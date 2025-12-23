Grupo Soledad alinea los planes estratégicos de sus diferentes divisiones para 2026

Las grandes compañías cierran el año perfilando sus hojas de rutas. En la provincia de Alicante, esta semana ha correspondido el turno al Grupo Soledad, una empresa que elevó su facturación por encima de los 400 millones de euros en los últimos ejercicios. El holding que dirige la famlia Pérez ha terminado 2025 visibilizando sus líneas de trabajo y su apuesta por alinear objetivos en sus diferentes áreas, donde la División Industrial marca un plan estratégico definido por la "ilusión, el criterio y la responsabilidad".

En un encuentro celebrado en sus instalaciones del Parque Empresarial de Elche, el grupo ha presentado por primera vez tanto esta propuesta como la de la División de Distribución y Retail, con el fin de unificar prioridades y estándares de ejecución. Con la asistencia de cerca de un centenar de directivos, responsables operativos y áreas de soporte, se ha traducido en una apuesta por incrementar los niveles de coordinación transversal y recursos dirigidos al servicio al cliente.

“Queremos crecer con una base sólida: ilusión para impulsar el proyecto, criterio para priorizar y decidir con datos, y responsabilidad para cumplir con nuestros compromisos. La calidad no es negociable y el cumplimiento forma parte del marco con el que trabajamos y tomamos decisiones. Igualmente, estamos consolidando muchos de los proyectos que hemos ido construyendo y trabajando en estos últimos años, y 2026 es clave para convertir esa preparación en resultados”, afirmó Salvador Pérez, Global Chief Sales Officer de la División Industrial.

Más autonomía

Desde la compañía, se ha destacado el impulso de "un modelo de liderazgo distribuido: equipos con mayor capacidad de decisión, claridad de funciones y orientación a resultados. Asimismo, la División Industrial reforzará la estandarización de procesos, la documentación técnica y la trazabilidad, elevando los controles de calidad, al tiempo que se fortalecen los mecanismos internos de cumplimiento para asegurar la máxima fiabilidad en producto y servicio".

Uno de los centros de neumáticos del Grupo Soledad. / INFORMACIÓN

En las líneas generales, se han apuntado también la prioridad que se quiere dar en este próximo ejercicio a la "planificación, plazos, coordinación y prevención de incidencias, buscando una operación más robusta y predecible, con métricas de seguimiento y una revisión periódica del avance". Además, el Plan contempla una gestión de oportunidades basada en criterios de valor, viabilidad y encaje estratégico, concentrando recursos en los proyectos con mayor impacto y sostenibilidad de márgenes, según señalan.

Otro punto importante es la innovación y digitalización aplicada. Para Grupo Soledad, este eje enlaza con el refuerzo de "herramientas orientadas a la captura de datos operativos, el soporte técnico, la toma de decisiones y la mejora de la eficiencia".

Sumas y convergencias

La actividad principal de Grupo Soledad y sus sociedades dependientes consiste en la distribución y venta al por menor de neumáticos y repuestos para todo tipo de vehículos, así como el mantenimiento de los mismos, a través de marcas como Neumáticos Soledad o Confortauto. Asimismo, dispone de una fábrica de neumáticos recauchutados (Insa Eco), el reciclado de neumáticos fuera de uso, la fabricación de mezclas de caucho (MCE), la fabricación de componentes para obra civil (Caucho Industrial Verdú) y la fabricación de maquinaria y accesorios para el reciclado (Tallants Navarro), así como en la prestación de una amplia gama de servicios ( viajes , seguros, logística, etc.) para cuya realización cuenta con una red de almacenes, talleres, fábricas, oficinas, delegaciones y plataformas digitales.

Durante este año, la compañía que ha abordado su relevo se ha mostrado activa en el mercado. Por un lado, abrió el año con la toma de una participación mayoritaria en la firma valenciana Aceros y Servicios, en lo que supone su irrupción en el mundo del acero especializado. Una compra que, como señaló desde el grupo, contribuirá también a mejorar las capacidades de otras filiales industriales, en las que la compañía tiene depositadas grandes expectativas de crecimiento.

Por otra parte, el pasado octubre la firma ilicitana realizó una operación similar y anunció la entrada en Macizos e Industriales, una empresa aragonesa especializada en el macizado elástico de neumáticos y a la distribución, venta, montaje y reparación de ruedas industriales, en su cartera de servicios. Con la compra de la línea de producción, elobjetivo es lanzar una nueva unidad que permitirá a la ilicitana contar con un "proyecto especializado para este tipo de vehículos" a los que sumará los servicios a medida para maquinaria de manutención, logística y obra pública.