Emxys busca suelo entre Alicante-Elche para construir su fábrica de satélites

Embedded Instruments & Systems (Emxys) empezará 2026 con un nuevo reto: crear una fábrica de equipos para la industria aeroespacial. La empresa, que acaba de cumplir 20 años desde su fundación, ha comenzado la búsqueda de suelo en la provincia de Alicante.

«Nuestro objetivo es quedarnos, a poder ser, en el eje entre Alicante y Elche», explica Francisco García de Quirós, director de tecnología de la compañía. A priori, las características que precisa la empresa especializada en componentes para satélites son las de unas instalaciones de entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados, donde poder desarrollar el proceso completo de creación y montaje de los equipos.

Para los próximos dos años, esperan triplicar la actual plantilla compuesta por 20 profesionales

El cofundador de Emxys avanza que afrontan el año con una previsión de crecimiento importante. «Hemos conseguido muchos proyectos y tenemos expectativas de más misiones», a lo que añade: «La idea es integrar satélites capaces de gestionar misiones espaciales completas ‘end to end’, es decir, estaba buscando un sitio para poder fabricar los componentes y las plataformas satelitales».

Multiplicar espacio

La sociedad tiene su sede en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH), donde cuenta con unos 350 metros cuadrados. Con las previsiones con las que trabajan, García de Quirós señala que, en la actualidad, «estamos fabricando equipos espaciales completos y digamos que el paso siguiente es industrializar el modelo para ser capaces de suministrar grandes cantidades. Es un salto un salto importante».

El ingeniero destaca que la cuestión es compleja por la falta de suelo industrial de calidad en el entorno, pues para Emxys es fundamental dar todas las facilidades posibles a su equipo de profesionales.

Sede de la empresa Emxys en el Parque Científico de la UMH. / ANTONIO AMOROS

Por otra parte, detalla que la planta albergaría «equipos de alta tecnología donde poder contar con simulación en condiciones de espacio. No nos vayamos a ir en en un corto plazo, porque somos conscientes de que no es fácil encontrar suelo con estas condiciones».

En este punto, el responsable deja entrever las dificultades para atraer talento y retenerlo, lo que hace que cualquier movimiento de estas dimensiones tenga muy presente esta cuestión. «No es una gran cantidad de metros, pero para nosotros es multiplicar por diez lo que tenemos actualmente».

La inversión inicial se sitúa en el umbral de los ocho millones de euros. Para lograrlos, el director comenta que parte sería con fondos propios y, no obstante, se prepara una ronda de financiación para abordar el crecimiento.

«Ahora somos unas 20 personas en el equipo y nuestra previsión es alcanzar las 60 en los dos próximos años», apunta Francisco García. Otro salto cualitativo que está en línea con los proyectos y misiones ya cerrados en el medio plazo y que son una garantía para abordar la nueva hoja de ruta.

Nuevos productos

En este punto, ha ayudado no solo la experiencia acumulado en estos años, sino también la constante innovación demostrada en citas internacionales. Fue lo que ocurrió el pasado octubre en el Congreso Europeo de Procesamiento y Gestión de Datos Espaciales, la empresa ilicitana dio a conocer nuevos productos para computación a bordo.

Se trató de «dos ordenadores dentro de nuestra biónica de control de satélites. Por un lado, mostraron a DIPP y a ODALISS OBC. Nuestro satélite tiene una capacidad para interconectar cinco ordenadores a alta velocidad y pueden comunicar una red de Edernet, que es una de alto rendimiento, y permite implementar procesamientos en paralelo». El responsable de Emxys contextualiza que uno de los puntos más valorados fue la «capacidad para desplegar una red de computadores de tan poco tamaño».