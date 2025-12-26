La Generalitat Valenciana entra en las bonificaciones del transporte hasta junio

Unos días después de que el Ministerio de Transportes anunciara los descuentos en movilidad y el bono único, la Generalitat Valenciana ha dejado atrás la desconfianza inicial que despertó la medida anunciada por el ministro Óscar Puente, y finalmente, el Consell ha dado el sí a participar en la rebaja de los títulos de movilidad. Así, la Conselleria de Infraetructuras entrará a financiar una parte de esas rebajas, pero solo lo hará hasta junio. El decreto, aprobado en la sesión del Pleno del Ejecutivo de este viernes, significa que los usuarios alicantinos seguirán pagando lo mismo en sus desplazamientos en el transporte público. Los usuarios evitarán de esta manera que sus bonos queden desfasados y se evitarán las colas y los problemas que se dieron en el último cambio tarifario.

El bono de 10 trayectos de Mobilis Multiviajes de Alicante se mantiene en 5,25 euros y el Mobilis 30, dirigido a jóvenes de menos de 30 años y frecuencia mensual se queda en los actuales 10,60 euros que se utilizan tanto para el autobús del TAM (Transporte de Alicante Metropolitano) y TRAM de Alicante. El vicepresidente y conseller del área, Vicente Martínez Mus, ha explicado en rueda de prensa que "el Consell ha aprobado prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 las reducciones temporales de tarifas en determinados servicios públicos de transporte que son competencia de la Generalitat con las mismas condiciones previstas en el decreto ley 9/2025, de 25 de junio".

Respecto a las grandes líneas del decreto, cabe destacar que la prórroga mantiene la gratuidad temporal del transporte para la población infantil hasta los 14 años inclusive, un descuento del 50 % en los títulos destinados a jóvenes y una reducción de, al menos, el 40 % en los abonos y títulos multiviaje. Asimismo, se mantienen los títulos gratuitos dirigidos a las personas empadronadas en determinados municipios afectados por la dana de octubre de 2024, que continuarán distribuyéndose y podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Miguel Barrachina y Vicente Martínez, durante su comparecencia tras el Consell de este viernes. / Europa Press

La medida también incluye las áreas metropolitanas de València y Castellón, donde las tarifas se congelan en una tarifa plana para viajar de manera ilimitada por 14,90 euros al mes y, en la provincia castellonense, el abono temporal 30 Joven IVAJ tendrá un coste mensual de 12,75 euros.

Asimismo, el decreto regula igualmente las indemnizaciones que la Generalitat deberá compensar a los concesionarios de los servicios públicos de transporte por la aplicación de estas medidas.

Prórroga inversiones

Por otra parte, el Consell ha incluido la prórroga del convenio con el Ministerio de Transportes para la implantación de soluciones de movilidad. Con la addenda, amplía la vigencia del convenio por dos años adicionales, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027. La finalidad del convenio es la ejecución de inversiones en tranvías y de actuaciones en materia de transporte a demanda y de política tarifaria.

La Comisión de seguimiento del convenio, en su sesión de 22 de diciembre de 2025, acordó proponer esta prórroga para garantizar la correcta ejecución de las actuaciones previstas. El convenio prorrogado prevé que las inversiones se destinen específicamente a la adquisición de vehículos para ampliar la flota de Metrovalencia y al TRAM de Alicante, con el objetivo de renovar el parque móvil, la cobertura de las necesidades derivadas de futuras ampliaciones de red y el refuerzo del servicio. Asimismo, se financiarán gastos de explotación para actuaciones en materia de transporte a la demanda y política tarifaria, según han indicado desde la Conselleria de Infraestructuras.

La Generalitat cofinanciará aquellas actuaciones que requieran un importe adicional para su finalización y será responsable del desarrollo de los trabajos, directamente o a través de sus entidades instrumentales, conforme a la normativa vigente.