Las familias alicantinas ya necesitan más del 40 % de sus ingresos para pagar la hipoteca

El precio de la vivienda no da tregua y ya no son solo las ofertas que publican los portales inmobiliarios, siempre influenciadas por el deseo de los propietarios de obtener la mayor cantidad posible. También las tasaciones realizadas por profesionales reflejan un ritmo de subida en el valor de los inmuebles inédito desde el anterior 'boom' del ladrillo, que este año ha sido especialmente intenso en las zonas turísticas y, en concreto, en Alicante.

Según el balance realizado por Tinsa, una de las mayores compañías de valoración de todo el país, la provincia es la segunda donde más se han encarecido las casas este año, con un incremento del 17 %, hasta alcanzar un valor tasado de 1.823 euros por metro cuadrado.

Sólo Madrid, con una subida del 19,6 %, presenta una evolución peor en este tiempo, mientras que por detrás de Alicante quedarían Valencia, con un aumento del 15,5 %; Tenerife, con un 15,4 %; Toledo, con un 14,3 %; Baleares, con el 14,1 %; o Málaga y Granada, con un 13,4 %.

En buena medida, esta situación se explica por la enorme demanda que acumula la provincia en proporción a su parque inmobiliario, es decir, el total de viviendas existentes en la zona. Algo en lo que tiene mucho que ver el gran peso que tienen los compradores extranjeros, pero también el importante crecimiento de su cifra de residentes.

De esta forma, mientras que en el conjunto del país en los últimos doce meses se han contabilizado 27,7 operaciones de compraventa de vivienda por cada mil casas censadas, en el caso de Alicante la cifra se dispara hasta las 41,7, la mayor cifra de todo el país.

Una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Se trata de una anomalía histórica que presenta la provincia y que, en otros momentos, supone una ventaja, ya que muchos compradores aprecian esta elevada liquidez del mercado, ya que significa que tendrán más oportunidades de vender su propiedad, en caso de que necesiten recuperar el dinero. Sin embargo, en estos momentos supone más presión para los precios ante la reducción que ha experimentado la oferta disponible.

Municipios

Esta tensión en los precios se percibe en los siete municipios que la tasadora analiza de forma individual dentro de la provincia, aunque con notables diferencias. Así, Benidorm encabeza las alzas, con un 19,1 %; seguida por Torrevieja, con un 16 %; Elche, con un 15,6 %; Alicante, con un 14,7 %; y Orihuela, con un 12,5 %.

Por su parte, en las zonas de interior, las casas se han encarecido un 9,1 % interanual en Elda, y un modesto 4,5 % en Alcoy.

Como es lógico, el mayor coste de los inmuebles se ha traducido en la necesidad de solicitar más financiación al banco para poder comprarlo, con lo que la hipoteca media concedida en Alicante ha pasado de 112.154 a 126.203. Esto, unido a la evolución de los tipos de interés, significa que la cuota mensual también se ha encarecido de 587 a 631 euros.

Comparado con lo que ocurre en otras demarcaciones, se trata de una cantidad considerablemente más baja que la media, que se sitúa en estos momentos en 795 euros. Sin embargo, el panorama cambia completamente si se introduce en la ecuación el nivel de renta de cada demarcación.

En ese caso, los citados 631 euros se traducen en una tasa de esfuerzo muy superior a la del conjunto del país. En concreto, representan hasta el 40,5 % de la renta disponible de un hogar medio en Alicante, mientras que a nivel nacional los 795 euros son el 34,5 % de ese indicador.

Tasa de esfuerzo para pagar la hipoteca Gráfico de barras que muestra la tasa de esfuerzo para pagar la hipoteca.

Sólo Cádiz, donde los residentes deben destinar el 42 % de los ingresos familiares; Madrid, con el 42,8 %; Baleares, con el 48,9 %; y Málaga, con el 58,3 % presentan cifras peores.

No se trata de una cuestión menor, sobre todo porque los expertos aconsejan no endeudarse por encima del 35 %. De hecho, los propios bancos suelen vetar este tipo de operaciones, ya que tienen mayor riesgo de impago y les penaliza en sus balances, lo que significa que una buena parte de la población ni siquiera tiene la opción de conseguir esa hipoteca.

Previsiones nacionales

De cara al próximo año, la directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, apunta a un escenario de estabilización de la demanda residencial en torno a estos elevados volúmenes en todo el país. "Se anticipa que los tipos de interés de referencia se mantengan estables en torno al 2 %. En este escenario, la demanda residencial se sostendría cercana al actual volumen, apoyada en la creación de hogares y la finalización del traslado de las pasadas reducciones de tipos de interés al coste hipotecario en un entorno de resistencia del empleo, moderación de la inflación y normalización de la tasa de ahorro de los hogares".

Según Arias, el precio residencial "continuaría creciendo entre 5 % y 10% en el actual contexto de escasez de oferta de vivienda, en línea con una gradual estabilización de la demanda y la progresiva aunque aún insuficiente incorporación de viviendas al parque".