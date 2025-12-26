Actiu supera los 90 millones de cifra de negocio tras un nuevo incremento del 2,5 %
La compañía de Castalla se adjudica el suministro de mobiliario para la sede de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real
El fabricante de muebles de oficina Actiu ha vuelto a incrementar su cifra de negocio, en este caso en un 2,5 %, lo que le ha permitido superar los 90 millones. Ha sido en un contexto en el que la compañía con sede en Castalla ha vuelto a realizar una firme apuesta por la exportación, tal y como figura en la memoria de las cuentas. Todo ello mientras sigue mostrando una gran fortaleza a la hora de optar por contrataciones públicas, la última de ellas la que se ha adjudicado para el suministro de mobiliario y equipamiento del edificio de las delegaciones provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
Actiu viene manteniendo un avance imparable de facturación en los últimos ejercicios, tal y como se pone de manifiesto con las últimas cuentas depositadas, pertenecientes a 2024, año en el que la empresa alcanzó 90.099.077 euros de cifra de negocio, en lo que representa un aumento del 2,5 % con relación a 2023.
Con todo, la evolución al alza ha sido constante, como lo demuestra el hecho de pasó de los 64,3 millones de euros de 2021, en plena pandemia, a los 78,5 millones en 2022 y a los 87,8 millones en 2023.
En lo que respecta a 2024, último ejercicio publicado, su fondo de maniobra creció un 9,47 %, hasta los 110,1 millones, mientras que su autonomía financiera se situó en el 89,9 %, un 0,64 % más. El resultado del ejercicio, eso sí, retrocedió un 30 %, aunque manteniéndose en baremos positivos con 5,9 millones de euros. La firma, asimismo, redujo su endeudamiento un 13,28 %, hasta los 14,6 millones.
Durante el ejercicio de 2024, asimismo, Actiu también incrementó sus puestos de trabajo, pasando de 240 a un total de 270.
Todo ello mientras ha seguido realizando inversiones en su parque industrial, cuya construcción finalizó en 2009, con la finalidad de reforzar su sostenibilidad. Así, remarca la propia empresa, ha conseguido edificios eficientes energéticamente, además de incorporar a su planta los sistemas más avanzados destinados a la reducción de la contaminación y el ahorro de agua y energía.
Todos estos buenos resultados se producen, además, en un momento en el que la firma sigue adjudicándose encargos de relevancia. Este es el caso del suministro de mobiliario y equipamiento del edificio del Antiguo Hospital El Carmen, en la actualidad sede de las delegaciones provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- La Generalitat licitará 'de forma inminente' por casi 6 millones la reforma del antiguo asilo de Orihuela
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Los Bomberos de Alicante alertan de un 'punto crítico' por falta de personal en plena Navidad
- Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes