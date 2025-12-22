La alicantina Aligrupo entra en el accionariado de Instituto Bernabéu

Aligrupo, la Family Office de la familia Alcaraz, ha participado en la adquisición del 100 % del grupo médico especializado en reproducción asistida Instituto Bernabéu, junto a la gestora de capital riesgo Buenavista Equity Partners, garantizando así la continuidad de capital alicantino en la nueva etapa de la compañía.

La compra por parte de Eugin, sociedad participada por Buenavista y Aligrupo, de Instituto Bernabéu, fundado en 1985 por el doctor Rafael Bernabéu, da lugar al segundo mayor grupo de fertilidad de España y a uno de los referentes del sector en Europa y Latinoamérica. Este nuevo grupo médico tendrá presencia a través de sus 45 clínicas en 9 países de Europa y Latinoamérica, y alcanzará unas ventas conjuntas por encima de 145 millones de euros.

El CEO de Aligrupo, Daniel Torregrosa, ha destacado que para “Aligrupo es una apuesta que tiene un doble valor. Primero, porque estamos convencidos del potencial de la sociedad resultante, gracias al enorme nivel de prestigio que tiene Instituto Bernabéu y toda su plantilla, de reputación incuestionable y muy bien valorados en todo el mundo. Y segundo, porque el Instituto Bernabéu tiene unas connotaciones también emocionales: es una de las experiencias empresariales de éxito en nuestra provincia, creado por un hombre excepcional en lo profesional y en lo humano, del que todos aprendimos y debemos seguir aprendiendo de su legado”.

Aligrupo ha formado parte de la operación. / INFORMACION

Buenavista Equity Partners, grupo de capital privado especializado en el segmento del low/mid-market español, ejecuta la segunda inversión que la firma realiza a través de su nuevo fondo de private equity, Buenavista Buyout III. No obstante, la operación está sujeta a la aprobación de los organismos de competencia.

Esta adquisición permitirá aprovechar claras complementariedades como la puesta en común de know-how que se encuentra a la vanguardia del sector, así como el beneficiarse de economías de escala. Líderes en reproducción asistida, el Instituto Bernabéu es una empresa referente en la medicina reproductiva, con presencia en España e Italia a través de 10 clínicas, que atiende tanto a pacientes nacionales como internacionales.

La compañía registra una facturación de más de 30 millones de euros, con una sólida trayectoria de crecimiento sostenido. La empresa cuenta con un equipo directivo de primer nivel, lo que le confiere un excepcional prestigio en el sector, así como una excelente reputación de marca.

Buenavista Buyout III

El fondo Buenavista Buyout III tiene un tamaño objetivo de 250 millones que espera alcanzar en los próximos meses y realizó un primer cierre en octubre de 2025, coincidiendo con su primera inversión en la compañía de retail food Hundred. Siguiendo la misma estrategia de sus predecesores, este vehículo busca invertir en participaciones mayoritarias de empresas españolas de tamaño mediano, con alto potencial de crecimiento e internacionalización y capacidad para liderar la consolidación de su sector, aplicando una estrategia buy & build.

Este fondo tiene como objetivo construir una cartera diversificada con entre ocho y diez inversiones. Con esta estrategia, Buenavista aspira a crear plataformas sólidas y sostenibles, capaces de competir a escala internacional.