asesoramiento a farmacéuticos en planificación sucesoria, combinando el análisis jurídico, fiscal y familiar para diseñar soluciones a medida que protejan el patrimonio, eviten conflictos y garanticen la continuidad del negocio, con el menor coste fiscal posible dentro del marco legal vigente en cada momento y en cada comunidad autónoma.

