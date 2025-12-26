El Consell proyecta un centro de artesanía en Fira Alacant para 2026

La entrada en juego de las Indicaciones Geográficas Protegidas como figura jurídica por la Unión Europea ha supuesto imprimir un nuevo tiempo para la artesanía. Su protección, que gestiona la EUIPO, ha provocado que la apuesta por visibilizar la artesanía gana puntos y este viernes se ha materializado en la aprobación para proyectar dos nuevos centros en la provincia de Alicante y Castellón, que se sumarían al existente en Feria Valencia. Así, fuentes de la Conselleria de Industria han confirmado que IFA-Fira Alacant se perfila como la ubicación idónea para albergar un espacio propio en el que exponer los diferentes productos que se fabrican con ADN alicantino.

Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta que ha aprobado el Centro Artesanía de la Comunitat Valenciana y que tiene como objetivo ampliar la red de puntos de visibilidad del producto artesano. El organismo busca consolidar la artesanía como "sector estratégico desde el punto de vista cultural, económico, social y territorial". La Junta Rectora ha fijado un "programa integral de fomento, promoción y apoyo directo a las empresas artesanas, diseñado bajo criterios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y orientado a generar oportunidades reales, sostenibles y duraderas para el sector".

La directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, ha subrayado que “la artesanía es mucho más que tradición: es creatividad, innovación, identidad y empleo. Representa una manera de entender el trabajo con constancia, pasión y respeto por el oficio, y por eso desde la Generalitat la situamos en el centro de nuestras políticas públicas”.

Espacio del Centro de Artesanía en Feria Valencia. / INFORMACIÓN

Empresas

El plan estratégico apuesta de manera decidida por la formación, el diseño y la innovación, entendidos como palancas fundamentales para el futuro del sector, según señalan desde el Consell. Entre las actuaciones previstas destaca la implantación de certificados formativos, la organización de workshops, charlas, seminarios y conferencias, y el impulso del Proyecto RDS, que alcanzará en 2026 su 15ª edición, fomentando la colaboración entre jóvenes diseñadores universitarios y artesanos. Según Sáez, “si queremos que la artesanía siga viva, debemos conectar tradición e innovación, abrirla a nuevos lenguajes y acompañar a quienes quieren emprender desde un oficio”.

Además, se reforzarán los programas de acercamiento de la artesanía a niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de despertar vocaciones desde edades tempranas y garantizar el relevo generacional.

En cuanto a las empresas, la Conselleria fue la primera en España en sacar un decreto para ordenar la creación de las Indicaciones Geográficas Protegidas. Con este mecanismo para generar sellos de calidad y autentificación hacia productos como la alfombra de Crevillent, el Centro ha previsto contar con servicios de apoyo a la empresa artesana, como la gestión del Documento de Calificación Artesana, el asesoramiento técnico y administrativo, el impulso a la comercialización y a la venta online, la presencia en ferias especializadas, la preparación de candidaturas a los Premios Nacionales de Artesanía y la promoción de la marca ‘Artesania Comunitat Valenciana’.

También se prevén mejoras en la tienda del Centro, acciones promocionales específicas, campañas en medios y redes sociales, y el fortalecimiento de la red de espacios artesanos. “Queremos que las personas artesanas no estén solas, que encuentren en el Centro de Artesanía un aliado para crecer, innovar y abrir nuevos mercados”, ha destacado la directora general.

Entrega de los premios de Artesanía de 2025. / INFORMACIÓN

El plan contempla además inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad universal del Centro, la actualización de contenidos audiovisuales y audioguías en varios idiomas, la modernización de instalaciones, la mejora de la imagen exterior del edificio y el desarrollo de proyectos audiovisuales para la puesta en valor de los oficios. Asimismo, se reforzarán los convenios de colaboración con universidades, escuelas de diseño, asociaciones sectoriales y organismos turísticos, avanzando hacia una marca de calidad ligada a la excelencia artesana, así como en la actualización normativa del sector.

Nueva ventana promocional

Las líneas estratégicas para 2026 refuerzan el papel del Centro de Artesanía como instrumento clave de apoyo al colectivo artesano, tanto en la promoción exterior como en el acompañamiento diario a las empresas, contribuyendo a la conservación de los oficios tradicionales, al impulso del diseño y la innovación, y al fomento del emprendimiento y del relevo generacional. “Nuestro objetivo es claro: que la artesanía tenga presente y tenga futuro, que sea una opción profesional viable y atractiva, y que las personas artesanas sientan que cuentan con el respaldo firme de la Generalitat”, ha señalado Sáez.

Entre las principales actuaciones previstas para 2026 destaca la presencia del Centro de Artesanía en la próxima edición de la feria turística de Fitur, uno de los principales escaparates promocionales y para la que se han previsto charlas y talleres. En palabras de la directora general, “la artesanía forma parte de nuestra experiencia turística y de nuestra identidad como Comunitat Valenciana. Apostar por ella es enriquecer nuestro relato, ofrecer un valor diferencial y conectar al visitante con lo auténtico”.

El Centro participará también de forma activa en los Días Europeos de la Artesanía, que se celebrarán del 7 al 12 de abril de 2026, con una programación coordinada de actividades en su sede y en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, en paralelo a las acciones que se desarrollan simultáneamente en el resto de Europa.

A estas iniciativas se suman otras acciones consolidadas como la Setmana Artesana, el programa 'Mostra d’Artesania Comunitat Valenciana', la Semana de la Mujer Artesana, las campañas de fomento del consumo del producto artesano, así como el programa de Artesanía Itinerante, que permitirá llevar exposiciones dentro y fuera del territorio valenciano.

En el calendario, el organismo autonómico mantiene también la celebración de la duodécima edición de los Premios Artesania; así como reforzar el programa expositivo del Centro se reforzará con muestras temporales, monográficas, demostrativas e itinerantes, así como con la continuidad de espacios como la sala ‘Una Mirada Singular’.