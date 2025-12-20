Los polígonos de Alicante impulsan un proyecto de economía circular para ahorrar 22 millones al año

Los parques empresariales de la provincia de Alicante están impulsando un plan de reaprovechamiento de residuos y agua, entre otros recursos que, de entrada, permitiría a las empresas ahorrar más de 22 millones de euros anuales. Se trata de una iniciativa en la que están participando 19 polígonos industriales que aglutinan 12 millones de metros cuadrados de suelo, así como más de 3.000 empresas.

El proyecto Simbiosis Industrial de la provincia de Alicante es una iniciativa que está siendo impulsada por la Federación de Parques Empresariales de la Provincia de Alicante (Fepeval), con el apoyo de la Diputación, con la finalidad de fomentar la sostenibilidad y la eficiencia en las áreas industriales de este territorio.

El programa busca aplicar un enfoque integral para analizar el territorio y fomentar la cooperación empresarial en tres niveles. Uno macro, considerando la influencia de grandes corporaciones y entidades de gestión; otro tractor, impulsando la colaboración entre empresas líderes; y otro micro, explorando sinergias a nivel individual a través de workshops especializados.

Acceso al polígono de Cotes Baixes en Alcoy. / JUANI RUZ

De momento, están participando 19 zonas industriales pertenecientes a los municipios de Alicante, Elche, Alcoy, Orihuela, Elda, San Vicente del Raspeig, Villena, Mutxamel, Pedreguer, Monóvar y San Isidro, las cuales reúnen a más de 3.000 empresas sobre una superficie conjunta de 12 millones de metros cuadrados. En este sentido, el modelo de análisis intrapolígono ha permitido detectar 705 sinergias, mientras que el realizado en modelo interpolígono ha alcanzado las 1.447.

Entre las empresas tractoras que han participado en el programa figuran, entre otras, Tempe-Inditex, Neumáticos Soledad, Masymas, Aldium, Aliaxios, Famosa, Rolser, Nirvel, Asevi, Grupo Glem o Asaja, compañías y organizaciones clave en el tejido empresarial alicantino que han contribuido activamente a la identificación de oportunidades de economía circular.

El programa, según la información facilitada, también ha llevado a cabo siete workshops en Alicante, Elche, Alcoy, Pedreguer, Villena, Mutxamel y Elda, así como tres jornadas técnicas en Mercalicante, Elche y Alicante. Todo con la participación de 119 empresas de 35 sectores diferentes, y detectando 747 recursos y 705 potenciales sinergias.

Entre los principales desafíos, asimismo, se han identificado cuestiones como la gestión eficiente de residuos industriales y embalajes, transporte colectivo para trabajadores, reutilización de agua en procesos industriales o falta de espacio y mano de obra cualificada.

Con todo ello, la estimación realizada por los técnicos en cuanto a los beneficios tanto para las empresas como para el propio territorio son abundantes, empezando por el ahorro de costes que se conseguiría con el aprovechamiento de recursos como los residuos industriales o el agua, que superaría los 22,1 millones de euros.

Todo ello evitando que 119.404 toneladas de residuos lleguen a los vertederos y obteniendo una reducción del consumo del agua de 1.236.748 metros cúbicos. También se calcula que se podrían generar 1.053 empleos.

Asamblea

De todo esto se habló en la asamblea general ordinaria celebrada recientemente por Fepeval en Alcoy, donde actuó como anfitriona la entidad gestora del polígono industrial de Cotes Baixes, presidida por Ramón Juan. En el repaso de la actividad del ejercicio de 2025 se subrayaron las gestiones realizadas en apoyo a los parques empresariales afectados por la dana.

Asistentes a la asamblea de Fepeval celebrada en Alcoy. / INFORMACION

La presidenta de la federación, Patricia Muñoz, destacó también el asesoramiento prestado a asociaciones y ayuntamientos para la creación de entidades de gestión y modernización, junto con el impulso de diversas acciones formativas y el avance, precisamente, del proyecto de Simbiosis Industrial en Alicante.

En la asamblea se validaron los presupuestos para 2026, que reflejan el compromiso de Fepeval por seguir impulsando la profesionalización de la gestión de las áreas empresariales y el desarrollo de actuaciones orientadas a su modernización, sostenibilidad y mejora de aspectos clave como la movilidad o la seguridad industrial. Todo ello constituye una base esencial para reforzar la competitividad de las empresas y contribuir a la calidad del empleo en estos entornos.

Nueva directiva

Los asistentes procedieron a la renovación parcial de la junta directiva, incorporando como vocales a representantes de diversas entidades de gestión y modernización y asociaciones empresariales de La Mezquita (La Vall d'Uixó), Atalayas (Alicante), Parc Tecnològic Paterna, Elche Parque Empresarial, Polígono Industrial Mediterráneo, San Vicente del Raspeig y Finca Lacy de Elda.

También se aprobó la incorporación de la APEM Massanassa, con lo que ya son 67 las entidades empresariales de toda la Comunidad Valenciana que forman parte de la federación.

Acudieron a la cita el vicealcalde de Alcoy, Alexandre Cerradelo, así como el diputado de Desarrollo Económico, Sectores Productivos y Fondos Europeos, Carlos Pastor.