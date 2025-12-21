Óscar Puente: “Espero que el Ayuntamiento nos convoque de inmediato para presentar el proyecto del Parque Central de Alicante”

Pregunta: Usted es el séptimo ministro que promete plazos para el corredor mediterráneo, ahora 2027. Catalanes y valencianos tienen la sensación de ‘déjà vu’.

Respuesta: Hoy el 82% del corredor está ejecutado o en ejecución. Cuando llegamos, el 60% no tenía ni un papel. Estamos en los últimos años para completarlo. En 2027 estará operativo entre Almería y la frontera francesa. No pido que crean mis palabras, pido que miren la obra. Está ejecutada, certificada y a la vista. Muchas infraestructuras no se ven hasta que se terminan, por eso hay que hacer pedagogía. Todo está calendarizado para que en 2027 haya alta velocidad entre València y Barcelona, y con Alicante y Castellón. Luego, habrá que buscar los trenes.

P: Es un servicio muy esperado.

R: Cuando el corredor mediterráneo esté en marcha la demanda será enorme. Por eso es necesaria la conexión Barcelona-Lleida para desahogar la línea por Tarragona. No es un problema para Tarragona, al contrario. Ese proyecto ya tiene licitado el estudio de viabilidad. Yo me comprometo a los pasos inmediatos: estudio de viabilidad, estudio informativo, proyecto y obra.

P: La ciudad de Alicante sigue a la espera de que el ayuntamiento y el ministerio desbloqueen el Parque Central, con la construcción de unas 1.500 viviendas y de amplias zonas verdes. ¿Cuándo se presentará el proyecto, que se agendó en julio y que finalmente se aplazó por decisión del gobierno local?

R: Yo tengo una casa en Alicante y tengo una excelente relación con Luis Barcala (el alcalde de la ciudad, del PP). Yo paso mucho tiempo en Alicante, mi mujer es de allí y estoy al tanto de lo que pasa en Alicante en cada cosita. Me considero medio alicantino ya, leo la prensa alicantina... conozco todo. Nosotros teníamos una fecha de presentación que el Ayuntamiento canceló y estamos a la espera de que nos diga... ¡tal día!. El ministerio no tiene ningún problema. Todo el mundo sabe en Alicante la excelente relación que hay entre el ministerio y el ayuntamiento y por tanto nosotros aquí estamos a expensas de que el ayuntamiento tome ya una decisión y nos convoque para la presentación, que espero que sea de inmediato.

P: ¿Cómo piensa afrontar la ejecución de los planes de Cercanías y carreteras en la Comunidad Valenciana?

R: El lunes vamos a abrir la C3, sabéis que en Cercanías València hemos tenido que afrontar una destrucción de la infraestructura muy importante como consecuencia de la dana. Vamos a lanzar la duplicación desde Aldaia de la C3 y en paralelo estamos trabajando en el resto de líneas. Estamos tratando de ampliar la red y de mejorarla. Y luego tenemos el problema del material rodante como en el resto de sitios. El ecosistema valenciano no es distinto al resto en lo que se refiere a Cercanías.

P: Siguiendo en la Comunidad... Dentro de un año se cortará la circulación entre Castellón y Valdellós. ¿Han planificado las opciones alternativas ya?

R: Habrá un plan alternativo de transporte, como lo ha habido cuando hicimos el túnel de Rueda de Vara o como estamos haciendo en la R3 ahora. Es decir, habrá un plan de transporte alternativo que se dimensionará para que todo el mundo esté tranquilo. Y también tengo que decir que no queda más remedio que cortar, es decir, en este caso compatibilizar las obras y la prestación del servicio es imposible.

P: Yendo hacia el sur, a Murcia... ¿Cuál es la fecha para la conclusión del Arco Norte, que aún no ha empezado la obra? ¿El AVE a Cartagena estará en el 2030? ¿Hay propuestas de mejora para la conexión del AVE con Madrid y el corredor mediterráneo?

R: A ver, Cartagena, espero que en 2030 pueda estar. Sí. Estamos trabajando muy a fondo. Es verdad que en esa primera fase a 2027 Cartagena no está, pero estamos trabajando a fondo para que esté un poquito más adelante. Luego, el tema del Arco Norte, acabamos de licitar, creo, ¿qué más quieren? Me falta inaugurar el último tramo del Arco Noroeste, que está a punto. Ha ido a Consejo de Ministros la semana pasada, que es el siguiente paso. Es que hay que pensar que acabamos de terminar el Arco Noroeste y ya hemos licitado el Arco Norte. En Murcia estamos invirtiendo un dineral y creo que el público es consciente. Yo cuando voy allí, al presidente de Murcia solo le falta hacerme la ola. Estamos haciendo un trabajo muy potente en materia de infraestructuras. ¿Cuánto va a tardar? Yo en estos estadios de procedimiento no hago, no doy plazos, pero la obra va a empezar en el año 2026. Fue al Consejo Ministro el día 3 de diciembre. Ahora se va a licitar, se firmará el contrato, calculo que por mayo y empezaremos la obra ya antes del verano. Entonces trataremos de ir lo más rápido posible.

R: Ninguno milagroso. Málaga, como otras zonas de nuestro litoral, durante mucho tiempo se preocupó del desarrollo y no se preocupó de cómo lo tenía que articular para que hubiera un buen transporte. Hay unos problemas urbanísticos que ningún mago puede resolver. ¿Qué estamos haciendo? Dentro de lo posible estamos mejorando varias conexiones de la AP7 en el entorno de Málaga, con modificaciones de enlaces, de accesos, etcétera. Y en paralelo estamos trabajando en el gran proyecto ferroviario de Málaga, que es el tren de la costa. Tengo que decir que estamos trabajando en el estudio de viabilidad y tenemos muchas esperanzas. Desde luego no es una solución en el corto plazo, tampoco quiero engañar a nadie. No vamos a resolver los problemas de tráfico que tiene hoy Málaga, mañana con el tren de la costa. Pero sí es una solución ambiciosa que puede vertebrar muy bien el área metropolitana y costera de Málaga y que yo creo que es la solución en la que tenemos que poner las máximas energías. Hubo un tiempo que yo fui muy escéptico con la posibilidad de que ese tren se hiciera. Ese escepticismo lo sustituí por optimismo, porque técnicos de la casa me mostraron posibilidades de desarrollar ese tren y ahora es donde nos tenemos que volcar, en ese tren, en el tren de la costa. Estamos con el estudio de viabilidad, que espero que tengamos pronto, y en cuanto lo tengamos, si es positivo, como yo así espero, empezaremos a licitar ya estudios informativos para definir ya trazado y acelerar para ir hacia los proyectos.

P: Parada en Madrid, siguiendo con el recorrido territorial. Tras el descarrilamiento de un tren, el gobierno de Díaz Ayuso viene insistiendo en la exigencia de más inversiones en seguridad y mantenimiento, y en que asuma su responsabilidad por los fallos del servicio...

R: La señora Ayuso no dice una verdad ni por casualidad. Nosotros estamos publicando nuestro índice de puntualidad y de incidencias desde hace unos meses en toda España. Tanto alta velocidad, Avant, como núcleos de cercanías. ¿Sabe cuánta ha sido la puntualidad del núcleo de cercanías Madrid del último mes? 94%. ¿Qué ha publicado ella? Hombre, esto de que tenemos obras paralizadas, que me diga cuáles. Nosotros tenemos paralizado en este momento el desdoblamiento de la C5 y la ampliación de capacidad de la C5. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que soterra la A5. Podríamos haber hecho la obra de la C5 a la vez que el Ayuntamiento de Madrid hace el soterramiento de la A5. ¿Y a qué hubiera conducido eso? Al colapso de Madrid. También digo que últimamente la Comunidad de Madrid habla menos de Cercanías Madrid, quizá porque el mejor metro del mundo no vive precisamente su mejor momento y quizá por eso han dejado de hablar tanto de Cercanías Madrid, porque hoy Cercanías Madrid, francamente, creo que proporciona un servicio bastante mejor. Pero en todo caso estamos mejorando. No tiene la Comunidad de Madrid ningún motivo para quejarse. Por prescripción médica, ponga usted en cuestión cualquier cosa que diga la señora Isabel Díaz Ayuso.

P: Por cierto. Hace unos días anunció el desbloqueo de la línea de AVE por Extremadura, aunque no se dieron detalles. ¿En qué consiste exactamente la solución adoptada para el AVE Madrid-Lisboa en el tramo más retrasado, que es el de Castilla-La Mancha, en particular el paso por Toledo?

R: Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el gobierno castellano-manchego, que se traduce en la aceptación de una solución intermedia a la que ellos proponían inicialmente, con la ubicación de una segunda estación. La estación actual se mantendrá para determinado tipo de servicios, pero no será una estación pasante, y la ubicación de una estación más próxima al casco y con el paso por encima del Tajo por una zona distinta. Eso va a requerir algunos estudios adicionales y, entre tanto, lo que vamos a hacer es enlazar la red convencional con la red de alta velocidad, con un pequeño bypass para dar comunicación provisional a Extremadura y que no tengan que esperar a la construcción de la estación y del paso definitivo por Toledo. Ese es, en esencia, el acuerdo que hemos alcanzado.

P: En Castilla y León... ¿Recuperará Renfe algunas de las frecuencias suprimidas en paradas intermedias de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, como Agudiña o Sanabria, o por contra valora reestructurar algún servicio diario para que sea directo entre Galicia y Madrid sin parada en Castilla y León?

R: El planteamiento que me hace el territorio es el de Puebla de Sanabria y estamos estudiando cómo podemos dar satisfacción a esa petición. Bien con un tren de Lugo y una combinación con Orense y darles una frecuencia más a primera hora o bien recolocando. Porque están muy obsesionados con la frecuencia de mañana. Pues estamos trabajando a ver cómo podemos devolvérsela. Si quiero poner las cosas en perspectiva, es decir, el municipio donde está ubicada la estación Otero de Sanabria tiene, no sé si, 400 habitantes. Sanabria tiene mil y pico y en fin, el área de influencia no es muy grande desde el punto de vista poblacional. Tenía ocho frecuencias diarias de alta velocidad y ahora tiene seis. Ponferrada no las tiene, por poner un ejemplo. Pongamos las cosas en su justo término. Puebla de Sanabria tiene seis frecuencias diarias de alta velocidad, tres en un sentido y tres en otro. Vamos a intentar a ver si somos capaces de dar satisfacción a esa demanda de la primera hora y que recuperen un poco lo que tenían, pero no tiene sentido de verdad la dimensión que ha cogido este tema, teniendo en cuenta el alcance que tiene. Y en segundo lugar, tengo que decir, para sorpresa probablemente de muchos, que con el cambio que se ha hecho, con la reestructuración que se ha hecho de horarios, ha crecido un 30% los usuarios de la estación de Puebla de Sanabria. A lo mejor ellos no tienen las claves, Renfe sí, Renfe tiene el Big Data, tiene los números y ha ajustado las frecuencias, suprimiendo una de las ocho, consiguiendo que incremente el número de pasajeros que suben y bajan en esa estación un 30%. Quizá porque el potencial de viajeros de esa zona no es el que creen quienes viven en ella, igual el potencial es otro, y parece que Renfe sabe cuál es ese potencial porque ha conseguido que se suba más gente y se baje más gente en esa estación.

P: Con la vista en Galicia... Bruselas ha declarado sin medias tintas, ilegal el peaje de la AP9. ¿Por qué no se rescata ya la concesión? ¿Hay una estrategia de demorar cualquier resolución en los juzgados?

R: A ver, primero hay un error de concepto y es considerar que la Comisión hace declaraciones de ilegalidad. No, eso lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por lo tanto, hasta que eso no se pronuncie, la Comisión ha expresado una opinión. Obviamente tiene un valor muy importante, pero no tiene valor jurídico. Será en todo caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión. En segundo lugar, yo creo que todo el mundo tiene que tener claro en Galicia, si no lo tienen claro pues volveré a ahondar en el mensaje, que esa concesión se va a ir a los 78 años de duración como consecuencia de decisiones tomadas por el Partido Popular en exclusiva. Es que nosotros no hemos participado en nada que tenga que ver. Me sorprende. Voy a decirlo en castellano para que se entienda. Me sorprende el morro que le echa la Junta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048. Es que si hay alguien que no puede decir una palabra sobre este tema es el Partido Popular. Esto es así. Entonces a mí se me abren las carnes cuando me vienen al Senado o al Congreso con preguntas de este tipo, diciendo que tenéis que quitar el peaje. Pero si lo pusisteis vosotros. Y claro, ¿cuál es la situación en la que está el gobierno de España? La situación en la que está este gobierno es que hay una concesión en vigor y que hay por tanto unos intereses privados basados en unas decisiones administrativas. Para rescatar esa concesión habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones milmillonarias, de muchos miles de millones. Cuando es gratis todo el mundo se apunta a un bombardeo, pero la realidad es que rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico. ¿Qué estamos haciendo entre tanto? Bonificar al usuario recurrente. Es que esa autopista tiene una bonificación que llega en algunos casos al 75% y más para los usuarios recurrentes. No se puede trasladar al ciudadano que queremos tren de alta velocidad hasta el último rincón, por supuesto autovía, liberar los peajes, los mejores trenes y luego decirles que además os voy a bajar los impuestos. Que me digan cómo lo van a hacer. Nosotros con los recursos disponibles estamos exprimiendo el limón al máximo. Lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo que es bonificar.

P: Siguiendo en el norte de la península. Los trenes de cercanías anunciados tras el escándalo de las unidades que no pasaban por los túneles van con retraso. ¿Puede confirmar que en 2027 estarán en circulación?

R: Eso es lo que el fabricante nos traslada y es en lo que estamos trabajando. A lo largo de 2027 esos trenes tienen que incorporarse. También digo, mientras no lleguen, el servicio es gratuito. Lo digo para que se tenga en cuenta. El compromiso con el territorio era que fuera gratuito hasta que llegaran los nuevos trenes. De manera que, igual algunos, cuando lleguen los nuevos trenes no van a estar muy contentos.

P: A propósito de su anuncio de la implantación del AVE a 350 kilómetros por hora, ha renacido el interés de Zaragoza y Aragón por construir una segunda estación del AVE en la ciudad, un proyecto que estuvo a punto de hacerse hace 20 años y que se frustró. ¿Contempla usted la posibilidad para Zaragoza y ayudaría a costear su construcción o asumiría el coste dado el potencial uso que tendría?

R: Primero tengo que decir honestamente que ignoro por completo la existencia de ese proyecto de hace 20 años, por lo tanto sería una osadía por mi parte pronunciarme sobre si es bueno, malo o regular. Sí que digo que, hombre, soluciones de hace 20 años para el futuro no sé si serán las mejores. En todo caso, yo quiero lanzar de nuevo un mensaje de tranquilidad a Zaragoza contra las manifestaciones que de manera irresponsable ha hecho su alcaldesa, poniendo en cuestión que el incremento de la velocidad de la vía vaya a conducir a menos paradas en Zaragoza. No. Habrá probablemente alguna más, porque el incremento de la velocidad nos da más capacidad y por tanto nos permite rotar más material. Habrá alguna parada más y además la distancia entre Madrid y Zaragoza en tiempo se va a acortar y además será la primera que se acorte, porque como la parte de vía que tiene más necesidad de cambio está precisamente entre Madrid y Calatayud, pues será la primera que tendrá la infraestructura preparada para ir a 350. Por lo tanto en Cataluña tienen que celebrarlo porque también se van a beneficiar, pero la beneficiaria directa e inmediata del cambio de velocidad va a ser Zaragoza.