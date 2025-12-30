El absentismo crece hasta el 6,4% en el tercer trimestre en la Comunidad Valenciana

Los niveles de absentismo de los empleados han repuntado ligeramente y, un trimestre más, se mantienen en tasas elevadas. El informe de Randstad Research sitúa a la Comunidad Valenciana como uno de los territorios por debajo de la media nacional, la cual se cifra en 6,6 %. Para el territorio autonómico, la tasa es dos décimas menos (6,4 %). En el cómputo interanual, el aumento es de tres décimas para el tercer trimestre. En el caso de la incapacidad temporal (IT), la tasa quedó establecida en el 5,3 % para este periodo, una décima más que la media nacional (5,2 %). En este ámbito, el incremento interanual ha sido de tres décimas.

En el conjunto de España, el nivel de absentismo se situó de julio a septiembre en el 6,6 % de las horas pactadas, lo que representa un repunte de tres décimas respecto a los datos registrados un año antes. En el caso contar con baja médica, la tasa del tercer trimestre fue del 5,2 %, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior, según refleja la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

Cerca del millón y medio

Para la empresa, se puede realizar una aproximación del volumen de trabajadores que se ausenta de su puesto de trabajo si se tiene en cuenta que en el tercer trimestre del año el número de ocupados según la EPA ascendía a 22,39 millones de personas. Así, los niveles de absentismo apuntados suponen que 1.477.549 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario, de los cuales 1.164.129 se encontraban de baja médica. Es decir, algo más de 313.400 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica a lo largo del primer trimestre de 2025, un 21,2% del total de personas que no fueron a trabajar.

Informe tercer trimestre absentismo laboral. / Fuente: Randstad Research

“El absentismo laboral sigue estancado en niveles altos, lo que lo convierte en un problema serio para las empresas españolas, afectando directamente a su productividad y costes, y perjudicando también su competitividad. La reducción observada en el tercer trimestre no debe invitar al optimismo, se debe a factores estacionales y en el cuarto trimestre del año volverá a subir, sin ninguna duda”, señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

Entre los tres grandes sectores económicos, en el tercer trimestre de 2025, la industria es el que concentra un mayor grado de ausencias, con el 7,2 % del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios, con el 6,6 %, y en tercer lugar la construcción, con un 5,7 %. En el análisis del absentismo por IT, los datos varían desde el 5,6 % en la industria, el 5,2 % en los servicios y el 4,7 % en la construcción. El análisis más detallado por actividades expone una diferencia pronunciada, ya que mientras que en algunas los niveles son reducidos otras cuentan con un gran número de horas laborales perdidas.

Así, las actividades que presentan un mayor absentismo son las del ámbito de postales y de correos (11 %), seguidas por servicios a edificios y jardinería (11 %), actividades de juegos de azar y apuestas (10,6 %) y las de servicios sociales sin alojamiento (10,5 %). Por el contrario, con menor absentismo salen a relucir los empleos relacionados con el empleo (3,1 %), actividades jurídicas y de contabilidad (3,1 %); así como la programación, consultoría y actividades relacionadas con la informática (3,3 %) y edición (3,3 %).

Informe absentismo laboral tercer trimestre 2025. / Fuente: Randstad Research

Mapa y sectores

No obstante, el mapa de sectores cambia ligeramente esta imagen, pues de acuerdo con el peso que tiene el sector servicios en las provincias valencianas, especialmente en Alicante, la Comunidad es una de las que tiene un indicador más alto (6,5 %), junto a Galicia y la autonomía de la cornisa norte del país, al igual que con las bajas médicas (5,3 %). Traudicdo en horas y trabajadores, Research estima que, en España, solo dentro de este sector, las bajas por absentismo general han provocado la pérdida del 6,6 % de las horas pactadas, lo que equivale a 1.122.865 personas que no acudieron a su puesto de trabajo (promedio diario); mientras que las bajas por IT se estiman que suponen un 5,2 % de las horas pactadas, lo que equivale a 884.681 personas que se encontraban de baja médica (promedio diario).

Por comunidades autónomas, Murcia y Canarias son las que registran un mayor absentismo en el tercer trimestre de 2025, con un 9,2 % y 8,5 %, respectivamente. Tras ellas, se sitúan Cantabria (8,2 %), Galicia (8 %) y País Vasco (7,9 %). Las cinco se sitúan muy por encima de la media del conjunto del mercado laboral. De esta manera, la Comunidad Valenciana se sitúa en la parte media-baja de la tabla en relación a los niveles de absentismo y a la misma altura que Catalunya y Extremadura.

Las comunidades autónomas donde más ha aumentado el absentismo fueron Murcia, con 2 puntos; Cantabria, con 1,2 puntos; Asturias, con 0,5 puntos, y Canarias y Galicia, ambas con un alza de 0,4 puntos. Solo una comunidad autónoma ha registrado un descenso del absentismo: La Rioja, de seis décimas, hasta el 6 %