La facturación de las empresas tecnológicas se duplica en Alicante y ya supera los 706 millones

Las empresas tecnológicas e innovadoras están teniendo una presencia cada vez más notable en la economía de la provincia, hasta el punto de haber duplicado en el último año su facturación, situándose en 706 millones de euros. Las 220 firmas operativas, además, generan empleo para más de 1.800 personas, en una dinámica ascendente que no para de crecer. Alicante y Elche son los municipios en los que este tipo de empresas están creciendo con mayor fuerza, aunque sin olvidar otras ciudades como San Vicente del Raspeig, Alcoy, Dénia o Benidorm.

Un informe autonómico encargado por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Valencia (CEEI Valencia), elaborado por Ecosistema Startup, concluye que la Comunidad Valenciana se consolida como la tercera región española con mayor número de empresas tecnológicas e innovadoras. Con 966 compañías activas, la autonomía genera 8.566 empleos y alcanza una facturación conjunta de 1.825 millones de euros.

La empresa G-Beasts, ubicada en Distrito Digital. / AXEL ALVAREZ

De acuerdo con el estudio, en el que también han colaborado los agentes del ecosistema como el CEEI de Castellón y el de Elche, Ideasupv, Gohub Ventures, Marina de Empresas, Startup Valencia y València Innovation Capital, del total de empresas, 220 pertenecen a la provincia de Alicante 76 a la de Castellón y 668 a la de Valencia.

Asimismo, y centrándose en la provincia de Alicante, la facturación se sitúa alrededor de 706 millones de euros tras haberse duplicado en el último ejercicio, y el número de empleos supera los 1.800.

En lo que respecta a los municipios alicantinos con mayor potencial en el sector, destacan las 89 empresas de Alicante, que generan 665 empleos y 175 millones de euros de facturación; las 53 de Elche, con 779 empleos y 497 millones de euros; las 13 de San Vicente del Raspeig, con 148 puestos de trabajo y 23 millones; las nueve de Alcoy, con 32 empleos y 1,1 millones; las seis de Dénia, con 63 y 5,6 millones; las cinco de Benidorm, con 38 y 985.000 euros; las cuatro de Elda, con 15 y un millón: y también las cuatro de San Juan de Alicante con 20 y 2,1 millones.

València lidera el ránking en la Comunidad con 479 empresas, 3.843 puestos de trabajo y una facturación de 563 millones; mientras que Alicante, según los baremos analizados, se sitúa en segunda posición, Elche en la quinta, San Vicente del Raspeig en la sexta, Alcoy en la octava, Dénia en la décima, Benidorm en la duodécima, Elda en la decimotercera y San Juan en la decimocuarta.

Empresa tecnológica EBT Diten, en Villena. / AXEL ALVAREZ

El informe también analiza otras cuestiones interesantes a nivel autonómico, especificando que el ecosistema se apoya en una estructura diversa formada por 591 startups, responsables de 2.940 empleos y 133 millones en ingresos; 51 scaleups, que suman 1.164 empleos y 548 millones de euros en facturación; y 324 pymes tecnológicas, que aportan 4.462 puestos de trabajo y más de 1.145 millones en ingresos.

Por sectores, destacan áreas como la SaaS, con 97 empresas, 1.196 empleos y 73,5 millones de facturación; Ehealth, con 74 firmas, 858 puestos de trabajo y 98 millones de euros; y Foodtech, Inteligencia Artificial y Energía, que también ganan tracción.

Desde 2016, asimismo, la Comunidad Valenciana ha captado cerca de 1.000 millones de euros en financiación a través de casi 300 operaciones. En 2024, se registraron 27 rondas de inversión por un total de 111,7 millones de euros, con protagonistas como la ilicitana PLD Space (31 millones de euros), Sesame HR (23 millones) o Matteco (15 millones).

Además del dinamismo privado, el ecosistema cuenta con un sólido respaldo institucional. El Ivace+i ha invertido 70 millones de euros en innovación y digitalización en un año, y plataformas como Lanzadera, Startup Valencia y València Innovation Capital se consolidan como agentes clave en el impulso al emprendimiento.

Brecha de género

Pese al crecimiento, eso sí, persiste una brecha de género, dado que solo el 18 % de los fundadores identificados en la región son mujeres. La presencia femenina es más destacada en sectores como Ehealth, SaaS y Foodtech, pero aún queda camino por recorrer hacia una representación más equitativa.

España, por otro lado, cuenta ya con 8.580 empresas tecnológicas activas, que generan 108.000 empleos directos y un impacto económico anual de 14.816 millones de euros, según el último Informe Nacional de Ecosistema Startup. Esto supone un crecimiento del 22% en número de empresas respecto a 2024 y una mejora significativa en empleo e impacto económico.

Las startups crecen un 37 %, alcanzando las 5.008 compañías, con 28.900 empleos y más de 1.333 millones de euros en impacto. También se contabilizan 484 scaleups, compañías en expansión con más de un millón de euros en facturación.

Cataluña lidera por número de empresas (2.351), seguida de Madrid (2.189), aunque Madrid capital supera a Barcelona en startups, scaleups y empresas totales. El sector Health encabeza la actividad, seguido de Biotech y Edtech.

En inversión, 2024 marcó un repunte con 2.920 millones de euros captados en 300 operaciones, de los cuales 1.800 millones corresponden a venture debt. Y en cuanto a la brecha de género, persiste: solo el 17 % de los fundadores son mujeres.