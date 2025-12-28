Vivienda
Pau García, emigrante mallorquín: "Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca"
El país del chocolate y el queso es el séptimo destino preferido por los baleares emigrantes
García es el prototipo de ese emigrante que sale para poder tener un futuro mejor que en su tierra natal
Mecánico de aviones, llegó al país helvético hace apenas tres meses con el claro objetivo de ahorrar
Pere Morell
Pau García es el prototipo de ese emigrante que sale para poder tener un futuro mejor que en su tierra natal. Mecánico de aviones, llegó a Suiza hace apenas tres meses con un objetivo claro: poder tener un buen futuro en Mallorca.
"Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca. Viviendo en cualquier lugar de España, aunque tengas un buen trabajo, no lo veo posible", explica el palmesano, de 25 años.
Más cerca que Australia y con un choque cultural mucho menos angustiante que en Emiratos Árabes, el país del chocolate y el queso se sitúa como el séptimo destino preferido por los emigrantes baleares. Sus altos sueldos, que pueden llegar a triplicar los españoles, sumados a un coste de vida no tan elevado en comparación con el mallorquín, lo convierten en un paraíso ideal para ahorrar, tanto en trabajos cualificados como no cualificados.
García constata el drama de los jóvenes de la isla: "Si no tienes una herencia es imposible comprar una casa, así que me tendré que convertir en un extranjero para poder vivir en mi tierra natal".
El joven ha trabajado tanto en Mallorca como en Barcelona. Según explica, aunque el sector está dominado por grandes empresas en ambos casos, la diferencia salarial es determinante: "En Suiza se cobra mucho más. La capacidad de ahorrar es enorme porque el coste de la vida no es tan caro en comparación con lo que ha subido en Mallorca".
En el sector de la aviación, el idioma no ha sido una barrera inicial. "Solo se trabaja en inglés", explica García, aunque asegura que, una vez superado el periodo de prueba, ya ha comenzado a aprender alemán, ya que reside en un cantón germanófono.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja