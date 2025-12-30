Barrachina apuntala las ayudas a los seguros ante la DO de Uva Embolsada del Vinalopó

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, José Enrique Sánchez, y representantes del sector. Durante el encuentro, la Conselleria ha trasladado un mensaje de respaldo a un cultivo tradicional de alto valor añadido que genera 11.000 puestos de trabajo.

La denominación de origen se encuentra en la recta final de la campaña navideña. La uva de mesa se ha visto afectada por las plagas de mosquito verde, melazo y oídio que han provocado mermas del 35 al 40 % en algunas explotaciones y han incrementado notablemente los costes de manejo, según la memoria de Asaja Alicante. En este sentido, los responsables del Consejo han trasladado diferentes peticiones.

Entre las demandas, Barrachina ha subrayado el refuerzo de los seguros agrarios como instrumento clave ante la incertidumbre climática, con una dotación de 37 millones de euros en 2025, y ha puesto en valor el esfuerzo en sanidad vegetal, con un presupuesto total de 39 millones de euros. A ello se suma la inversión en investigación a través del Instituto Agrario de Investigaciones Agrarias (IVIA), con 20 millones de euros, para mejorar la prevención y el control de plagas que afectan directamente a la calidad y a los costes del cultivo.

Reunión entre el consellera Barrachina y representantes de la uva en Monforte del Cid. / INFORMACIÓN

Barrachina ha señalado que “hoy el campo compite en un entorno más incierto, por clima, por costes y por mercado. Por eso reforzamos tres palancas que dan estabilidad: seguros, sanidad vegetal e investigación aplicada”. En la reunión, el conseller ha manifestado la disposición de la Generalitat Valenciana a seguir trabajando con el Consejo Regulador y los operadores en medidas de mejora y modernización, incluyendo actuaciones para reforzar el uso de la marca de certificación, el impulso de la promoción y la mejora varietal e investigación aplicada para incrementar la resiliencia y competitividad del cultivo.

Durante la reunión también se ha abordado las dificultades derivadas de la normativa europea sobre fitosanitarios. El sector tiene menos productos disponibles para combatir plagas, ya que muchas materias activas dejan de renovarse, y se enfrenta a límites máximos de residuos muy estrictos. La denuncia se ha convertido en un problema mayor, tal y como, ayer expuso el presidente de la denominación durante el balance agrario. El conseller ha respaldado la petición del sector para que la Unión Europea armonice las autorizaciones fitosanitarias en la zona sur mediterránea. “Las normas europeas no pueden ignorar que en el sur hay más presión de plagas por el clima cálido. Es ilógico que un producto autorizado en Alemania no pueda usarse automáticamente en España, donde es más necesario”, ha criticado Barrachina, quien ha lamentado la falta de coordinación que provoca menos herramientas disponibles y un aumento de costes para los agricultores”.

Refuerzo autonómico en ayudas

Desde el Consell han recordado las diferentes líneas de apoyo específicas para las figuras de calidad orientadas tanto al sistema de control del Consejo Regulador como a acciones de promoción. Este 2025 la DOP alicantina ha recibido 98.838,14 euros, sumando fondos propios y ayudas vinculadas al Plan estratégico de la PAC (PEPAC). Estas cantidades han aumentado de forma sostenida en los últimos años, con un incremento del 49 % respecto a 2019.

Asimismo, ha recordado la inversión de 1,7 millones de euros para las DOP en general, y ha destacado que las figuras de calidad diferenciada desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y la sostenibilidad de las zonas rurales.