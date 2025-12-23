El Puerto de Alicante recorta distancias: el tráfico de mercancías ya se acerca al del año pasado

Poco a poco, paso a paso, pero el Puerto de Alicante va recuperando terreno en lo que respecta al tráfico de mercancías. Tras un año bastante abrupto en este sentido, en el que se llegó a estar hasta un 20 % por debajo de los movimientos registrados en 2024, la situación ha tendido a mejorar de forma paulatina hasta quedarse en el mes de noviembre solo un 7,7 % por detrás, con un acumulado de 2.663.621 toneladas. Ahora falta por ver si la actividad computada en diciembre sirve para igualar los registros del pasado ejercicio o, al menos, situarse muy cerca.

Según los datos publicados por Puertos del Estado, el recinto alicantino computó en noviembre el movimiento de 315.112 toneladas de mercancías de todo tipo, una cifra significativamente superior a la del mismo mes del año pasado, cuando se quedó en 222.884 toneladas. Un acelerón que ha servido para recortar distancias en el acumulado y alcanzar 2.663.581 toneladas, frente a las 2.886.117 de 2024.

Vista general del Puerto de Alicante, con la terminal de JSV en primer término. / ALEX DOMINGUEZ

El principal incremento se ha registrado en el apartado de los graneles sólidos, como el cemento u otros materiales de construcción, precisamente lo que ha ido lastrando desde el inicio del año la actividad portuaria. Un retroceso que había tenido mucho que ver con los aranceles de Trump, pero también con los cambios de ruta realizados por algunos distribuidores, lo que había desviado parte de la mercancía de este tipo que entraba o salía desde Alicante hacia otros puertos.

Pero, como queda dicho, en este último mes de noviembre los graneles sólidos han registrado un fuerte empujón de 163.500 toneladas frente a las escasas 79.654 del año pasado. Eso ha sevido para recortar distancias en el cómputo anual, aunque todavía se está un 22,4 % por debajo, con 1.297.913 toneladas.

En lo que respecta a los graneles líquidos, todavía se ha ido renqueando en noviembre, con 5.023 toneladas frente a 9.490, circunstancia que deja el acumulado un 11,2 % por debajo con 53.384 toneladas.

Más contenedores

Por contra, la apuesta por la apertura de nuevas líneas en otras modalidades de transporte, como los contenedores o el tráfico ro-ro (cuando el camión se embarca directamente con la mercancía), está ofreciendo buenos rendimientos, en línea con la apuesta que está llevando a cabo la Autoridad Portuaria presidida por Luis Rodríguez en este sentido.

En el primer caso, el tráfico de contenedores alcanzó en noviembre las 19.245 unidades, cantidad que ha permitido llegar en el cómputo anual a los 178.241, lo que supone un incremento del 6,7 %. Cabe recordar, en este sentido, que el puerto cuenta en la actualidad con dos terminales de mercancías, la que gestiona desde hace tiempo TMS y la inaugurada recientemente por JSV en exclusiva para sus líneas marítimas.

Un crucero atracado en el Puerto de Alicante. / HECTOR FUENTES

El tráfico ro-ro, por su parte, aportó ese mismo mes 12.882 toneladas frente a las 4.392 del año anterior, alcanzando con ello un acumulado de 80.401, lo que representa un espectacular aumento del 139,5 %.

En lo que respecta a los buques mercantes, también han ido en ascenso, hasta el punto de que los 83 de noviembre han servido para anotar una cifra global de 844, marcando con ello un crecimiento porcentual del 11,2 %,

Cruceros

Un crecimiento que también se está dando en el tráfico de cruceros, fruto igualmente de la decidida apuesta por esta actividad. Así en el acumulado desde enero ya se contabilizan 99 embarcaciones de este tipo, justo las mismas que el año pasado, aunque se espera que una vez sumadas las de diciembre se pueda cerrar el ejercicio con una subida significativa. De hecho, el dato que refleja la mayor actividad es la de cruceristas, 244.411 en los primeros once meses del año, en lo que representa un aumento del 6,5 %.

Un acelerón que es incluso más notable en el caso de los pasajeros en régimen de transporte, es decir, usuarios de las líneas de ferry que conectan la provincia con Argelia, que han llegado a los 177.191, dando forma a un crecimiento de nada menos que el 39,4 %.