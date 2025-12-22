Invertir de la mano de expertos: así son las soluciones delegadas de Banca March

En el complejo y a menudo volátil mundo de la inversión, uno de los mayores obstáculos para el éxito no son los mercados en sí, sino la propia psicología humana. El miedo durante las caídas y la euforia en los picos alcistas son reacciones naturales que, sin embargo, pueden conducir a decisiones de inversión precipitadas y perjudiciales para el patrimonio a largo plazo. Consciente de este desafío, Banca March ha desarrollado un ecosistema de soluciones delegadas diseñado para transformar la experiencia de inversión, sustituyendo la incertidumbre emocional por la confianza en una gestión profesional y disciplinada que aporte rentabilidades consistentes en el medio-largo plazo.

Gestión discrecional de carteras

¿Cómo se puede neutralizar el componente emocional en la toma de decisiones financieras? En Banca March, la respuesta es la Gestión Discrecional de Carteras (GDC). Este servicio se fundamenta en una premisa clara: al igual que un cirujano no debería operar a su propio hijo por la implicación emocional que conlleva, un inversor no siempre está en la mejor posición para gestionar su patrimonio de manera completamente objetiva.

Es aquí donde el equipo de especialistas de Banca March interviene. Actuando con el rigor, la disciplina y la visión de largo plazo que caracterizan a la entidad, estos profesionales toman las riendas de las decisiones de inversión. Su labor consiste en analizar los mercados con profundidad, identificar oportunidades y gestionar los riesgos de manera proactiva, eliminando el ruido del día a día y centrándose en los objetivos estratégicos del cliente.

Esta delegación no es una pérdida de control, sino una ganancia en confianza y tranquilidad, sabiendo que un equipo experto vela por la salud del patrimonio.

El servicio de GDC se construye sobre los pilares de prudencia, diversificación y una visión a largo plazo. Para ello, se pone a disposición de los clientes una amplia gama de carteras que implementan la visión estratégica de la entidad, adaptándose a los distintos perfiles de riesgo y objetivos de cada inversor.

Para muestra, un botón. A falta de unos días para cerrar 2025 es bueno analizar la evolución de la rentabilidad bruta acumulada que han obtenido los diferentes perfiles de riesgo en los últimos 3 años: el perfil conservador supera el 14%, el moderado rebasa el 18% y el decidido alcanza más del 25% de rentabilidad acumulada para este periodo.

Ventajas clave de una gestión profesionalizada

Delegar la gestión de una cartera en Banca March ofrece beneficios tangibles que marcan la diferencia en la experiencia del inversor.

Especialización: Los gestores de Banca March mantienen un profundo conocimiento de cada cliente. Esta cercanía permite construir carteras meticulosamente perfiladas , diversificadas globalmente, eficientes desde el punto de vista fiscal y, lo más importante, perfectamente alineadas con las metas financieras y vitales del inversor.

Los gestores de Banca March mantienen un profundo Esta cercanía permite construir , diversificadas globalmente, eficientes desde el punto de vista fiscal y, lo más importante, perfectamente alineadas con las metas financieras y vitales del inversor. Agilidad: Los mercados financieros no descansan. Una oportunidad o un riesgo pueden surgir en cualquier momento. ¿A quién no le ha ocurrido estar de vacaciones, ver una caída abrupta del mercado y sentirse impotente por no poder reaccionar a tiempo? El equipo de GDC resuelve estas situaciones, tomando decisiones rápidas, fundamentadas y coordinadas para proteger y hacer crecer el patrimonio del cliente sin que este tenga que interrumpir su vida.

Los mercados financieros no descansan. Una oportunidad o un riesgo pueden surgir en cualquier momento. ¿A quién no le ha ocurrido estar de vacaciones, ver una caída abrupta del mercado y sentirse impotente por no poder reaccionar a tiempo? El equipo de GDC resuelve estas situaciones, tomando para proteger y hacer crecer el patrimonio del cliente sin que este tenga que interrumpir su vida. Transparencia: La confianza se cimienta en la claridad. Conforme a la estricta normativa MIFID II, el cliente dispone en todo momento de información detallada sobre la composición y la rentabilidad de su cartera. A través de informes personalizados y un acceso directo a su equipo gestor, puede seguir de cerca la evolución de su inversión con total transparencia.

Coinversión: la máxima alineación de intereses

Además de la gestión discrecional, Banca March ofrece otra modalidad de solución delegada que constituye una de sus señas de identidad: la Coinversión. A través de sus tres SICAVs institucionales (Torrenova, Lluc y Bellver), gestionadas desde hace más de 20 años y con más de 1900 millones de euros bajo gestión, el banco establece vínculos a largo plazo con sus clientes y desarrolla su estrategia con un modelo de gestión flexible, con riesgo diversificado por geografía y sectores, criterios de gestión ASG y presencia activa de los accionistas en los comités de inversión.

Estas tres SICAV, accesibles para pequeños y grandes inversores desde una acción (en torno a los 10 euros), representan alternativas de coinversión líquidas, abiertas a todo tipo de ahorrador y en las que se alinean los intereses del banco con los de los clientes.

En definitiva, ya sea a través de la gestión experta de sus carteras discrecionales o del modelo de alineación único de la coinversión, Banca March ofrece a los inversores las herramientas para construir su futuro financiero con la solidez, la profesionalidad y la confianza que solo un banco familiar con casi un siglo de historia puede ofrecer.