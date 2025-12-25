Residuos agrícolas para fabricar bioplásticos

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de un nuevo proceso que permita aprovechar los desperdicios de origen vegetal que se producen en las explotaciones agrícolas de la Comunidad Valenciana con el fin de fabricar bioplásticos, una alternativa sostenible frente a los sintetizados derivados del petróleo.

El objetivo es valorizar los residuos de los cultivos tradicionales como, por ejemplo, los cítricos o el arroz, y facilitar así la gestión de las cerca de 800.000 toneladas que se generan anualmente, según los propios datos de la Conselleria de Agricultura.

En la actualidad, los métodos de valorización de biomasa implican el uso de enzimas comerciales de alto precio, que pueden llegar a suponer un coste de hasta el 40 % del proceso. Por esta razón, en la mayoría de los casos no es posible integrar estos sistemas de valorización en la industria, ya que no resultan viables desde el punto de vista económico.

Para poner fin a esta problemática se ha puesto en marcha el proyecto Biovalsa, en el que colaboran el centro tecnológico AIMPLAS, el Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos de la Universitat Politècnica de València (FoodUPV), y las empresas Prime Biopolymers, Bioban y Viromii. Este conglomerado tecnológico cuenta, además, con el apoyo económico de la Unión Europea, a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

A través de esta iniciativa se pretenden desarrollar rutas alternativas para valorizar la biomasa de la paja del arroz, de manera que se evite el uso de compuestos químicos costosos. En concreto, la idea es sustituir los tratamientos habituales por otros que permitan recuperar las tres fracciones (celulosa, hemicelulosa y lignina) que conforman la biomasa para destinarlas a distintas aplicaciones de interés para la industria de los bioplásticos.

El proyecto se encuentra en fase de experimentación en laboratorio. / INFORMACION

La celulosa se utilizará así para producir ácido láctico, un compuesto clave para la fabricación de PLA, el plástico de origen vegetal más utilizado; mientras que de la hemicelulosa espera obtenerse ácido succínico, necesario para elaborar PBS, otro biopolímero sostenible con mayor flexibilidad y resistencia al calor.

Por último, las propiedades antimicrobianas de la lignina propician su recuperación y uso como aditivo con el fin de evitar la proliferación de microorganismos, lo que eleva el valor de mercado y amplía las aplicaciones potenciales de estos materiales biodegradables y compostables.

El proyecto se encuentra en su primer año de desarrollo, durante el cual se ha avanzado en la separación de los componentes de la paja de arroz mediante métodos alternativos, que no incorporan tóxicos. También se están probando diferentes cepas de bacterias y microorganismos capaces de descomponer la celulosa y la hemicelulosa para generar los ácidos láctico y succínico necesarios para la producción de bioplásticos.

Colaboraciones

Coordinado por AIMPLAS, centro tecnológico especializado tanto en la valorización de residuos como en la fabricación de biopolímeros, el proyecto Boivalsa reúne a especialistas del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos de la Universitat Politècnica de València (FoodUPV) y de tres empresas más radicadas en la Comunidad Valenciana.

Bioban contribuirá con su capacidad de análisis genómico a identificar las cepas bacterianas más adecuadas para llevar a cabo los tratamientos, mientras que Viromii estudiará la viabilidad económica de nuevos procesos de obtención de biocompuestos. Por último, Prime Biopolymers, como cliente final, será la responsable de analizar la viabilidad industrial y aplicabilidad de los materiales obtenidos a partir de residuos vegetales.

El proyecto se alinea con las conclusiones de los Comités Estratégicos de Innovación Especializados (CEIE) en Economía Circular y Tecnologías Habilitadoras, que ha impulsado Ivace+i Innovación. En el primer caso, responde al desarrollo de materiales y tecnologías para la producción de productos de alto valor añadido a partir de residuos y, en el segundo, insta a aplicar la biotecnología en la mejora de procesos y productos.

Biovalsa se encuadra también en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunidad Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.