Vía libre para la estación intermodal del Puerto de Alicante

La futura estación intermodal del Puerto de Alicante ya está más cerca de ser una realidad. La Autoridad Portuaria y Terminales Marítimas del Sureste (TMS) han alcanzado un acuerdo para poner fin a más de cinco años de conflicto por las tasas que abona esta última a cambio de la concesión que tiene en el recinto alicantino, lo que también facilitará el rescate de los terrenos necesarios para esta nueva infraestructura.

Tanto es así, que este mismo lunes el consejo de administración del organismo presidido por Luis Rodríguez ha dado luz verde a la declaración de interés portuario de parte de los muelles 19 y 21, el paso previo para que esos terrenos vuelvan a estar bajo gestión pública y se pueda construir sobre ellos la nueva estación ferroviaria, capaz de albergar trenes de hasta 750 metros. De esta forma, el Puerto se convertirá en un punto estratégico desde el punto de vista logístico, al conectar directamente las líneas de mercancías que atracan en sus dársenas con el corredor ferroviario mediterráneo.

El conflicto entre la Autoridad Portuaria y TMS se remonta al año 2021, cuando se dio luz verde a la nueva terminal de contenedores privada puesta en marcha por la naviera JSV. A pesar de que estas instalaciones están destinadas exclusivamente a sus propios tráficos, TMS considera que supone una modificación de las condiciones en las que obtuvo la concesión de la terminal pública -la que puede albergar tráfico de cualquier compañía-, ya que le resta parte del tráfico previsto.

La situación llevó a toda una serie de demandas y al impago de las tasas de actividad que debía abonar la concesionaria, que en los últimos años han supuesto un auténtico quebradero de cabeza para los gestores portuarios. Una situación que se vio agravada ante los planes del recinto para crear una nueva estación intermodal que permitiera embarcar directamente en tren las mercancías llegadas hasta el puerto, para lo que resulta necesario construir en terrenos que ahora forman parte de esta concesión.

La actual estación ferroviaria del Puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

Un paso clave para mantener su competitividad de cara al futuro e, incluso, incrementar su negocio, una vez que esta nueva dotación estuviera conectada con el Corredor Mediterráneo, la línea de ancho internacional que recorrerá toda la fachada marítima española desde Algeciras hasta la frontera francesa.

Ajustes

Según explican desde la Autoridad Portuaria, el nuevo acuerdo ajusta las obligaciones de tráfico a la realidad actual del mercado y al nuevo mapa competitivo que se ha creado. Para ello, se articula una modificación de la concesión de TMS en la que se revisan los tráficos mínimos que se le exigen a la compañía, es decir, las tasas mínimas que debe abonar por los cuatro grandes bloques de negocio que realiza en el espacio que tiene concedido. Estos son el tráfico de contenedores y rodado, granel sólido por instalación especial (fundamentalmente cemento), pasajeros y vehículos en régimen de pasaje.

En el caso de los contenedores, la rebaja devuelve el compromiso mínimo a los niveles que tenía el puerto cuando existían dos terminales en competencia, antes de que todo el tráfico se concentrara en la concesión de TMS. Este cambio reconoce que, con la puesta en marcha de las instalaciones de JSV, el mercado se ha dividido de nuevo entre dos operadores y que, por tanto, el tráfico esperado en la primera de ellas ya no es el mismo.

En el caso del tráfico mínimo de contenedores pasa a expresarse como suma de contenedores y unidades de transporte intermodal (UTI), tomando como referencia la ratio de 1,88 TEU por contenedor registrada en 2024 y aplicando una senda de crecimiento del 2,7% anual hasta 2047. Además, se introduce una cláusula de revisión al alza en caso de que en el futuro el tráfico vuelva a concentrarse en una sola terminal.

En el negocio de pasaje con Argelia, muy condicionado en los últimos años por las restricciones sanitarias, los cambios regulatorios y la crisis diplomática, se fija para 2025 un mínimo de 120.000 pasajeros y 40.000 vehículos, ajustando la cifra propuesta por TMS a la ratio de tres pasajeros por vehículo observada en 2024, con la previsión de revisar de nuevo los compromisos a partir de 2026.

En granel sólido por instalación especial, donde pesa el desplome estructural de las importaciones de cemento respecto a las previsiones de 2003, se establece un mínimo de 150.000 toneladas para 2025, también con revisión posterior en función de la evolución del mercado y de los proyectos que se implantan en el muelle 19.

La terminal del ferry que conecta con Argelia. / INFORMACIÓN

Una de las claves del acuerdo es el compromiso formal de TMS de retirar, en un plazo máximo de 30 días desde la notificación, todos los recursos administrativos, reclamaciones económico‑administrativas y demandas contencioso‑administrativas interpuestas contra la Autoridad Portuaria en relación con la tasa de actividad asociada a los tráficos mínimos. El texto aprobado deja claro que el incumplimiento de esta condición supondría la extinción de la propia modificación, lo que refuerza la seguridad jurídica del acuerdo.

Aval de la abogacía del estado

La actual presidencia de la Autoridad Portuaria ha dirigido la negociación que culmina en este acuerdo, partiendo de un análisis exhaustivo de la evolución histórica de la concesión de TMS y de las tres modificaciones previas de tráficos mínimos aprobadas desde 2006. Sobre esa base, se ha replanteado el encaje jurídico de la tasa de actividad a la luz del artículo 188 del Texto Refundido de la Ley de Puertos, que obliga a ponderar la situación competitiva, el interés portuario y la viabilidad económico‑financiera de la actividad.

Los nuevos términos llegan avalados por un informe favorable de la Abogacía del Estado, emitido el 16 de junio de 2025, y por la conformidad expresa de TMS, que acepta los nuevos cuadros de mínimos y deja para más adelante la fijación de los tráficos a partir de 2026 en pasaje, vehículos y graneles, sin renunciar a su derecho a solicitar futuras revisiones. Este respaldo jurídico reduce el riesgo de nuevas impugnaciones y envía al mercado una señal de estabilidad regulatoria en un activo estratégico como es la terminal sur.

Una nueva plataforma ferroportuaria

El acuerdo abre una ventana de oportunidad para el desarrollo de una infraestructura clave: la futura terminal ferroportuaria que se proyecta sobre parte de los muelles 19 y 21, actualmente en el ámbito concesional de TMS, que pasarán a ser declarados de interés portuario. Esta reclasificación permitirá impulsar una instalación preparada para trenes de hasta 750 metros, la longitud estándar de los grandes corredores europeos, y conectar directamente las operativas marítimas del puerto con la red ferroviaria de mercancías.

Para la economía alicantina, una terminal de estas características significa ganar una palanca adicional para atraer tráficos de mayor valor añadido, potenciar el papel de la provincia como nodo logístico en el eje del Corredor Mediterráneo y ofrecer a los cargadores alternativas intermodales más eficientes en costes y emisiones. En un contexto de creciente competencia entre puertos por captar cadenas logísticas completas, la combinación de una terminal de contenedores más equilibrada, una oferta sólida en graneles y un enlace ferroviario de altas prestaciones puede redefinir el posicionamiento de Alicante en el mapa portuario español.