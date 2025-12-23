Alibuilding cierra alianza con Novaligepro para su promoción en San Juan

La promotora Alibuilding ha cerrado un acuerdo con Novaligepro para la construcción de su nueva promoción en San Juan. La encomienda supone el desarrollo de 161 viviendas en el municipio en expansión de l'Alacantí. Ambas empresas alicantinas ya colaboran en dos proyectos localizados en Mutxamel, como es el Bonalba Green, y en Polop con el Polop Hills Nature.

El director general de la empresa perteneciente al holding Aligrupo, José Antonio Izquierdo, ha destacado “la propuesta de Novaligepro, dentro de las excelentes propuestas que el resto de empresas nos planteó. Sin duda, el nivel de todas las empresas de construcción convocadas ha sido muy alto, lo que ha hecho difícil la selección final”.

Por su parte, Pedro Javier Rabasco, CEO de Novaligepro, ha subrayado el bagaje de la empresa en sus 23 años de experiencia acumulada desde su origen como Aligepro, y que permite acometer proyectos de gran envergadura y alto nivel calidad en su ejecución. Rabasco expresó su satisfacción por la confianza y la ampliación de la alianza tejida con Alibuilding en un nuevo proyecto conjunto.

Cartera

La actuación está ubicada en la continuación de la avenida de la Rambla, la arteria comercial y administrativa de la ciudad. La parcela donde se asienta está localizada en las proximidades del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal. Según han avanzado desde la promotora, se levantarán 161 apartamentos sobre un terreno de 2.865 metros cuadrados con una edificabilidad de más de 14.400 metros cuadrados. Este residencial contará con piscina en la azotea, aparcamiento, trastero y gimnasio comunitario. El edificio contará con seis plantas de altura y ofrece tipologías diferentes de viviendas que van desde uno a tres dormitorios.

La nueva promoción se ha bautizado como San Juan Collection. El director general de Alibuilding ha expresado “nuestra especial ilusión por esta promoción, que se desarrolla en nuestro pueblo, el municipio donde tenemos nuestra sede. Es un proyecto que quiere sumarse al esfuerzo de hacer ciudad, de consolidar y desarrollar el entorno urbano con construcciones con calidad para sus propietarios y que, al mismo tiempo, den valor al entorno donde se encuentra”.

En la actualidad, Alibuilding tiene en desarrollo una cuarta promoción en la playa de Muchavista y una quinta, en la playa del Arenal en Xàbia, en la Marina Alta. En cartera, el grupo ha apuntado a un inicio de obras, en breve, de una nueva promoción en Finestrat.