La mitad de las empresas de Alicante que constan en los registros están inactivas

Quedan muy bien en las estadísticas, pero trasladan una imagen totalmente distorsionada de lo que es la realidad. Se trata de las empresas que figuran en los registros oficiales como activas, pero que realmente no tienen ningún tipo de actividad. Y de esas hay muchas en la provincia de Alicante, concretamente unas 72.000, o, lo que es lo mismo, prácticamente la mitad de las que constan en esos registros. Se trata, además, de un porcentaje superior al que se registra a nivel nacional, donde ese tipo de empresas suponen el 45 % del total.

Alrededor de un 50 % de las empresas alicantinas que los registros oficiales consideran activas no tienen realmente actividad, según los datos de un estudio realizado por Iberform, filial de Crédito y Caución, que proporciona soluciones de analítica avanzada, algoritmos predictivos e integración de datos que facilitan la toma de decisiones para las áreas de finanzas, riesgos, marketing y ventas.

El equipo de analistas ha identificado este porcentaje, que en la práctica supone cerca de 72.000 firmas alicantinas registralmente activas que no han publicado actos ni depositado cuentas en los registros oficiales durante los últimos años.

El estudio realizado por Iberform también recoge datos nacionales y autonómicos. En el primer caso, se llega a la conclusión de que un 45 % de las empresas españolas que figuran en los registros como activas, es decir, 1.887.764, no lo están en realidad.

Por otro lado, y en lo que respecta a los datos por comunidades autónomas, son las regiones de Ceuta y Melilla las que presentan una mayor tasa de inactividad, justo la misma que la provincia de Alicante, con un 50 %. Le siguen Canarias con un 49 %, Andalucía con un 48 %, y la Comunidad Valenciana y Murcia con un 46 %.

La Rioja, por su parte, es la comunidad española con un menor porcentaje de inactividad entre las empresas registralmente activas, con un 29 %, seguida de Navarra con un 32 %, País Vasco con un 35 %, y Aragón, Castilla y León y Extremadura con un 36 %.

Al examinar el número de empresas que han depositado cuentas anuales de 2023 en el Registro Mercantil, el último ejercicio completo, se observa una caída del 6,6 % desde el máximo histórico registrado en 2020.

Consecuencias

Según explican desde Iberform, el incumplimiento de la obligación de depósito puede suponer importantes consecuencias para la empresa, entre ellas, el cierre provisional de la hoja registral, lo que impide inscribir en el Registro Mercantil ningún documento salvo alguna excepción como el cese o dimisión de los administradores, la motivación para calificar un concurso de acreedores como culpable, la posibilidad de que tanto la propia empresa como sus socios o acreedores reclamen a los administradores los daños y perjuicios causados por el no depósito o la imposición de fuertes multas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Con todo, y regresando a los registros de la provincia de Alicante, el Instituto Valenciano de Estadística recoge unas cifras más cercanas a la realidad, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, que solo recoge aquellas empresas que están inscritas en la Seguridad Social y que, consecuentemente, cuentan con asalariados.

Así las cosas, y según las últimas cifras publicadas, correspondientes al tercer trimestre de este año, el territorio alicantino cuenta con 61.832 empresas. Se trata de unas 4.000 más que el año pasado, en una dinámica en las que son las sociedades vinculadas a sectores como la hostelería, la construcción o los alojamientos las que más se han incrementado, frente a las de calzado, textil o agricultura, que sufren leves retrocesos.