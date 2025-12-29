Balance agrario
La amargura del campo alicantino: el aumento de costes tira por tierra la buena producción agrícola
Asaja lamenta la negativa de Mercadona y Dia a contar con las "uvas de la suerte" del Vinalopó en sus supermercados y piden a los usuarios apoyo de cara a Nochevieja
El campo alicantino vive inmerso en el filo de una misma moneda que este 2025 ha dibujado dos caras. Por un lado, el aumento de la producción y la mejora de los precios y, por otro, el aumento de los costes. De esta manera, Asaja Alicante ha hecho un balance amargo de un ejercicio en el que la recuperación productiva se ha topado de pleno con una rentabilidad negativa. Los problemas y los retos poco han variado respecto al 2024 y las perspectivas hacia 2026 vuelven a dejar al sector primario a expensas de las decisiones de Bruselas. No obstante, la amenaza más inminente es el previsible recorte, uno más, al trasvase Tajo-Seguro.
El presidente de la organización agraria alicantina, Jose Vicente Andreu, ha sido una de las voces que se han escuchado este lunes en el balance agrario del año; pues junto a él, han estado otros seis representantes de diferentes secciones de Asaja que han ido detallando el resultado de las diversas campañas y han puesto sobre la mesa conclusiones con dos hilos conductores: marca como reto un necesario cambio en la política agrícola europea para que se reclamen las mismas condiciones para los productos extranjeros.
Para dimensionar el balance, Asaja ha indicado que la renta agraria en la provincia de Alicante crece un 1 % respecto al año pasado. Esa exigua subida se debe a un escenario de costes de producción que han calificado de insoportable, pues si se eliminaran el crecimiento se habría lanzado un 10 %. Desde la organización subrayan que lo que "lastra el balance agrario es el incremento de 7 puntos porcentuales de los consumos intermedios, pasando del 25 al 32 %", a lo que suman la elevada presión fiscal, el incremento "extraordinario de costes de insumos, mano de obra y burocracia". La superficie agraria de la provincia se redujo en 2024 un 1,11 % y el cómputo se sitúa en 158.226 hectáreas de secano y regadío, frente a las 160.003 hectáreas en 2023.
(noticia en elaboración)
Cambios. Más unión empresarial y medio conseller menos
En el apartado de lo sucedido durante el año, también hubo espacio para la políticas y las organizaciones empresariales. El presidente de Asaja, José Vicente Andreu, ha valorado de manera muy positiva la llegada de César Quintanilla a CEV Alicante. "Estábamos bien con la anterior CEV y ahora estamos muy bien", ha resumido. "Creo que estamos una buena evolución, lo que indica un camino de acercamiento".
Respecto al cambio en la presidencia de la Generalitat Valenciana y la entrada de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell, Andreu se ha limitado a pedir que no hayda más cambios. "Queremos una recta final de legislatura de trabajo", ha subrayado en referencia a los diferentes relevos que se han producido en Agricultura. No obstante, ha lamentado que con las nuevas atribuciones de Miguel Barrachina como portavoz del Ejecutivo valenciana consideran que "nos han quitado medio conseller".
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Este es el animal que ha puesto en alerta a la Generalitat en la Font Roja
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante