Grupo ASV roza los 222 millones de facturación tras vender más seguros y crecer en Málaga y Alemania con sus funerarias

El Grupo ASV vuelve a mejorar sus cifras y consigue un nuevo récord de facturación, impulsada especialmente por su rama aseguradora, especializada en seguros de decesos y de hogar, al mismo tiempo que continuó con la expansión de su división de servicios funerarios, con nuevas adquisiciones en la provincia de Málaga y en Alemania.

Así lo recoge el último balance consolidado depositado en el Registro Mercantil por Auto-Sport y Ambulancias Sanitarias SL, la matriz del holding propiedad de la familia Payá. Unas cuentas que también reflejan el importante incremento del beneficio del grupo en 2024, que se incrementó en más de un 34 %.

En total, ASV anotó una cifra de negocio de 221,8 millones de euros, un 2,9 % más que en el anterior ejercicio, y casi un 30 % más desde que puso en marcha su actual plan estratégico 2022-2025.

Segmentos

Los propios responsables de la compañía atribuyen el aumento de este último año a la mejora de los ingresos de la división aseguradora, que opera a través de la marca Meridiano y que logró unos ingresos de 70,1 millones de euros, cuatro millones más que el año precedente.

En este sentido, la compañía está especializada en los seguros de decesos y, en menor medida, los de hogar, con una cartera de unos 720.000 asegurados, lo que la sitúa entre las diez mayores entidades por volumen de clientes en este segmento.

Por su arte, el negocio del transporte sanitario, con el que tiene en UTE con otra empresa la concesión de las ambulancias de la Generalitat Valenciana, aportó otros 73,9 millones de euros a las cifras del conglomerado, alrededor de 600.000 euros más que en el ejercicio anterior.

Uno de los establecimientos de ASV en Estados Unidos. / INFORMACIÓN

Esta división presenta ya cifra muy cercanas a la que consigue ASV con su división de servicios funerarios, con la que controla 137 tanatorios, crematorios y cementerios en España, Estados Unidos y Alemania. Una actividad que reportó en 2024 un total de 74,4 millones de ingresos, alrededor de medio millón menos.

En este terreno, los principales hitos de la compañía fue la continuación de sus planes de expansión en Andalucía y, en concreto, en Málaga, donde adquirió ese año la funeraria La Rondeña; y la compra de otra funeraria en el estado de Renania del Norte- Westfalia a través de ASV Deutchland, su filial germana.

Más beneficio

No obstante, lo más destacado del ejercicio desde el punto de vista de los balances es el significativo aumento del 34,5 % que el grupo logra en su beneficio consolidado, que alcanzó los 14,5 millones de euros. Una mejora que los administradores del grupo relacionan con la mejora del resultado financiero, gracias al buen momento que atravesaron los mercados durante ese ejercicio, y al mayor cobro de dividendos de sus filiales.

Por el contrario, señalan que el aumento de ingresos prácticamente quedó absorbido por el incremento que también experimentaron la mayoría de costes.

En su conjunto, Grupo ASV empleó una media de 2.329 personas a lo largo del ejercicio, medio centenar más que en 2023. De ellos, hasta 1.525 eran trabajadores cualificados; otros 305 eran técnicos; 216, mandos intermedios; y otros 30 eran directivos.