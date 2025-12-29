La amargura del campo alicantino: el aumento de costes tira por tierra la buena producción agrícola

El campo alicantino vive inmerso en el filo de una misma moneda que este 2025 ha dibujado dos caras. Por un lado, el aumento de la producción y la mejora de los precios y, por otro, el aumento de los costes. De esta manera, Asaja Alicante ha hecho un balance amargo de un ejercicio en el que la recuperación productiva se ha topado de pleno con una rentabilidad negativa. Los problemas y los retos poco han variado respecto al 2024 y las perspectivas hacia 2026 vuelven a dejar al sector primario a expensas de las decisiones de Bruselas. No obstante, la amenaza más inminente es el previsible recorte, uno más, al trasvase Tajo-Seguro.

El presidente de la organización agraria alicantina, Jose Vicente Andreu, ha sido una de las voces que se han escuchado este lunes en el balance agrario del año; pues junto a él, han estado otros seis representantes de diferentes secciones de Asaja que han ido detallando el resultado de las diversas campañas y han puesto sobre la mesa conclusiones con dos hilos conductores: marca como reto un necesario cambio en la política agrícola europea para que se reclamen las mismas condiciones para los productos extranjeros.

Para dimensionar el balance, Asaja ha indicado que la renta agraria en la provincia de Alicante crece un 1 % respecto al año pasado. Esa exigua subida se debe a un escenario de costes de producción que han calificado de insoportable, pues si se eliminaran el crecimiento se habría lanzado un 10 %. Desde la organización subrayan que lo que "lastra el balance agrario es el incremento de 7 puntos porcentuales de los consumos intermedios, pasando del 25 al 32 %", a lo que suman la elevada presión fiscal, el incremento "extraordinario de costes de insumos, mano de obra y burocracia". La superficie agraria de la provincia se redujo en 2024 un 1,11 % y el cómputo se sitúa en 158.226 hectáreas de secano y regadío, frente a las 160.003 hectáreas en 2023.

Los representantes de Asaja Alicante han hecho balance del año. / INFORMACIÓN

(noticia en elaboración)