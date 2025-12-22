Las exportaciones de Alicante encadenan cinco meses de subida pese a la mala dinámica del calzado

Le está sentando bien la segunda mitad del año a las exportaciones de la provincia de Alicante. Y es que tras un inicio de 2025 titubeante, ya son cinco los meses consecutivos en los que se vienen encadenando subidas, lo que ha servido para que en estos momentos hayan crecido del 6 % con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, con un acumulado de 6.196 millones de euros. Y eso a pesar de que uno de los principales sectores exportadores, el calzado, sigue atravesando por su particular vía crucis, con un nuevo descenso mensual de las ventas al exterior. Son las empresas agroalimentarias las que más tiran de la exportación, en un contexto en el que los plásticos y el metal también muestran un notable dinamismo.

Las exportaciones alicantinas están logrando abrirse paso en un escenario internacional complejo y marcado por la incertidumbre, y en el que los efectos de la guerra arancelaria promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece que empiezan a dejarse atrás.

El metal es uno de los sectores que ha tirado de las ventas al exterior en octubre. / JUANI RUZ

Y es que, de acuerdo con los últimos datos publicados, correspondientes a octubre, la provincia ya encadena cinco meses consecutivos de incrementos en las ventas al exterior. El citado mes, en concreto, las empresas alicantinas exportaron 644,5 millones de euros, frente a los 616 millones computados el año pasado en idéntico periodo.

Una vez más, el sector agroalimentario, que es el que mejores noticias está ofreciendo desde el inicio del año, presentó una evolución positiva, aún a pesar del retroceso registrado en el apartado de legumbres y hortalizas, con 21 millones de euros frente a los 33,4 millones de octubre del año pasado. Sin embargo, las frutas y frutos secos continuaron con su tendencia al alza, con 69,4 millones frente a 65,9; al igual que las conservas de verdura y fruta, con 38,5 millones frente a 32,6.

También las materias plásticas y sus manufacturas presentaron una evolución al alza, con 49 millones de euros, cuando en octubre del año pasado se quedaron en 41,2 millones.

Cafena de procesado en Ajos Imperio, empresa exportadora alicantina. / MATIAS SEGARRA

Otro sector que transita por la senda del crecimiento es el metal. Así, las máquinas y aparatos mecánicos alcanzaron los 24,4 millones de euros frente a 17,8 el año pasado; y los aparatos y material eléctricos 21,8 millones frente a 19,6. También el apartado de vehículos y tractores experimentó una subida, con 20,6 millones ante 17,8. El único subsector que presentó una ligera caída fue el del aluminio y sus manufacturas, con 27,8 millones, cuando el ejercicio anterior se alcanzaron los 28,7.

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que han retrocedido, vuelve a figurar el calzado, con 70, 21 millones de euros este último mes de octubre frente a los 82,7 millones del mismo mes del año anterior. Se trata de uno de los sectores que más sufrieron en su momento la caída de ventas en el ámbito de la moda que generó la irrupción de la crisis del covid, y pese a que llevaba una tendencia hacia la recuperación, los aranceles estadounidenses han tenido un especial impacto sobre esta industria, teniendo en cuenta que el norteamericano es uno de sus principales mercados exteriores, el primero fuera del ámbito europeo.

Textil

El textil fue otra de las industrias que sufrió el retroceso de ventas con la pandemia, más allá de las relacionadas con el hogar, que tuvieron una mejoría al decidir muchas personas renovar sus casas aprovechando que estaban restringidos los movimientos. Con todo, en los últimos meses la evolución de este sector está siendo positiva, algo que se ha vuelto a poner de manifiesto con las últimas cifras, que reflejan unas ventas al exterior de 53,3 millones de euros, lo que suponen tres millones más que en octubre de 2024.

El juguete, por su parte, sufrió un retroceso, al exportar 13,24 millones de euros frente a 17,10 millones el año pasado, al igual que el mueble, con 13,5 millones frente a 13,7,

Con todo, el balance en el cómputo global de lo que se lleva de año es positivo, dado que en los primeros diez meses de 2025 las empresas alicantinas han logrado vender en el exterior productos por valor de 6.196 millones de euros, cuando en el mismo periodo de 2024 se habían quedado en 5.841 millones.