Murtra, tras pactar los ERE: “No olvido en ningún momento que lo que puede ser bueno para Telefónica puede ser malo para alguien”

Telefónica ha abierto una nueva etapa con la que aspira a disparar su tamaño y su rentabilidad, con un nuevo plan estratégico como base para su transformación ahora y en el futuro. Una nueva hoja de ruta diseñada por la nueva cúpula comandada por Marc Murtra desde hace casi un año y que también contempla una gran reducción de costes para mejorar la eficiencia, que incluye un importante recorte de plantilla. La teleco iniciará las próximas semanas el ajuste laboral, tras conseguir el respaldo unánime de los sindicatos a la ejecución de siete ERE en filiales del grupo en España y que se saldará con en torno a 5.500 salidas, según las estimaciones de la compañía.

“A la hora de hacer balance del año, siempre es difícil juzgar lo ocurrido. Las cosas nunca son del todo buenas o malas. Al hacerlo, hay que intentar ver el conjunto o, como le digo a mis amigos ingenieros, hacer la integral”, explica el presidente de Telefónica, Marc Murtra, en una comunicación remitida a toda la plantilla del grupo con motivo de la Navidad y para hacer balance del año que termina.

“Al juzgar el año en Telefónica, no olvido en ningún momento que lo que puede ser bueno para la compañía puede haber sido malo para alguien”, reconoce el directivo a las puertas de que se inicien las salidas de trabajadores, pero subrayando que, “en términos generales, ha sido un buen año para nosotros”, fundamentalmente por el lanzamiento del nuevo plan ‘Transform & Grow’ que aporta una “nueva estrategia” y una “visión y misión renovadas” con la vista puesta en ganar tamaño y tener una escala rentable.

Caída en bolsa

Tras la presentación del nuevo plan estratégico -que contempla un fuerte recorte del dividendo de la compañía y abre la posibilidad a una ampliación de capital para financiar compras de rivales- el pasado noviembre, las acciones de Telefónica cayeron con fuerza en bolsa y ahora se mantienen estables en niveles bajos (con una cotización actual por debajo de los 3,5 euros por acción, frente a los en torno a 4,3 euros que presentaba en octubre). El presidente de Telefónica, no obstante, relativiza la caída en bolsa.

“No quiero obviar la reacción inicial de los mercados, que no fue positiva”, dice Murtra en su carta a los empleados, “pero es sabido que los mercados no siempre tienen razón o, en ocasiones, tampoco ssaben ver lo que viene”. Poniendo como ejemplo el descenso y posterior recuperación en bolsa de algunos rivales del sector de las telecos, el máximo ejecutivo del grupo español apunta que “un cambio de rumbo siempre tiene consecuencias y sabemos que lo importante son y serán los fundamentales y los números del negocio. Eso es lo que vamos a construir”.

Murtra destaca como avances de la nueva Telefónica en España, además del recorte de plantilla y la la ampliación de los convenios colectivos, la renovación a largo plazo de los derechos de TV de LaLiga y la Champions (“un movimiento estratético que refuerza nuestro liderazgo en entretenimiento y contenidos premium”); el aumento de la cobertura móvil 5G hasta el 94% de la geografíca del país; así como la revolución en los servicios de atención al cliente y el impulso en el negocio de soluciones digitales avanzadas para empresas (cloud, ciberseguridad, IA, IoT…).

Unos avances en España que se suman a otros hitos de negocio en Reino Unido, Brasil o Alemania y a los nuevos pasos para completar la estrategia de salida de Hispanoamérica. “Un balance global positivo que sienta las bases para demostrar el próximo 2026 que el camino iniciado durante el 2025 es el correcto y que estamos preparados para cumplir los objetivos compartidos de nuestro nuvo plan estratégico. Está en nuestras manos”, sentencia.