120.000 pensionistas alicantinos viven por debajo del umbral de la pobreza

Nada menos que 120.000 pensionistas de la provincia de Alicante, alrededor de un 38 %, viven por debajo del umbral de la pobreza al percibir unos ingresos que no les permiten cubrir las necesidades básicas. Este es uno de los problemas que se abordan en el Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo, un estudio elaborado por la Fundación Primero de Mayo, la Federación de Pensionistas y el sindicato CC OO, quienes apelan, ante esta situación, a un refuerzo urgente de servicios públicos esenciales, como son los servicios sociales, así como a la puesta en marcha de una ley integral de los derechos de las personas mayores.

La provincia de Alicante tiene asignadas un total de 351.490 pensiones que perciben 317.372 personas, teniendo en cuenta que hay algunas de ellas que cobran más de una por diferentes conceptos. La pensión media mensual, con todo, se sitúa en 1.141 euros.

Del total, 229.589 son pensiones de jubilación, con un importe medio de 1.291 euros; y 82.654 de viudedad, con una media de 843 euros. A todas ellas hay que sumar otras 25.748 pensiones por incapacidad permanente, con un importe medio de 1.110 euros; 12.249 por orfandad, con 466 euros; y 1.259 en favor de familiares, con 745 euros.

Dos pensionistas caminando por un parque en una imagen de archivo. / Iván Ferná

Un dato que llama la atención es que la pensión media que, en conjunto, se percibe en la provincia de Alicante, se sitúa por debajo tanto de la autonómica como de la estatal. Así, los 1.141 euros que cobran los pensionistas alicantinos están bastante alejados con los 1.217 de la Comunidad Valenciana y los 1.316 de la media nacional.

Todo en un contexto en el que, según se ha denunciado con motivo de la publicación del observatorio, alrededor de un 38 % de los pensionistas perciben unas cantidades que no les permiten cubrir las necesidades básicas, lo que les sitúa por debajo del umbral de la pobreza.

El secretario general de Pensionistas de CC OO, Juan Sepúlveda, ha advertido que España es uno de los países europeos más envejecidos. Según el INE, la esperanza de vida al nacer es de 81 años en los hombres y de 86 años en las mujeres. Ellas viven más años, aunque en peores condiciones, situación que, destaca el dirigente sindical, es necesario revertir a través de medidas específicas con perspectivas de género y una dosis alta de previsión y recursos destinados a políticas sociales que atiendan las necesidades de la población mayor.

Brecha de género

En este mismo sentido, la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, ha destacado la tremenda brecha de género existente en las pensiones de la Comunidad Valenciana, donde lo que ingresan las mujeres son 814 euros, frente a los 1.216 euros que perciben los hombres. «Un 33 % de diferencia derivada de la brecha salarial, asociada a la precariedad, de mucho trabajo no cotizado, de la parcialidad impuesta y la asunción en solitario de cuidados no reconocidos», lamenta.

Por su parte, el secretario de la Federación de Pensionistas PV, Juan Pradells, ha abundado en el dato que sitúa al 38 % de los pensionistas de la Comunidad Valenciana y, por extensión, de la provincia de Alicante, por debajo del umbral de la pobreza, con una pensión que se sitúa en los 681 euros al mes. Del total, un 17 % es inferior al umbral de la pobreza severa, con 458 euros, y alrededor de un 70 % son mujeres. De hecho, el 53 % de las pensiones recibidas por mujeres están por debajo del umbral de la pobreza frente al 23 % de los hombres.

Protesta de jubilados por unas pensiones más dignas. / Mariscal / EFE

Con todo ello, desde el sindicato CC OO se reclama la puesta en marcha de una ley integral de los derechos de las personas mayores que garantice la protección específica del colectivo en ámbitos clave como la salud, la vivienda, la cultura, el ocio, la protección social, económica y jurídica, y la no discriminación por razón de edad o sexo.

Un marco normativo para garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores, el fomento del envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida. La administración, subrayan desde CC OO, debe fomentar la participación y la toma de decisiones en espacios comunitarios como los consejos de mayores, los de salud de zona básica y los de inclusión social.

El sindicato, asimismo, insta a seguir reforzando el sistema público de pensiones, en el marco del diálogo social, para hacer frente al reto demográfico y reducir la brecha de género en esta materia. Respecto al que CC OO considera falso relato del conflicto intergeneracional, el sindicato reivindica la legitimación social del sistema, cuestionando «discursos carentes de base técnica, cuando en realidad los derechos de ambas generaciones son complementarios y todas las personas trabajadoras pueden disfrutarlos a lo largo de su vida».