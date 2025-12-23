La operación salida de Navidad arranca en plena bajada del precio de los carburantes

Llega la operación salida de las fiestas navideñas y, al contrario de lo que suele ser habitual, los precios de los carburantes se encuentran en plena dinámica de descenso. El litro de gasolina de 95 cuesta en estos momentos de media en las estaciones de servicio de la provincia 1,48 euros, mientras que el del gasoil se sitúa en 1,40. Precios estos que están lejos de los que se pagaban en el inicio del año, hasta el punto de que en ambos casos llenar un depósito de 50 litros cuesta en la actualidad alrededor de cuatro euros menos. Buenas noticias, por tanto, para los conductores, sobre todo para aquellos que tengan previsto emprender un viaje durante estas fechas.

Las subidas de precio de los combustibles suelen coincidir habitualmente con fechas señaladas como los periodos festivos, suscitando, como no puede ser de otra forma, las quejas de los conductores. No va a ser este el caso, sin embargo, de estas fiestas navideñas, a las puertas de una operación salida, dado que tanto la gasolina de 95 como el gasoil están reduciendo su cotización.

Un vehículo repostando en una estación de servicio alicantina. / ALEX DOMINGUEZ

Según los datos publicados a través del portal Diesel o Gasolina, el precio de la gasolina de 95 se sitúa en estos momentos en 1,48 céntimos, un baremo muy lejano a los 1,57 euros que se pagaban en el inicio de 2025. También el gasoil ha tenido una evolución similar, con 1,40 euros en la actualidad frente a 1,48 euros del arranque del ejercicio. De tal manera que llenar un depósito medio de 50 litros cuesta en la actualidad alrededor de cuatro euros menos en ambos casos.

Con todo, a lo largo de 2025 los precios llegaron a estar más caros que en el inicio. Concretamente en febrero, cuando la gasolina se llegó a cotizar a 1,58 euros y el gasoil a 1,49. También estuvieron más baratos, en el mes de mayo, cuando la gasolina marcó un mínimo de 1.46 euros y el gasóleo de 1,35. A partir de ahí se encareció, llegando con oscilaciones hasta el mes de noviembre, cuando se inició un descenso que ha persistido hasta la actualidad.

Además, ambos carburantes siguen muy lejos de los máximos que registraron en el verano de 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra de Ucrania, cuando la gasolina alcanzó los 2,41 euros y el diésel llegó a costar 2,1 euros.

Una estación de servicio de Alicante con su panel de precios. / ALEX DOMINGUEZ

Esta dinámica a la baja se está registrando, además, en un contexto que no parece muy favorable para ello, con la tensión política entre Estados Unidos y Venezuela y el bloqueo por parte del Gobierno de Donald Trump de los petroleros del país sudamericano. Con todo, la rebaja de la tensión en Oriente Medio a raíz de la tregua en la Franja de Gaza sí que podría estar actuando a modo de contrapeso.

Decalaje

El precio de los carburantes, en cualquier caso, depende de múltiples factores, como la cotización específica, que es independiente de la del petróleo, de la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística, así como de los márgenes brutos. Por otro lado, la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los combustibles, sino que lo hace con un decalaje temporal. Habrá que ver, por tanto, cuál es la evolución que toman los precios en las próximas semanas, ya con el inicio del nuevo año.

Por otro lado, cabe destacar que el precio medio de los carburantes en España se sitúa, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, por debajo de las cotizaciones reinantes en la Unión Europea.