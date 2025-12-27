¿Cuáles son los empleos más difíciles de cubrir en la provincia de Alicante?

Mecánicos, albañiles, fontaneros, electricistas, cocineros, carpinteros y enfermeros. Esos son los empleos que más cuesta cubrir en la provincia de Alicante, debido a que no hay suficientes profesionales para cubrir la elevada demanda existente. Así lo pone de manifiesto un informe del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), hecho que está provocando auténticos quebraderos de cabeza a las empresas.

En el contexto de recuperación de la actividad económica y el empleo tras la irrupción que en el mercado laboral produjo la pandemia de covid, ha cobrado un particular interés la cobertura de las vacantes de empleo y el desajuste entre los puestos de trabajo que ofertan las empresas y la demanda de empleo o escasez de perfiles adecuados con las competencias exigidas para cubrir las necesidades existentes.

Un mecánico trabajando en la rearación de vehículos en un taller de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Esta es una de las cuestiones que aborda un informe del SEPE referido a la provincia de Alicante, el cual recoge diez ocupaciones en las que el desajuste entre la oferta y la demanda es más que evidente.

El listado, en concreto, está conformado por los mecánicos y ajustadores de vehículos a motor, los mecánicos y reparadores de equipos eléctricos, los fontaneros, los mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial y los carpinteros (excepto ebanistas).

También forman parte de esta relación los instaladores de cerramientos y carpintería metálicos, los albañiles, los enfermeros no especializados, los electricistas de la construcción y afines, y los cocineros asalariados.

Según se hace constar en el informe, se aprecia que las causas de las dificultades de cobertura de los puestos ofertados son múltiples, principalmente por falta de candidatos, falta de experiencia y falta de competencias técnicas propias de cada ocupación. Se puede entender, en este sentido, que no hay suficientes candidatos y los que optan a la vacante no tienen experiencia o las competencias necesarias.

Pero también hay otros factores, añade el estudio, como las condiciones laborales, el desacuerdo en el salario o la jornada, todo en un contexto en el que se mencionan igualmente aspectos transversales, como no dominar idiomas a nuevas tecnologías.

La construcción encuentra serios problemas para encontrar mano de obra. / AXEL ALVAREZ

El SEPE, asimismo, incluye un modelo de buenas perspectivas laborales, constatando que mecánicos y ajustadores de vehículos de motor y electricistas de la construcción se encuentran entre las diez con mejor pronóstico de contratación indefinida. De hecho, en 2024 aumentaron su contratación, sobre todo en el caso de los electricistas, en este caso en un 14,10 %. La tasa de jóvenes menores de 30 años es elevada, superior al 40 %, si bien las contrataciones de todos los tramos de edad tuvieron variaciones positivas y no solo la de los jóvenes para ambas ocupaciones.

Al mismo tiempo, las demandas de empleo que solicitan las personas paradas han disminuido más de un 4 %, y a pesar de todos estos datos positivos acerca de estas ocupaciones, no se encuentran entre las 50 más solicitadas por los desempleados de la provincia.

Sea como fuere, lo cierto es que este desequilibrio está generando serios problemas a las empresas. Un ejemplo de ello es el sector de la construcción, que fruto de su intensa actividad no solo en el ámbito inmobiliario, sino también en materia de infraestructuras, está teniendo graves dificultades para ejecutar las obras.

Déficit

El presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, destaca que en España se estima que hay un déficit en el sector de 800.000 trabajadores, de los que alrededor de 50.000 corresponden a la provincia. Y eso, lamenta, se traduce en que cerca del 80 % de las obras sufren retrasos por la falta de personal, al tiempo que algunas licitaciones se quedan desiertas, con pérdida incluida de fondos Next Generation.

Es por ello por lo que se reclama una herramienta ágil para poder importar mano de obra del extranjero, porque la actual, destaca Gisbert, "es exasperantemente lenta. En nuestra empresa realizamos los trámites en noviembre de 2024 para poder traer a cuatro personas y no llegaron hasta julio de este año".

El sector defiende que los salarios son elevados, y que lo que hay que hacer es implementar acciones tendentes a que la gente joven se interese por trabajar en este ámbito, todo ello dando una ayor visibilidad de esta actividad a través de Labora, por medio de campañas institucionales o incluso por medio de visitas a los institutos.

También se demanda unos ciclos de Formación Profesional más cortos, de un año de duración, en que seis meses sean para la teoría y los otros seis para la práctica. Otra medida que entienden podría ayudar sería la recuperación de la figura del aprendiz.