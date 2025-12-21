Turismofobia: del síntoma a la preocupación en el sector

«Nos duele que se normalice un término que define el rechazo a la principal fuente de riqueza y bienestar de nuestra tierra», asegura el presidente de Hosbec, Fede Fuster. Y entre ese punto de aceptación y rechazo se mueve el mundo académico y el propio sector tras la decisión de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) de incorporar al diccionario la palabra turismofobia.

Literalmente, el término se define como «fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local». Su inclusión acentúa un debate dentro del propio mundo académico cuya controversia existe desde hace tiempo, según manifiesta el director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (IUIT) de la Universidad de Alicante, Josep Antoni Ivars.

«Creo que la inclusión es sintomática del progresivo cambio en la percepción social del turismo, con un creciente sesgo negativo», sostiene el catedrático. «No obstante, me parece una palabra confusa porque no describe la aversión al turismo, lo que sería paradójico porque todos somos en algún momento turistas y nos tendríamos fobia a nosotros mismos, si no la fobia al turismo masificado y sus efectos negativos».

Ivars advierte del riesgo de una «simplificación absurda y perversa», porque al hacerlo se sustituye una necesaria mejora de la planificación y gestión de los espacios turísticos por la «demonización del turismo de manera global».

Calle céntrica de Benidorm. / PILAR CORTES

No es un término inocente

Hay quien va más allá, Alejandro Mantecón: «Es una definición muy desafortunada». El profesor de la UA y también miembro del IUIT es autor, junto a la también investigadora Raquel Huete, de un artículo pionero sobre este concepto publicado en 2018.

Hace ocho años, los investigadores de la UA tuvo como punto de partida los diferentes conflictos que se produjeron en el verano de 2017 en Barcelona y su objetivo fue estudiar el potencial del concepto de turismofobia. «En ese contexto de 2017 surge esencialmente como una etiqueta mediática puesta al servicio de la confrontación política», recuerda.

Entre la politización y la polarización, en la que todos coinciden, Mantecón considera que «el uso habitual que se hace del término tiene que ver con la estigmatización que realizan algunos actores políticos y empresariales de cualquier contestación social a procesos de mercantilización de las ciudades como consecuencia de una actividad turística descontrolada».

Para el experto, «la palabra fobia no es algo neutral. Al contrario, es una operación cargada de connotaciones ideológicas que busca desacreditar la legitimidad de las personas que son capaces de organizarse colectivamente para expresar su rechazo a problemas sociales que no siempre tienen su origen en el turismo, aunque sí que a menudo se ven amplificados a causa de prácticas turísticas irresponsables promovidas desde empresas privadas e instituciones públicas interesadas en convertir los espacios urbanos y a las personas que circulan por ellos en un conjunto de elementos puestos al servicio de la rentabilidad comercial, desplazando y desautorizando a aquellas personas que prefieren habitar las ciudades antes que consumirlas».

Con esas connotaciones y, sobre todo, esa confusión de ideas nada inocentes, el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, asegura que ha evitado utilizar el término. «No porque no existan tensiones reales asociadas al turismo -que las hay y deben estudiarse y gestionarse-, sino porque el lenguaje no es inocente. Nombrar así el fenómeno condiciona el diagnóstico y, sobre todo, las soluciones», matiza.

Turistas frente a la playa de Benidorm. / AXEL ALVAREZ

Ninguno duda del papel de «notario del lenguaje» que tiene la RAE, tal y como apunta Fede Fuster; pero les preocupa las consecuencias de «blanquear una forma de xenofobia funcional. El turista es, por definición, el visitante, el que viene de fuera. Convertirlo en objeto de una ‘fobia’ socialmente aceptada implica desplazar el foco: se deja de analizar el fallo de las políticas públicas, del urbanismo o de la planificación, para señalar al individuo que llega».

«El uso del sufijo fobia no es neutro: remite a un rechazo emocional, irracional o identitario. Y aquí está el punto clave: cuando el rechazo no es al modelo, a la presión urbana, a la gestión o a los impactos, sino al visitante en cuanto tal, entramos en un terreno muy delicado», resalta Mancebo.

En esta línea, el presidente de Hosbec apunta en una clara dirección: «gestión del éxito. No debemos confundir la necesaria convivencia vecinal con el odio a una actividad que nos ha dado modernidad, infraestructuras y empleo. Aceptar la palabra no debe significar aceptar el sentimiento como algo legítimo o inevitable».

Paseo del puerto en Alicante. / HECTOR FUENTES

La patronal hotelera fue una de las primeras en alertar sobre los riesgos de que la palabra formara parte de los titulares de los medios y como antídoto ha apostado por la «pedagogía» y «recuperar el orgullo de la hospitalidad, que siempre ha estado en el ADN valenciano». Fuster sitúa como mejor antídoto insistir en el discurso explicativo relativo a que «el turismo no es una invasión, sino un intercambio cultural y económico». «Respetamos el diccionario, pero nos negamos a que la turismofobia sea el marco mental de nuestra sociedad», concluye.

Vías de estudio

La novedad que supone la inclusión en el diccionario abre, para Jose Mancebo, «una vía de estudio interesante: no tanto sobre el turismo en sí, sino sobre cómo las sociedades construyen narrativas de rechazo, cómo se canaliza el malestar social y cómo el lenguaje puede legitimar determinadas actitudes. En ese sentido, turismofobia dice más sobre nuestras tensiones sociales y políticas que sobre el turismo como actividad económica».

En sus conclusiones, el director del Patronato Costa Blanca valora que aceptar que el término exista y circule no debería implicar que «usarlo con enorme cautela, porque cuando dejamos de criticar sistemas y empezamos a señalar personas, el debate deja de ser técnico y empieza a ser ideológico».

Un paso más allá de esta idea va la reflexión de Josep Antoni Ivars. «Salvando las distancias, turismofobia sería lo opuesto al vocablo en griego antiguo filoxenia (amor al extranjero), pero si el número de visitantes es excesivo o el espacio no está bien planificado, se pierde ese sentimiento de hospitalidad y el turismo no se entiende sin hospitalidad. Por tanto, más que instrumentar ideológicamente el uso del vocablo turismofobia (con la resonancia interesada que conlleva en mercados de origen como el británico) como antítesis de la hospitalidad, hay que combatir las causas de los desequilibrios que provoca el turismo con una mejor planificación y gestión de los destinos».