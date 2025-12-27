Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Beatriz Calvo (Nunsys): "Canarias es un auténtico hub tecnológico y empresarial"

Hablamos con Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group

¿Por qué eligieron expandirse a Canarias?

Decidimos dar el salto a Canarias porque reúne factores muy atractivos para cualquier empresa tecnológica: talento cualificado, estabilidad laboral y un ecosistema que está creciendo con fuerza. Además, la posición estratégica del archipiélago, como puente entre Europa, África y América, nos pareció clave para proyectos con proyección internacional.

¿Qué oportunidades podría presentar Canarias como hub empresarial o de inversión?

Canarias se ha consolidado como mucho más que un destino turístico: hoy es un auténtico hub tecnológico y empresarial. Para Nunsys, esto significa oportunidades en varios frentes. Por un lado, el régimen fiscal especial de las islas es único en Europa, con incentivos muy potentes para proyectos de innovación y tecnología. Por otro, la conectividad internacional y la infraestructura avanzada —parques científicos, centros de investigación, cables submarinos— facilitan la implantación de proyectos con proyección global.

Además, hay otro factor que para nosotros también es estratégico: el sector audiovisual. En Nunsys, el negocio audiovisual es una línea clave, y Canarias se ha convertido en un polo muy relevante en esta industria, impulsado precisamente por esas ventajas fiscales que atraen rodajes, productoras y proyectos internacionales. Esto genera un ecosistema dinámico donde la tecnología y la creatividad se encuentran, y nos permite ofrecer soluciones integrales en un mercado en plena expansión.

¿Podría compartir un caso específico de éxito que hayan alcanzado gracias a estar en Canarias?

Algo que nos hace sentir especialmente orgullosos es nuestra colaboración con el Gobierno de Canarias en varios proyectos y servicios relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos e infraestructuras críticas. Algunos ejemplos son la Oficina Técnica de Seguridad para la Consejería de Educación, los centros de ciberseguridad gestionada, CiberSOC, de varios ayuntamientos de las islas o el soporte técnico a Promotur Turismo de Canarias. Estar presentes en las islas nos ha permitido dar una respuesta rápida y cercana, y estas referencias nos han consolidado también como referente en ciberseguridad en la región.

¿Qué impacto ha tenido estar allí en cuanto a crecimiento, ingresos o proyección internacional para ustedes?

Nuestra presencia en Canarias representa actualmente unos 3 millones de euros anuales, aproximadamente un 1 % del total del grupo. Puede parecer poco, pero el potencial de crecimiento es enorme. Además, estar aquí nos ha abierto puertas para proyectos con alcance internacional, gracias a la posición estratégica del archipiélago y a la conectividad que ofrece.

En 2026 vamos a dar un paso más creando un establecimiento permanente en Canarias, para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el régimen fiscal y potenciar nuestro crecimiento.

¿Qué consejos le darían a otras empresas que estén considerando expandirse a Canarias?

Nuestro consejo es claro: aprovechen el ecosistema y el talento local. Canarias ofrece ventajas fiscales únicas, apoyo institucional a través de entidades como Proexca, y un entorno que favorece la innovación y la estabilidad. Si se busca crecer en un lugar con calidad de vida, proyección internacional y un ecosistema tecnológico en expansión, Canarias es una apuesta segura.

